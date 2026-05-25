7 čudovitih destinacij v bližini Budimpešte, do katerih je enostavno priti z vlakom ali avtobusom

Če želite uživati v vsakem spomladanskem sončnem žarku, se odpravite v naravo! Predstavili smo vam nekaj vznemirljivih in nepozabno lepih destinacij, do katerih je enostavno priti iz Budimpešte z javnim prevozom.

Sprehajališče Kisfaludy, Balatonakarattya

Če se ne želite podati na prepoteno turo v gore, ampak se vam romantičen sprehod sliši bolj privlačen, se odpravite v Balatonakarattya! 1 km dolgo sprehajališče Kisfaludy, obdano z drevesi in klopmi, poteka vzdolž višavja Balatonakarattya, kjer nas lahko z višine 50-60 metrov očara slikovita panorama Blatnega jezera. V jasnem vremenu lahko vidite vse do opatije Tihany, dobro pa so vidni tudi obrisi Badacsonyja in Szigligeta. Če od tu nadaljujemo do razgledne točke Kisfaludy, se lahko po lesenih stopnicah spustimo vse do obale Madžarskega morja, kjer se lahko celo osvežimo.

Prihod: Iz Kelenfölda in železniške postaje Déli odpelje več vlakov v smeri Balatonakarattye, čas potovanja pa je 1-1,5 ure. Z železniške postaje Akarattya lahko do Magasparta pridemo peš v približno 16 minutah.

Kerek-tó, Esztergom

V skritem kotičku Donavskega ovinka leži Búbánatvölgy, ki je videti kot iz pravljice in ga obdajajo pobočja Szamár-hegyja in Hosszú-hegyja. Sijajni zaklad tega čudovitega okolja je Kerek-tó, kjer lahko opazujemo rastlinstvo in živalstvo, ki sta edinstveni v naši državi in sta strogo zaščiteni. Poleg kvakajočih žab in hitro letečih jadralnih letalcev lahko tukaj včasih vidimo vidre, kraj pa je tudi dom naše domače ribe, buca. Obala jezera Kerek je čarobni kraj za romantične sprehode, družinske piknike, piknike in celodnevni ribolov. Zraven utrujene pohodnike čaka Hiša narave Kerektavi s prostori za vadbo, stranišči, garderobami in restavracijami. In če imate še nekaj kilometrov do cilja, so na voljo pohodniške poti, ki se iz Búbánatvölgyja začnejo v več smereh.

Prihod: Avtobus 880 iz Budimpešte Újpest-Városkapu večkrat na dan odpelje do Esztergoma. Po približno uri in pol vožnje z avtobusom izstopite na postajališču Esztergom, Búbánatvölgy, od tam pa je pol ure hoje do doline in jezera.

Béka-tanösvény, Gyöngyös

Območje okoli Gyöngyösa je znano kot prava družinam prijazna destinacija, kjer se sredi gozdne oaze skriva najvišje ležeče jezero v naši državi, Sástó v gorovju Mátra. Umetno jezero je nastalo iz močvirnega barja, ki se je nekoč razprostiralo tukaj. Danes do otoka sredi jezera vodi most na lesenih stebrih, na katerega nas čakajo čolni, da se jih lotimo za kratko vožnjo. To čudovito okolje nam razkrije Béka-tanösvény, ki se začne pri hotelu Sástó in se vije 1,7 km (ne krožna pot) skozi regijo Mátra. Na poti nas čakajo senčne gozdne poti, gozdne igre in uganke, ki nas popeljejo vse do izvira Farkas-kút. In če vsa ta pustolovščina ni dovolj, lahko raziščemo tudi razgledno točko Sástó ali adrenalinski park Oxygen, do katerega se lahko pripeljemo z vzpenjačo iz Sástója.

Kako priti tja: Z železniške postaje Keleti vas bo vlak Mátra InterRégió, IR85, odpeljal do Gyöngyösa, od koder se do hotela Sástó pripeljete v 15 minutah hoje. Do mesta lahko pridete tudi z avtobusom, v tem primeru z avtobusne postaje Stadion odpelje več avtobusov. Izstopiti je vredno pri stolpnici Gyöngyös, od koder lahko do izhodišča pridete v 10 minutah hoje. Čas potovanja je približno 1,5 ure.

Látó-hegy, Vác

Če želite slikovite ulice Váca občudovati iz ptičje perspektive, se morate povzpeti na skalnati vrh Látó-hegyja. Z 534 metrov visoke gore lahko vidite Budimsko in Višegradsko gorovje ter gorske vrhove, ki krasijo Donavski ovinek. Čudovit razgled si lahko ogledate iz Kosda, ki se začne na zeleni poti, med 10-kilometrsko krožno turo. Našo pot začnemo po zeleni poti, nato pa zavijemo na državno modro pot. Med našo turo lahko naredimo tudi majhen ovinek proti jami Násznép, nato pa po osvojitvi vrha Naszály nadaljujemo po modri poti. Na križišču zavijemo na rumeno označeno turistično pot in končno po modri trikotni poti dosežemo hrib Látó in z njim dih jemajočo panoramo.

Kako priti tja: Z železniške postaje Nyugati se lahko z več vlaki odpeljete do končne postaje Szob ali Vác, da pridete do Váca; pred odhodom je vredno preveriti točen vozni red. Nato se z avtobusne postaje Vác odpeljemo z avtobusom 333 do avtobusne postaje Kosd Templom. Vožnja traja približno 1 uro.

Puščavnikova jama, Nagymaros

Smo v 19. stoletju, ko so puščavnika iz jame, vklesane v pobočje hriba svetega Mihaela, vaščani drug za drugim obiskovali po nasvet – vsaj po legendi. Vendar se zgodba o puščavniku tu ne konča, saj se je po pripovedovanju puščavnikov osel vsak dan spuščal do Donave in tam sam prinesel vodo in darila vaščanov menihu. Nekega dne pa se je osel utopil in kmalu zatem mu je v onostranstvo sledil tudi njegov lastnik.

Čeprav težko vemo, ali je puščavnik iz zgodbe sploh kdaj obstajal, je veliko bolj verjetno, da so benediktinski menihi v 12. stoletju v jami Remete izvajali svojo vero. Votlina, ki je nastala zaradi vulkanske aktivnosti, kaže tudi sledi človeškega posredovanja, saj so jo Rimljani verjetno uporabljali kot stražno postojanko, nato pa je v srednjem veku delovala kot skalna kapela. Skalna cerkev v skupini 10 jam, ki se nahaja na nadmorski višini 220–230 metrov, je znana kot jama Remete, do katere lahko pridete z železniške postaje Nagymaros po oznakah S in S+, nato SΩ. Priporočljivo je, da se do jame približate v pohodnih čevljih, saj pot ni najlažja, zato je nevarnost nesreče brez ustrezne priprave.

Kako priti tja: Z železniške postaje Nyugati odpelje več vlakov do Szoba, mi pa se odpeljemo do postaje Nagymaros-Visegrád, naš ogled pa se začne na železniški postaji. Pred odhodom je vredno preveriti vozni red. Čas potovanja je 39 minut.

Panoramska tura, Dömös

Če smo v preteklih letih v pohodniške čevlje natlačili dovolj kilometrov in se imamo za še posebej dobro pripravljene, se lahko odpravimo na 12 km dolgo turo po Donavskem ovinku, ki bo preizkusila našo telesno pripravljenost. Iz Dömösa nas pot ob potoku pripelje v gozd, kjer se čez nekaj časa lahko spočijemo na jasi pri izviru Kaintz György. Sledi eden najnapornejših delov ture, najstrmejša pot v Višegradskem gorovju, ki nas popelje do čudovite panorame razgledne točke Prédikálószék. Od tu lahko nadaljujemo pohod mimo različnih skalnih formacij do vrha Prédikálószék, kjer nas prav tako pričaka zaslužena, veličastna panorama. Po pobočju Keserűs-hegyja sledimo serpentinasti cesti, a bleščeč razgled se tu ne konča, občudujemo ga lahko na Kecskehát-rét, dokler se končno ne vrnemo v Dömös.

Natančna pot: Dömös, postajališče Templom – ulica Királykúti – Malom-völgy in linija poti do mlina Dömösi – kapela Szentfa in izvir Kaintza Györgyja – kamni Vadálló – razgledna točka Prédikálószéki – skalna formacija Árpádov prestol, zavijte levo do vrha Prédikálószék – Hrib Keserűs – travnik Kecskehát – V Dömös se vrnemo po ulici Komlós

Dostop: Iz kraja Újpest-Városkapu avtobus 880 traja eno uro in pol, da doseže Dömös, postajo templom, kjer se začne naša tura.

Nyakas-kő, Biatorbágy

Več skalnih formacij nad Biatorbágyjem pritegne pozornost radovednih oči, a najbolj zanimiva od vseh je Nyakas-kő, ki svojo vznemirljivo obliko dolguje srečanju erozije in severozahodnega vetra. 1,9 km dolgo pohodniško pot, ki vodi sem, lahko prehodite v približno 1 uri z udobnim tempom, na vrhu pa se ponuja izjemen razgled na skalne formacije in okoliška naselja. Čeprav je pot kratka, je ne priporočamo otrokom, saj na pečini ni ograj, ponekod se lahko na vrh povzpnemo s skoki, pot pa je včasih strma in spolzka. Najlažji način za dosego pohodniške točke je, da se peljete po Madárszirtu in zgovorno poimenovanem Százlepcőtu.

Kako priti tja: Z železniške postaje Kelenföld se z avtobusom Volánbus 762 peljite do postajališča Biatorbágy, Alsómajor, nato pa se usmerite po cesti proti Sóskútu in po nekaj sto metrih boste prišli do ceste, ki vodi do parkirišča pod Nyakas-kő. Linija 762 vozi redko, zato pred odhodom preverite vozni red!