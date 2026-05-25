Potovanje v Srbijo: Nepozabna doživetja vas čakajo le streljaj od naše države

Čeprav naša država skriva toliko zakladov in lepot, se včasih splača odpraviti na potovanje in odkrivati neznano. Na srečo vam ni treba sesti na letalo, če se želite napolniti z doživetji le streljaj od meje, saj vas v Srbiji čakajo nepozabni prizori.

Secesijska izkušnja v Vojvodini

Potovanje se pogosto začne v središču Subotice, ki jo zaradi mediteranskega vrveža včasih imenujejo mini Barcelona. Mesto je znano po svoji značilni arhitekturi, v kateri pomembno vlogo igrajo secesijske fasade, keramika Zsolnay in igrive linije.

Ko se sprehajate med stavbami, boste neopazno upočasnili – še posebej, če si vzamete čas, s kavo v roki, na prijetni terasi in se prepustite vzdušju mesta.

Občutek življenja ob Tisi

Od Szabadke se cesta nadaljuje ob reki v skoraj naravnem ovinku. V nasprotju s sredozemskim mestom Zenta, Magyarkanizsa in Óbecse zaradi bližine Tise narekujejo povsem drugačen ritem.

Ni naključje, da so ta mesta postala trdnjave počasnejšega turizma: naj bo to romantičen vikend v paru ali s prijatelji, ali morda nenavaden team building, bo sončni zahod ob vodi navdušil vsakogar.

Še posebej se splača sem odpraviti na začetku poletja, saj boste, če boste imeli srečo, morda priča enemu najbolj posebnih trenutkov narave, cvetenju Tise, ko reka za nekaj ur zapleše v zlatih barvah.

Po tradiciji se bo Zenta letos med 12. in 13. junijem oblekla v praznična oblačila za Festival cvetja Tise, da bi to fascinantno izkušnjo pozdravila na dostojen način.

Ponovna doživetja na dveh kolesih

Ko se odpravimo proti zahodu, se razkrije bolj intimna plat Vojvodine. Sombor in Monostorszeg sta regiji, kjer so kolesa in kanuji glavno prevozno sredstvo, tako da ste lahko še bolj prisotni v doživetjih. Območje je vredno raziskati tudi v povezavi z gastronomijo, saj bogati lokalni okusi zagotovo obljubljajo nepozabna doživetja.

Doživetja v prestolnici Vojvodine

Na koncu zgodbe prevzame Donava. Mladostni utrip Novega Sada, obzidje trdnjave Pétervárad in prijetne uličice vas bodo napolnile z novo energijo. Preden pa se poslovite od podeželja, vas čakata Fruška gora in Karlóca, kjer se lahko sprostite ob kozarcu vina v lokalnih vinskih kleteh.