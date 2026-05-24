Čudovit vrt vrtnic najljubšega baročnega gradu naše države se je odprl

Čas v letu, ko ljubitelje cvetja vabijo na prosto več kot le čudoviti vrtovi vrtnic, se kmalu začenja – najbolj priljubljen že čaka na navdušene obiskovalce.

Vrt vrtnic Cziráky Margit

Ni zaman, da grad Esterházy v Fertődu velja za atrakcijo, ki jo morate videti: največji – in po mnenju mnogih najlepši – baročni grad v naši državi hrani impresivne zaklade znotraj in zunaj. Najbolj priljubljen del parka, ki obdaja kompleks stavb, ni nič drugega kot vrtnica Cziráky Margit, ki vsako leto navduši radovedne oči s skoraj osem tisoč grmi vrtnic.

Letošnja sezona se je že začela: čeprav vreme doslej ni bilo zelo prijazno do vrtnic, prvi popki kažejo, da bo dišeči spektakel kmalu zacvetel. Tako lahko 13.000 kvadratnih metrov velik vrt raziščete že zdaj – pravzaprav vam ni treba plačati vstopnine, dokler se ne začne polno cvetenje.

Vrt vrtnic Cziráky Margit

Vrt vrtnic ni poimenovan po Cziráky Margit kar tako: prihod vojvodinje je temeljito spremenil zgodovino grajskega vrta Fertőd. Prav ona je naročila takratnim najbolj priznanim vrtnarjem, da so v začetku prejšnjega stoletja v takrat zapuščenem grajskem vrtu ustvarili vrt vrtnic – ki je kmalu postal najlepši v državi.

Vrt vrtnic je bil obnovljen leta 2015, zato je znamenitost, ki se ponaša tudi z uto in paviljonom, odlična destinacija v sončnih mesecih. Vrhunec cvetenja lahko pričakujete od konca maja. Če ga obiščete, se boste splačali sprehoditi z odprtimi očmi in poiskati sorto, izbrano za najlepšo letos, vzpenjavko Crimson Ramler.

Aktualne informacije o vrtnici vrtnic Cziráky Margit so objavljene na Facebook strani gradu Esterházy v Fertődu.