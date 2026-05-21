Binkoštne palače: 6 prazničnih grajskih programov po vsej državi maja 2026

Če med podaljšanim vikendom binkošti obiščete eno najlepših lokacij v naši državi, boste deležni nepozabnih doživetij: preprosto izberite med zabavnimi, ustvarjalnimi, gastronomskimi in kulturnimi programi, ki bodo potekali na veličastnih gradovih med 23. in 25. majem! (x)

Binkoštni fröccsterasz na vrtu gradu Tisza // Geszt

24. maja bo vrt gradu Tisza v Gesztu napolnjen z življenjem, glasbo in okusnimi okusi, da boste lahko uživali v lahki sprostitvi na binkoštno nedeljo. Med posebnim večerom bodo za vas poskrbeli obrtni hamburgerji, jedi z žara, fröccs, vina in druge osvežilne pijače ter seveda glasba v živo – vstop pa bo prost!

»Živalim prijazne« binkošti v parku gradu Wenckheim // Szabadkígyós

Dva dni, kjer imajo glavno vlogo živali in narava – med 24. in 25. majem lahko uživate v nepozabnih družinskih doživetjih v parku gradu Weckenheim v Szabadkígyósu. Spektakularen pasji program bo predstavil lovske pasme psov, lahko se čudite štirinožnim favoritom na dirki hrtov in lepotnem tekmovanju za ljubiteljske pse, na pravljični lokaciji pa ne bo manjkalo niti obrtnih dejavnosti in programov s pticami. Lahko pridete celo s svojim psom!

Binkoštni pustolovski park v gradu Sándor–Metternich // Bajna

Ob rojstnem dnevu grofa Mórica Sándorja, »Hudičevega jezdeca«, vas 23. maja v parku gradu Sándor–Metternich v Bajni čaka nenavaden program. Na veliko veselje otrok bodo tisti dan v središču pozornosti igre, doživetja in odkritja: na voljo bo živalski vrt za božanje, ustvarjalni kotiček, ogled gradu, jahanje, tečaj spretnosti jahanja hobi konj, predstavljena pa bodo tudi zaščitena drevesa parka. Če boste lačni, si lahko privoščite kres v grajskem parku, in če boste imeli res srečo, boste morda celo srečali grofico Paulino. Za sodelovanje v programih boste potrebovali tudi potni list doživetij!

Binkošti na gradu Festetics // Dég

V nedeljo in ponedeljek bo grad Festetics v Dégu namenjen smiselni sprostitvi: skrivnosti veličastne stavbe bodo razkrite med vodenimi ogledi, ki se začnejo vsako uro, okoli gradu pa bo brnel tudi majhen vlakec. Znano jezero v parku ponuja možnosti za čolnarjenje, če pa se počutite ustvarjalno, se lahko med binkoštnimi praznovanji udeležite slikanja na kamnu in drugih posebnih umetniških dejavnosti.

Zgodovinsko potovanje na gradu Široki

Na binkoštni ponedeljek bodo posebni programi na gradu Široki obujali začetek 17. stoletja. Zgodovina je bila takrat skoraj neprekinjen niz vojn: mušketirji v kostumih iz tistega obdobja vam bodo pripovedovali o strelnem orožju, mečih in zaščitni opremi tistega časa, medtem ko vam bodo ženske iz vaške pokazale, kako so se ženske takrat oblačile, kako so izdelovale ročno tkane čipke, katere začimbe so uporabljale in kakšni recepti so se uporabljali za kuhanje. Preteklost in številne tradicije oživijo na pisanih, vznemirljivih postajah – grad si lahko na ta dan ogledate z dodatno vstopnico v višini 1000 forintov.

Binkoštno gledališče in zabava na gradu Festetics // Keszthely

23. maja se na gradu Festetics v Keszthelyju začne živahna binkoštna zabava, ki bo tri dni risala nasmehe na obraze mladih in starih. V obrtnih delavnicah se lahko naučite podrobnosti izdelovanja binkoštne krone, skupaj okrasite majski drog, otroci lahko prosijo za bleščeče tetovaže, se spuščajo po toboganu, izvajajo skakalne čarovnije in iščejo majhna darila – samo da bi dobili vtis o vsem, kar vas čaka v zgodovinskem gledališču. Interaktivni glasbeni dan bo v nedeljo popestril program, tako da med veselim binkoštnim doživetjem ne bo manjkalo glasbe.