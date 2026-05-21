Nasmejani svetniki varujejo skrivnosti očarljive cerkve v najbolj odmaknjenem kotičku države

Za spomladanski vikend se je vredno odpraviti v okrožje Szabolcs-Szatmár-Bereg, saj območje ponuja veliko več, kot si morda mislite. Na primer, srednjeveška cerkev, skrita v severovzhodnem kotu države, skriva veliko zanimivosti za ljubitelje zgodovine in arhitekture.

Csaroda, ki leži le osem kilometrov od ukrajinske meje, ima le šeststo prebivalcev, a je odmaknjena vas vredna ogleda, če se odpravljate na izlet v ta kotiček države. V njej stoji ena najbolj znanih srednjeveških cerkva na Madžarskem, ki jo pogosto imenujejo tudi model arhitekture iz obdobja Árpádovcev.

Reformirana kapela, ki stoji na hribu, obdanem s potokom Csaroda, že od daleč pritegne pozornost s svojim vitkim, koničastim stolpom in značilnim lesenim, s skodlami pokritim zvonikom.

Cerkev, ki je bila verjetno zgrajena v 13. stoletju, imenujejo tudi cerkev nasmejanih svetnikov, saj imajo slike, ki krasijo stene – nenavadno za sodobne upodobitve – še posebej prijazen izraz.

Vendar pa v cerkvi niso dobre volje le figure na portretih: zahvaljujoč pripravljenim, prijaznim turističnim vodnikom se lahko udeležite profesionalnega ogleda, če želite občudovati lično stavbo od znotraj. Po ogledu se obvezno sprehodite po ozkih ulicah čarobne vasi!