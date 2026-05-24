6 slikovitih destinacij ob Donavi za nepozabne spomladanske in poletne dogodivščine

Iščete domačo destinacijo, kjer narava, pustolovščina in kultura gredo z roko v roki? Vse to je tam ob drugi najdaljši reki naše države. Predstavljamo vam najboljše destinacije ob Donavi za to poletje!

Ráckeve

Če razmišljate o potovanju ob Donavi, a se ne želite oddaljiti od Budimpešte, bi bil greh zamuditi najlepše mesto na otoku Csepel! Ráckeve, ki je zlahka dostopno z avtocesto HÉV H6, skriva nešteto zakladov, od edinega delujočega ladijskega mlina v državi do divje romantičnega otoka Angyali in brezplačne plaže Vadkacsa, kjer je na voljo tudi izposoja kanujev in SUP-ov. Poleg neprimerljive panorame Donave se mesto ponaša s številnimi privlačnimi arhitekturnimi spomeniki: od stolpa stare mestne hiše v secesijskem slogu se jasno vidijo Budimski hribi in Velika nižina, gotski srbski samostan pa s svojimi poznosrednjeveškimi freskami in baročnim ikonostasom obuja svet Bizanca.

Otok Lupa

Ko mnogi slišijo besedo »Lupa«, takoj pomislijo na plažo Lupa, tropski rudarski raj na obrobju Budakalásza, medtem ko se v zračni črti le nekaj sto metrov stran razprostira eden najbolj atmosferskih in manj znanih otokov na Donavi. Kopno, zgrajeno v tridesetih letih prejšnjega stoletja in oskrbovano z redno trajektno linijo, je Meka madžarske modernistične počitniške arhitekture: vzdolž glavne ulice, obdane z platanami, se vrstijo desetine hiš z ravnimi strehami in armiranobetonskimi okvirji, vključno s počitniško hišo, ki jo je zasnoval Lajos Kozma, vikend hišo družine Soros in srcem in dušo otoka Lupa, bifejem Strica Sanyija, kjer vas retro vzdušje, češko točeno pivo in domača debrecenska hrana sprostijo.

Esztergom

Esztergom, ki je iz Budimpešte zlahka dostopen s hidrogliserjem ali vlakom, pogosto imenujejo madžarski Rim, naziv, ki si ga je prislužil zaradi svoje monumentalne bazilike, zgodovinske grajske četrti in bogate cerkvene dediščine. Najlepši obrazi mesta se nam razkrivajo z vrha Szent Tamás in donavskega brega v Párkányju: oba ponujata panorame, vredne razglednic. Ljubitelji lokalnih dobrot lahko obiščejo tržnico Esztergom, pohodniki se lahko sprehodijo po poteh doline Búbánat, kopalci se lahko odpravijo na osvežilne vode Aquaszigeta in Palatinskega jezera, tisti, ki jih zanimajo kulturni programi, pa lahko obiščejo številne muzeje in spominske hiše.

Gemenc

Med Bajo in Szekszárdom leži eno zadnjih velikih naravnih poplavnih območij v Evropi, gozd Gemenc. Naravni rezervat, ki je nastal zaradi bolj umirjenega toka Donave, je zeleni mikrokozmos s senčnimi obalami, bujnimi galerijskimi gozdovi in mrtvicami, ki vabi k premišljevanju in upočasnitvi. Vendar pa bujna poplavna pokrajina ne navdušuje le s svojim razgledom, temveč tudi s svojimi prebivalci: tukaj živi najlepša populacija jelenov v državi, tukaj pa se dviga Titan iz Pörbölyja, ki preseneča s svojo velikostjo. Skrivnosti regije lahko odkrijete na sedmih naravnih poteh, na majhni železnici, ki sledi Donavi in strugi reke Sió, na izletih s kajakom in kanujem, na križarjenjih ali preprosto na mirnih sprehodih.

Győr

O Győru se presenetljivo malo govori, ko gre za destinacije ob Donavi, čeprav je mesto, ki leži na sotočju naših treh rek, tretje najbogatejše naselje na Madžarskem po spomenikih. Skoraj vsak vogal ulice skriva nekaj novega: če kopljemo v steno Probstove hiše, najdemo Napoleonovo topovsko kroglo, železna kosa na Széchenyijevem trgu pripoveduje zgodbo o potujočih mladeničih, ki so obiskali to mesto, kip Frigyláde na Gutenbergovem trgu pa spominja na boj med pobeglim vojakom in grajskimi stražarji. Vredni ogleda so tudi zoološka zbirka živalskega vrta Xantus János, gotska kapela Héderváry in spomenik Püspökvár, po katerih je prijetno doživetje sprehod po promenadi Várfalsétány s čudovitim razgledom na Donavo.

Szigetköz

Največji otok v naši državi, Szigetköz, ki leži med rekama Mosoni-Danube in Öreg-Danube, vas vabi z edinstvenimi naravnimi zakladi, vodnimi dogodivščinami in vzdušjem pragozda. V severozahodnem kotu države številni zgodovinski spomeniki, raznolika favna in flora ter skoraj 800 kilometrov vodnih poti za veslanje navdušujejo raziskovalce – ne glede na to, ali pridete s kanujem, kolesom ali na nogah, vas bo ritem Szigetköza zagotovo očaral. Čudovita naravna pot ob obali jezera Morotva, peščena obala proste plaže Zátonyi in nomadsko kampiranje v Ekoparku Pravljični otok so le nekatera od doživetij, ki nas čakajo.