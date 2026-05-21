12 odličnih znamenitosti in izletov v Miškolcu in okolici za nepozaben oddih v zgodnjem poletju

Čeprav Miškolc ni enodnevna destinacija, ima mesto na srečo veliko programov, znamenitosti in izletov za raziskovanje, zaradi česar niti dolg vikend ne bo dovolj za oddih v zgodnjem poletju.

Neizogibne znamenitosti in programi v Miškolcu

Avas Borangolás (14.–16. maj 2026)

Miskolc se res splača obiskati maja, saj bo med 14. in 16. majem zgodovinska vrsta kleti, skrita v hribih Avas, ponovno gostila vinsko-gastronomski dogodek. Tako kot v prejšnjih letih Avas Borangolás pričakuje vse, ki bi se radi seznanili s tradicijo tradicionalne kletarske kulture s senzacionalnimi buškimi vini in glasbenimi programi. Sprehodite se po tlakovanih ulicah s kozarcem vina v roki, obiščite eno od več kot 50 vinarn, poskusite dobrote gastronomskih delavnic in uživajte v kulturnih programih 19 prizorišč v slikovitem okolju!

3530 Miskolc, Avasi pincesor

Sprehod po zgodovinskem mestnem jedru

Včasih je najboljši program izgubiti se v vrvežu prijetnih mestnih ulic brez posebnega cilja. Nič drugače ni v Miskolcu, kjer lahko med sprehodom po glavni ulici mestnega jedra opazite stavbo Narodnega gledališča Miskolc, zgrajeno v klasicističnem slogu, dvorec Dőry, v katerem domuje Galerija Miskolc, in 115 let star secesijski biser, štirinadstropno palačo Weidlich. Če prihajate z avtomobilom, se je vredno pripraviti na dejstvo, da je ulica Széchenyi popolnoma brez avtomobilov, zato lahko poleg pešcev tukaj vozi le tramvaj št. 1.

3525 Miskolc, Széchenyi István utca

Reformirana cerkev Avas

V okrožju Avas boste našli ne le najstarejšo stavbo v Miskolcu, temveč tudi eno najstarejših cerkva v državi: zgodovina reformirane cerkve sega v 13. stoletje. Cerkev, ki je pod spomeniškim varstvom, že od daleč pritegne pozornost z bregov potoka Szinva, zato se lahko prijetno spomladi sprehodite okoli stavbe. Vendar upoštevajte, da si je cerkev mogoče ogledati le po vnaprej dogovorjenih urah izven cerkvenih obredov, zato se v primeru, da si jo želite ogledati od znotraj, obrnite na osebje cerkve na kontaktne podatke, navedene na spletni strani.

3530 Miskolc, Papszer utca 14.

Muzej Panonskega morja

Muzej Panonskega morja je nepogrešljiva postaja za obiskovalce, željne kulture. To nas ne preseneča, saj vas čakajo zanimive stalne in občasne razstave, kjer lahko temeljito raziščete zgodovino Miškolca, poglobite pa se lahko tudi v svet dinozavrov in pragozdov. Vsaj toliko vredno je obiskati spominsko hišo Hermanna Ottója v Lillafüredu, ki je del muzeja, kjer si lahko ogledate Peleház, nekdanjo poletno hišo zakoncev Hermann-Borosnyay, in hkrati spoznate naravne čudesa območja.

3529 Miskolc, Görgey Artúr utca 28.

Spiralna kava

Sredi mestnega središča se je pred kratkim odprla najnovejša specializirana kavarna v Miškolcu, ki je ljubitelje kavnih specialitet novega vala takoj navdušila ne le zaradi odlične lokacije, temveč tudi zaradi še večje izbire pijač. Vredno se je ustaviti, tudi če niste ljubitelj kofeinskih pijač, saj vam pripravljajo osvežilne limonade, matchas in chai latte ter domače prigrizke. Ob lepem vremenu lahko končno uživate v nebeškem pecivu in pijači s terase, tako da je vse poskrbljeno za sončno napolnitev z energijo.

3525 Miskolc, Széchenyi István utca 91.

Živalski vrt Miškolc

Ko ste tukaj, ne pozabite obiskati ljubkih prebivalcev živalskega vrta Miškolc, med katerimi lahko v prostornem gozdnem okolju ločite skoraj 700 osebkov več kot 120 posebnih živalskih vrst. Prave zvezde živalskega vrta so rjavi medvedi in nasmejane surikate, a vsakdo bo našel svojega favorita tudi med levi, sibirskimi tigri, perzijskimi leopardi, volkovi, risi in opicami. Območje živalskega vrta meji tudi na narodni park Bükk, zato si lahko med obiskom ogledate tudi njegovo naravno floro in favno.

3535 Miskolc, Csanyik-völgy

Sanjska steza

Če želite doživeti adrenalinska doživetja, se spustite po sanjski stezi v Miškolcu, kjer se lahko spustite po 850 metrov dolgi gozdni stezi v slikovitem okolju, v neposredni bližini jezera Hámori in jamskega kopališča, ki je trenutno žal zaprto. Poleg tega lahko stezo preizkusite ne le podnevi, ampak tudi zvečer, ko plavate v soju reflektorjev, tako da se boste domov zagotovo vrnili z nepozabnimi vtisi. Sanjske sani lahko uporabljate sami ali v parih.

3519 Miškolc, sprehajališče Dehmel Nándor

Čudovite pohodniške točke v okolici Miškolca

Lillafüred

Lillafüred ni naključna destinacija, saj vas bo pričakala neverjetno raznolika paleta znamenitosti. Vredno si je ogledati viseči vrt Palotaszálló, kjer se lahko sprehajate med redkimi rastlinami, ob čudovitem jezeru Hámori pa lahko ne le lovite ribe, ampak se tudi vozite s čolnom in pedalinom. Za tiste, ki iščejo bolj mirno izkušnjo, je lahko odlična izbira gozdna železnica, ki jo bodo oboževali tudi otroci. Mimogrede, slikovit Lillafüred lahko občudujete iz ptičje perspektive ne le z vlaka, temveč tudi s sedežnice, kar bo zagotovo nepozabno doživetje.

Pohodna pot s kisikom

Po sedežnici ostanite v okolici, saj vas pohodna pot, ki se začne od tu, vabi na lahkoten, le 4,3 kilometra dolg krožni pohod. V okviru prijetnega sprehoda po naravoslovni poti lahko odkrijete edinstveno floro in favno Bükka, medtem ko bodo igrive naloge izlet za malčke naredile še bolj razburljiv. Poleg znanja, pridobljenega z informacijskih tabel, lahko uživate tudi v neverjetnih razgledih, saj vas na poti spremljajo čudovite panorame: s pešpoti je mogoče doseči več razglednih točk, pa tudi izvira Szent István in Hajnalka, tako da se lahko odpravite celo na daljši pohod.

Razgledna točka Zsófia

Med bivanjem v okolici se povzpnite na razgledno točko Zsófia, s katere lahko z višine 390 metrov občudujete Lillafüred. Najlažji način za dostop do razgledne točke je iz Felső-Hámorja po 1,3 kilometra dolgi naravoslovni poti. Zgodovina stolpa, znanega tudi kot kraljica razglednih točk, je polna preobratov: razgledni stolp, zgrajen leta 1900, je bil poimenovan v čast grofinje Zsófie Teleki, žene barona Béle Vaya, ustanovitelja Borsodi Bükk Egylet. Razgledni stolp je preživel dve svetovni vojni, a je bil kljub temu leta 1950 porušen. Končno so po 122 letih, leta 2022, odprli rekonstrukcijo starega razglednega stolpa, ki od takrat čaka na pohodnike.

Razgledna točka Avasi

Eden od simbolov Miškolca je televizijski stolp, znan tudi kot razgledni stolp Avasi, ki ga najdete na vrhu 234 metrov visokega hriba v okrožju. Po vzponu na hrib se morate povzpeti le 60 metrov, da se iz nedavno prenovljenega razglednega stolpa, opremljenega z ogromnimi panoramskimi okni, odpre dih jemajoč razgled: praktično celotno mesto leži pred vašimi nogami. Po ogledu stolpa in hriba Avas se splača obiskati bližnji arboretum Avas, ki je odlično dopolnilo lahkemu spomladanskemu izletu.

3530 Miskolc, Mendikás dűlő 1.

Raziskovanje jam

Mesto Bükk je znano po svojih jamah, zato jih med pohodom raziščite čim več! Le 500 metrov od jame Lillafüred Palotaszálló se nahaja jama Szent István, kjer se lahko naužijete njenega zdravilnega zraka. V bližini je tudi jama Anna, ki jo lahko raziščete na polurnem vodenem ogledu, ki odhaja vsako uro. Jama Szeleta bo zagotovo nepogrešljiva destinacija za ljubitelje zgodovine, saj je najdišče postalo znano po prazgodovinskih ostankih, ki so jih našli tukaj: prisotnost prazgodovinskega človeka na Madžarskem je bila tukaj prvič dokazana.