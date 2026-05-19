7 pohodniških točk in programov, ki jih želite obiskati, kjer vas bo očarala divja in romantična narava

Kaj drugega bi nam ob sončnih vikendih pospešilo srčni utrip kot čudovit pohodniški kraj in vsi naravni zakladi! Cvetlična polja, bujne naravne poti, doživetja, ki si jih lahko izberete sami – zdaj je čas, da jih odkrijete enega za drugim.

Učna pot orhidej, Páhi

Páhi v okrožju Bács-Kiskun je daleč naokoli znan po svoji naravni poti orhidej – nič čudnega, saj lahko tukaj občudujemo neprimerljive naravne zaklade na osem kilometrov. Učna pot vodi pohodnike skozi travnike Páhi in rob gozda Közös, ob jezeru Kolon pa najdemo istoimenske orhideje – znane tudi kot kosbori. Obdobje maj-junij je idealno za občudovanje madžarskih vrst orhidej, vendar se bo splačalo vrniti pozneje, saj jeseni na izletniškem mestu Kiskunság razpre svoje cvetne liste morje orhidej.

Cvetenje banatskih potonik, Mecsek

Območje okoli Zengőa in Hosszúhetényja ponuja tudi nepozabna doživetja za ljubitelje cvetja – tukaj ena najlepših, strogo zaščitenih divjih rož v naši državi, banatska potonika, očara navdušene raziskovalce. Južni del vzhodnega Mecseka je najbolje obiskati v začetku maja, saj takrat doseže vrhunec cvetenja tega vijoličastega zaklada. Pomembno je, da ne škodujemo edinstvenosti rastline, saj v Karpatski kotlini velja za izjemno redkost!

Noč uhastih penic

Zahvaljujoč Madžarskemu ornitološkemu in naravovarstvenemu združenju lahko tokrat aprila in maja na dostojen način proslavimo uhastih penic. Pesem te čudovite ptice je mogoče slišati celo v središču mesta zgodaj zvečer in ponoči – nacionalna programska serija Fülemülék Íejszakája pa ponuja priložnost, da jo uživate na sprehodih za učenje ptic, vodenih ogledih za opazovanje ptic s profesionalnimi pomočniki. Poslušanje očarljive pesmi včasih spremlja piknik: vredno se je ozreti naokoli med napovedanimi dogodki!

Cvetenje rododendrona, Čarobni vrt Jeli

Ne smemo zamuditi cvetenja rododendrona, znanega tudi kot azaleja ali zvonček: Čarobni vrt Jeli, znan kot eden najlepših botaničnih vrtov na celini, v mesto Kám privablja vse, ki bi radi videli tisoče cvetočih azalej. Spektakularen pojav naj bi trajal do sredine maja, v tem času pa bomo lahko v arboretumu občudovali več kot 300 vrst rododendronov, spoznali več kot 100-letno zgodovino čarobnega vrta in privlačno pot skozi krošnje.

Dolina azalej, Zalaegerszeg

Še ena posebna lokacija ponuja priložnost za občudovanje snežno belih lepot: Dolina azalej leto za letom očara ljubitelje narave. Dolina, ki je bila zgrajena iz akacij, diši po spomladanskem cvetju na obrobju Zalaegerszega, a na 24 hektarjih velikem zelenem območju z edinstveno mikroklimo najdemo tudi številne vrste borovcev – sekvoje, brin, macesen in številne tuje. Ni zaman, da jo imenujejo »čudež županije Zala«: je odlična izbira za piknike, miren spanec in seveda fotografiranje.

Festival droplje, Dévaványa, Réhely

9. maja bo že osmič potekal zelo uspešen Festival droplje, na katerem bodo v središču pozornosti naravni zakladi pustaka Dévaványa-Ecseg. Brezplačni dogodek bo potekal v obiskovalnem centru za zaščito dropelj Sterbetz István, program pa je tudi letos resnično impresiven: na ogled bo jutranja droplja, demonstracija obročkanja ptic, tekmovanje v poznavanju narave, obilo otroških programov, na edinstvenem festivalu pa se bodo poklonile celo stare madžarske domače živali in ptice roparice.

Naberite si potonike

Prihaja čas nabiranja, drug za drugim se odpirajo sadovnjaki in cvetlični vrtovi, da lahko napolnimo košare s spomladanskimi plodovi. Potonik ne smemo izpustiti iz seznama: kar nekaj vrtov jih lahko naberemo za šopek. V okrožju Pest se lahko v naselju Bugyi odpravimo proti kmetiji Csizmadi, v Békésu pa lahko vonjamo po cvetju na kmetiji Potonike v Csabacsűdu. Prav tako se splača spremljati strani TulipGarden, saj je možno, da se bodo s koncem sezone tulipanov tudi letos različne lokacije spremenile v potonike.