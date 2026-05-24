Na dveh kolesih po najlepših pokrajinah države: 7 vznemirljivih kolesarskih poti za poletje

Čas je, da osvobodite svoja kolesa pajčevin – še posebej, če jih niste uporabljali vso zimo – in raziščete razglednice vredne pokrajine naše države na dveh kolesih. Od Donavskega ovinka do Őrséga in Északi-középhegységa nas čaka toliko draguljev: zdaj smo vam predstavili nekaj daljših poti.

Od Donavskega nabrežja do Buda Greena (21,8 km)

Če se ne želite preveč oddaljiti od zemljevida prestolnice, a kolesarjenje po mestnem središču ne vzbuja več navdušenja, vam lahko zeleni pas Buda Hills še vedno skriva nekaj vznemirjenja. Naše potovanje lahko začnemo s panoramo Donavskega brega na budimski strani, nato pa vam bodo majhne ulice Vízivárosa vzele dih.

In čeprav nas je vrvež Trga Széll Kálmán vrgel nazaj v gnečo realnosti, moramo le enkrat ali dvakrat pomežikniti in impozantna okolica avenije Szilágyi Erzsébet nas bo pripeljala do Buda Greena. Končno, ko se bomo peljali skozi Hűvösvölgy, Máriaremeté, Adyliget in Remeteszőlős, bomo prispeli v Nagykovácsi, kjer si bomo lahko privoščili odmor v čudovitem grajskem parku gradu Teleki-Tisza, obdanem s starodavnimi drevesi.

Točna pot:

Clark Ádám tér 0-kilometrska oznaka – Sledite prometnim znakom proti Hűvösvölgy preko Kacsa utca – Zavijte levo pri Széll Kálmán tér – Városmajor – Od Szilágyi Erzsébet fasor sledite kolesarski stezi in Ördög-árok naravnost – Ko dosežete, zavijte proti Solymárju Hűvösvölgy – Od Máriaremete do Adyligeta zavijte na naslednjih ulicah: Hímes, Rigó, Ördögarok, Dutka, Ákos, Tompa Mihály, Tamara, Táltos, Szent László, Kútföldi utca – Do Remeteszőlős po cesti proti Nagykovácsi – Tisza István tér v Nagykovácsi

Od Szoba do Váca ob čudovitem bregu Donave (30 km)

Od Od Szoba do Váca lahko na kolesarski poti EV6 zbiramo zaklade Donavskega ovinka za spomine, medtem ko se na poti peljemo mimo najlepših panoramskih točk države. Lahko uživamo. Od železniške postaje Szob hitro pridemo do gradu Luczenbacher na rečnem bregu. Od tu lahko zavijemo na kolesarsko pot EV6, ki nas najprej vodi proti Zebegényju, ki se ponaša z edinstveno katoliško cerkvijo v secesijskem slogu. Če nadaljujemo pot, nam bo dih vzela očarljiva panorama Nagymarosa, s pogledom na Višegradski grad, skrit med drevesi nasproti gora.

Na mestni obali lahko uživamo celo v razgledu s terase Piknik Manufaktúra, nato pa po kakšni ali dveh okusnih prigrizkih z obnovljenimi močmi nadaljujemo pot preko Kismarosa do Verőc. Tu se moramo za nekaj časa posloviti od kolesarske poti ob Donavi, a nas v zameno državna cestna trasa vodi proti poplavnemu gozdu. Po prečkanju divje romantične pokrajine se kmalu znajdemo v Vácu, od koder se lahko z vlakom enostavno vrnemo v prestolnico.

Őrség 4 ali zakladnica doživetij (38 km)

Med kolesarskimi potmi na zahodni konici države je Őrség 4 najbolj pustolovska izbira, ki nam obljublja nepozaben dan kolesarjenja. 38 km dolga tura se začne iz Őriszentpéterja v smeri Ispánka, dokler se v senci hladnih gozdov ne nadaljuje proti Viszáku. Iz divje romantične regije nas nekdanji dvojni jarek popelje nazaj v turške čase v Őrimagyarósdu, v Szőce pa nas navduši najbolj posebna naravna vrednota Őrséga, šotno barje.

A doživetja se tu ne končajo, saj vas jezero Vadása vabi k osvežilnemu kopanju, nato pa nas v Szaknyérju čaka kmetija alpak. Če smo do sedaj zamudili kulturne zaklade regije, jih lahko okusimo po zaslugi muzeja pepela Kisrákos in 269 let starega zvonika Pankasz z obrobami. Na koncu se naše potovanje vrne v Őriszentpéter s 1399 metrov dolgega viadukta Nagyrákos.

Pot: Őriszentpéter – Ispánk – Viszák – Őimagyarósd – Szőce – Vadása-tó – Hegyhátszentjakab – Szaknyér – Kisrákos – Pankasz – Nagyrákos – Őriszentpéter

Čudovit meander doline Bódva (38,5 km)

V središču pozornosti si zasluži morda manj znana dolina Bódva, ki pritegne pozornost na spomenike, obrobljene s kraškimi apnenčastimi gorami, in zaklade ljudske umetnosti. 38,5 km dolga kolesarska tura, ki se začne iz Szendrőja, se vije po pobočjih neskončnih hribov, hkrati pa razkriva zaklade gorovja Rudabányai. Ko se poslovimo od bleščeče modre vode jezera Rudabányai, se čez Felsőtelekes, Kánó, Szőlősradó, Perkupa in Szalonna vrnemo v Szendrő. Na poti se splača ustaviti še v Muzeju zgodovine rudarstva, gradu Szendrő, razgledni ploščadi Felsővári ali reformirani cerkvi Szalonna, ki izvira iz srednjega veka.

Pot: Szendrő, podružnica Galvács avtobusna postaja – Szuhogy – Rudabánya – s kratkim obvozom do Rudabányai-tó – Felsőtelekes – Kánó – Szőlősradó – Perkupa – Szalonna – Szendrő

V čudovitih pokrajinah v Mecseku (21 km)

Stvarnik je moral biti popolnoma romantično razpoložen, ko je s čopičem dosegel območje Orfű. V draguljniku Mecseka se izmenjujejo valovita zelena pobočja, peneče se obale in idilična naselja, ki jih lahko odkrijemo na približno 21 km dolgi vijugasti poti. Naša pot se začne pri Orfű Malmok, nato pa gre mimo Orfűjskega jezera, dokler ne doseže obale jezera Pécsi.

Jezero Pécsi – Foto: Zsombor Györkő

Tukaj se morda splača ogledati interaktivno razstavo Hiše medvedjega česna in nato nadaljevati pot po kolesarski poti, ki se vije ob obali jezera. Ko zapustimo vodni park, nas bosta oznaka in strm vzpon pripeljala do Abaligeta, kjer sta tudi dve jezeri in kapniška jama, ki bosta osnova za naše nadaljnje dogodivščine. Preden se vrnemo na izhodišče, nas očara idilična vasica Kovácsszénája. Od tu kolesarimo skoraj celotno pot vzdolž jezerske pokrajine, jezero Kovácsszénájai zamenja jezero Herman Ottó, nato pa se skozi Tekeres spet znajdemo pri jezeru Pécsi in končno pri mlinih.

Pot: Mlini Orfűi – Jezero Orfűi – Jezero Pécsi – Abaliget – Kovácsszénája – Jezero Kovácsszénájai – Jezero Herman Ottó – Tekeres – Jezero Pécsi – Mlini Orfűi

Biser kotline Kali (40,5 km)

Območje kotline Kali bi lahko opisali tudi kot sinonim za mir. Tukaj nas čakajo valovita pobočja, pašniki, obdani z valovitimi gorskimi verigami, majhne vasice in neokrnjen podeželski mir. Ko pustimo Zánko na kolesu, se z vsakim prevoženim kilometrom zdi, kot da bi zavrteli kolo časa nazaj, saj nas po Révfülöpu najprej Kővágóörs, Kékkút in nato Salföld popeljejo nazaj v preteklost.

Pri Kővágóörsu se splača zaviti do Kornyi Lake, pri Kékkútu pa se usmerimo na Teodorino naravno pot. V Salföldu nas kot ovinek čaka Salföldi Major, nato pa se pred Mindszentkállo lahko sprostimo v vinarstvu Kőróka ob čudovitem žaru. Mindszentkállo lahko tudi takoj prečkamo, če pa se počutimo močne, lahko občudujemo panoramo s hriba Kopasz, ki prav tako odstopa od poti. Nazadnje se v Zánko vrnemo skozi Szentbékkállo, Köveskál in geološko demonstracijsko najdišče Hegyestű.

Pot: Zánka – Balatonszepezd – Révfülöp – Kővágóörs – Kékkút – Salföld – Mindszentkálla – Szentbékkálla – Köveskál – Geološko demonstracijsko najdišče Hegyestű – Zánka

Vznemirljiva družinska vožnja ob Dravi (20 km)

Kolesarska pot, ki se vije v bližini reke Drave, ponuja vpogled v čudovit svet poplavnih ravnic, po katerem se lahko peljemo celo z otroki. Naše potovanje skozi varno, slikovito okolje se začne v obiskovalnem centru Ős-Drava, kjer se je vsekakor vredno ustaviti med razstavami. Iz obiskovalnega centra, ki obljublja celo celodnevno sprostitev, se odpravimo proti jezeru Kisinci, nato pa skozi poplavne gozdove in obdelovalna polja čez dravski jez prispemo v Tésenfá. Po naselbini, obdani s starodavnimi kmečkimi hišami, nas čakata Kémes, nato Cún, na koncu pa se lahko vrnemo na izhodišče pri jezu Fekete-víz.

Pot: Ős