Prestolnica Blatnega jezera vas med podaljšanim vikendom ob binkoštih znova čaka z brezplačnim programom

Med 22. in 25. majem bo območje okoli ladijske postaje v Siófoku ponovno zaživelo, saj vas na obali Blatnega jezera štiri dni čakajo brezplačni koncerti, družinski programi, gastronomska doživetja in obrtni sejem.

Podaljšan vikend ob binkoštih je že leta eden najbolj pričakovanih otvoritvenih dogodkov poletne sezone v Siófoku, kjer bo vsaka starostna skupina našla svoj najljubši program. V petek bo vzdušje zabave začel Pokolgép, v soboto bo prišla Eszter Bíró s svojo skupino, zvečer pa bo občinstvo očaral Adrien Szekeres. Po otroških programih, obrtnih delavnicah in spektakularnih plesnih nastopih v nedeljo se bo občinstvo lahko razvedrilo na koncertu v prvem nadstropju.

V ponedeljek bo v središču pozornosti zdravje: celodnevni programi projekcij, predavanja in družinski koncerti vas čakajo v okviru fundacije Reménység.

Eden najbolj spektakularnih dogodkov vikenda bo praznična parada v soboto, ki se bo začela od parka Millennium proti ladijski postaji. Poleg tega bodo podeljene prestižne mestne nagrade in razkrita vina Siófoka za leto 2026.