Nenavadne pustolovščine vabijo na lov za podzemnim zakladom v objemu gričev Cserhát

Mlade in stare, ki obiščejo županijo Nógrád, čaka posebna podzemna pustolovščina: le uro vožnje od Budimpešte znova zažarijo rudarske svetilke in začne se resnično nenavadna, družinam prijazna pustolovščina.

Skozi rove rudnika Felsőpetény so nekoč vsak dan prehajale stotine delavcev, dokler se – tako kot mnogi drugi rudniki – niso zaprla njegova vrata. Toda ekipa Mesélő Föld ima za pustolovce dobro novico: to pomlad se lahko malčki s svojimi družinami udeležijo raziskovalnega izleta, kamor so desetletja smeli vstopiti le rudarji.

S pomočjo strokovnih turističnih vodnikov se razkrijejo skrivnosti rudnika, rudarsko vrvež vsakdanjega življenja in potovanje skozi čas pa spremljajo posebni geološki zakladi in kamnine, ki pod UV-svetlobo žarijo v neonskih barvah.

Medtem ko spoznavate preteklost in sedanjost rudnika gline Felsőpetény, se lahko počutite popolnoma varno: podzemni pustolovščini se lahko pridružijo tudi 5-6-letniki. Najboljše pri vsem tem je, da je ta izkušnja nepozabna, ne glede na to, ali dežuje ali piha – hladno in stabilno podnebje rudnika ponuja popolno zatočišče za raziskovalce.