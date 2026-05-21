7 nepozabnih filmskih klasik Audrey Hepburn, ki bi danes dopolnila 97 let

Audrey Hepburn, ena najbolj prepoznavnih ikon v filmski zgodovini, bi danes dopolnila 97 let. Ob tej priložnosti smo izbrali 7 njenih najpomembnejših filmov.

Rimske počitnice (1953, Amazon Prime)

Zabavna princesa pobegne svojim stražarjem in konča v naročju tabloidnega novinarja, ki išče zgodbo.

Sabrina (1954, Amazon Prime, Apple TV+)

Šoferjeva hči, ki se vrača iz Pariza, očara družinskega sina plejboja kot prefinjena ženska. Vendar romanco zasenčijo opozorila njenega strogega starejšega brata, ki poskuša zaščititi svojega mlajšega brata pred nizko rangirano zvezo.

Zgodba redovnice (1959)

Hči bogate belgijske družine postane redovnica, a sredi stisk Konga in grozot druge svetovne vojne se je prisiljena soočiti z mejami svoje vere in zaobljub v nečloveškem, spreminjajočem se svetu.

Sanje v razkošju (1961, Amazon Prime)

Newyorška pripadnica visoke družbe je očarana nad svojim novim sosedom, a njena preteklost grozi, da bo ogrozila njuno vzhajajočo romanco.

Ameriško dekle (1963, Apple TV+)

Žensko v Parizu zasleduje več moških zaradi bogastva, ki ga je ukradel njen umorjeni mož. Kmalu izgubi zaupanje v tiste, ki trdijo, da ji pomagajo.

Moja lepa dama (1964, Amazon Prime)

V Londonu v desetletju 1910 snobovski profesor fonetike Henry Higgins stavi, da lahko navadno cvetličarko Elizo Doolittle spremeni v prefinjeno damo.

Počakaj do teme (1967)

Pred kratkim oslepljeno žensko terorizirajo trije kriminalci, medtem ko išče lutko, napolnjeno s heroinom, za katero domnevajo, da je v njenem stanovanju.