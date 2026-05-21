11 osupljivih naravnih zakladov in briljantnih programov v vedno čudovitem ovinku Donave

Končno je uradno prišlo lepo vreme, zato se odpravimo na ovinek Donave, ki je hitro in enostavno dostopen iz Budimpešte, kjer nas čakajo številne pohodniške točke in znamenitosti.

Osupljivi naravni zakladi ovinka Donave, ki čakajo, da jih odkrijete

Razgledna točka Károly Kós, Zebegény

Razgledna točka Károly Kós je ena najbolj priljubljenih znamenitosti v Zebegényju in to ni naključje: z vrha se odpira osupljiva panorama ovinka Donave, zaradi česar je še posebej čarobna destinacija pozno spomladi. Lesena razgledna točka, ki jo je zasnoval Árpád Csóka, se nahaja na hribu Kálvária, na strani Nagy-Kerek-hegyja, njena posebnost pa je, da s svojo obliko oživi več simbolov. Spredaj spominja na rimski stražni stolp, s strani na cerkev, njen spodnji del pa tvori vrata Székely, ki so poklon zapuščini Károly Kósa.

2627 Zebegény, Kálvária út

Citadela, Višegrad

Ikonična znamenitost Višegrada, Citadela, je očarljiva v vseh letnih časih, a v sončnem, prijetnem vremenu je resnično vznemirljiva destinacija, če jo združite z izletom. Impozantni sistem trdnjav, ki se dviga na Grajskem griču, sestavljata mogočni Salomonov stolp in grad, ki stoji na vrhu hriba. Svojo končno obliko je dobil v času vladavine Karla Roberta in je bil tudi prizorišče zgodovinsko pomembnega kraljevega srečanja leta 1335. V javni zavesti pa je povezan z razkošnim dvorom kralja Matije in kraljice Beatrix. Poleg atmosferskih razstav obisk naredi nepozaben tudi dih jemajoča panorama Donave.

2025 Višegrad, Grajski hrib

Razgledna točka Julianus, Nagymaros

Na razgledni točki Julianus v Nagymarosu vas čaka nepozabno in dih jemajoče doživetje, s katerega se odpira neprimerljiva, slikovita panorama Donavskega ovinka. Z vitkega, 15 metrov visokega razglednega stolpa na Hegyes-tető se pred nami razprostirajo vijugasta linija Donave, zelene Višegradske gore in čudoviti Börzsöny, v ozadju pa oživita Višegradski grad in značilna silhueta Salomonovega stolpa. Atmosferska gozdna cesta, ki se začne iz Nagymarosa, ponuja zmerno zahteven pohod, a če se utrudite, vas na vrhu čakajo mirna počivališča. Po ogledu se splača odpraviti proti Törökmező.

Katedrala Marijinega vnebovzetja, Vác

Katedrala Marijinega vnebovzetja, ki se nahaja na trgu Schuszter Konstantin v Vácu, ponuja impresiven, slovesen prizor tako znotraj kot zunaj, ki ga je škoda zamuditi, če ste v tem območju. Njen temeljni kamen je bil položen leta 1762 na pobudo škofa Károlyja Eszterházyja, ki je želel z lokacijo cerkve povezati različne skupnosti mesta. Elegantno stavbo s petimi zvonovi je zasnoval Isidore Canevale in je bila posvečena leta 1772. Bogata dekoracija notranjosti, oltar v slogu Maulbertscha in spektakularna freska v kupoli ustvarjajo posebno vzdušje, stolp pa ponuja dih jemajoč razgled na mesto.

2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 11.

Kapela Kalvarija, Márianosztra

Manj kot petnajst minut od Zebegényja leži eno najbolj očarljivih naselij v Börzsönyju, Márianosztra, ugnezdeno v objemu vulkanskih gričev. Na Kalvariji, ki se dviga na vzhodnem robu vasi, se nahaja ena najbolj intimnih in najlepših kalvarij Donavskega ovinka: do romarskega kraja, do katerega se lahko pride peš, vodi vijugasta, senčna cesta, obdana s starimi lipami, ki ustvarjajo posebno, mirno vzdušje. Baročna kapela se harmonično zliva s pokrajino in ponuja širok, osupljiv razgled na vas in okoliške gore, vključno z Nagy-Gallo in Kopasz-hegyjem.

Dorothea Bistro & Café, Szentendre

Dorothea Bistro & Café, ki se nahaja v osrčju Szentendreja, je pravi biser, če iščete kakovostna, a cenovno dostopna gastronomska doživetja v mestu slikarjev. Ponujajo domače in moderne jedi v prijetnem, prijateljskem vzdušju, z obilnimi porcijami in skrbno izbranimi sestavinami. Ne glede na to, ali pridete na sproščeno kosilo, večerjo ali kavo, se boste zlahka počutili kot doma. Ocena 4,8 odraža zadovoljstvo gostov, zato se med sprehodom po Szentendreju vsekakor splača ustaviti v tem očarljivem kraju.

2000 Szentendre, Fő tér 15.

Thermal Hotel Visegrád****Superior

Hotel ni »superior« le po imenu: 3000 kvadratnih metrov velik wellness center Lepence Spa s sedmimi bazeni in svetom savn zagotavlja vaše dobro počutje, gastronomska doživetja pa dopolnjuje posebno vzdušje Vinskega dvora, kjer lahko poskusite tradicionalne jedi v prenovljeni obliki. Otroci bodo navdušeni nad pustolovskim parkom Visi Squirrel, kjer vas čakata največji notranji tobogan in animacijski programi v državi, okolica pa ponuja nešteto možnosti za izlete in programe. Ker je hotel prijazen do hišnih ljubljenčkov, so dobrodošli tudi štirinožni prijatelji.

2025 Visegrád, Lepence völgy 2.

Bob steza Višegrad

Bob steza ob Nagy-Villámu, priljubljena med mladimi in starimi, je odličen program spomladi in zgodaj poleti. Steza ponuja tako alpski kot poletni bob, oba s 700-metrsko dolžino spusta, kar zagotavlja smiselno izkušnjo. Še več, med dirko se pred nami odpre čudovita panorama: v jasnem vremenu impresiven razgled na Donavski ovinek naredi drsenje resnično posebno. Ob stezi je tudi okrepčevalnica, kjer se lahko okrepčamo, pogumnejši pa lahko celo poskusijo specialiteto tega kraja, bob dog.

2025 Višegrad, Nagyvillám 1.

Törökmezői Kis-Állatpark, Nagymaros

Le 60 km od Budimpešte je Törökmezői Kis-Állatpark idealna spomladanska destinacija za vso družino. Bližina narave, svež zrak in mirno gozdno okolje ponujajo popolno osvežitev tako za mlade kot za stare. Družinam prijazen živalski vrt za božanje je posebno doživetje za otroke, medtem ko vikend restavracija z jedmi po naročilu in bife, ki je odprt tudi med tednom, ponujata okusne prigrizke. Tukaj lahko preživite cel dan skoraj neopaženo: kratek izlet, sprostitev v naravi in nekaj skupnih doživetij. Možno je tudi rezervirati nastanitev v okolici.

2626 Nagymaros, Törökmezői Kis-Állatpark

Festival Donavskega ovinka, Nagymaros (9. maj 2026)

9. maja se v Nagymaros vrača eden najbolj pričakovanih družinskih dogodkov v državi, Festival Donavskega ovinka. Tiste, ki prispejo na slikovito lokacijo, čakajo družinski koncerti, nastop Ferija Pála, vodeni ogledi in raznoliki otroški programi. Poleg vsega tega bo na voljo lov na zaklad z zemljevidom, ustvarjalne obrti in številne športne igre. Vrhunec dneva bo večerna zabava, kjer bo vzdušje na bregu Donave ustvarila zabava Be Massive Horizon Party z glasbo in plesom. Dogodek, prijazen družinam in psom, želi predstaviti vrednote regije skozi doživetja in jih približati udeležencem.

Doživetja z ladjo v Donavskem ovinku

Bližina vode seveda pomaga odklopiti se od vsakdanjega tempa in daje potovanju povsem drugačen ritem. Na izletu z ladjo postane samo potovanje doživetje: med plovbo imate čas, da se ozrete naokoli, poklepetate ali preprosto v tišini občudujete pokrajino. Dober primer tega je načrtovan izlet z ladjo hop-on iz Budimpešte in Višegrada s strani MAHART – PassNave, ki vam omogoča obisk več lokacij z eno samo vozovnico. Bistvo sistema je preprostost in svoboda: vkrcanje in izkrcanje je možno v katerem koli pristanišču čez dan, tako da si lahko vsakdo načrtuje program v svojem tempu. To še posebej dobro deluje v Donavskem ovinku, kjer pogled z vode kaže povsem drugačen obraz.