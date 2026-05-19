5+1 čarobnih alpak v državi, ki jih bo oboževala vsa družina

Kdo ne bi bil navdušen nad puhastimi alpakami? Te puhaste, prijazne živali bodo zagotovo narisale nasmeh na obraz vsem, ne glede na starost. Na srečo imate v naši državi vedno več priložnosti, da te zabavne živali vidite v živo – zato obiščite naslednje alpakine farme!

Naravni park Seholsziget in alpakina farma, Nőtincs

Na čarobnem Seholszigetu živi zavidanja vreden vsakdan 11 klovnovskih prebivalcev, ki jih lahko obiščete ob vikendih po predhodni prijavi. Če 45-minutni ogled ne zadostuje za zadovoljitev vaše strasti do živali, preživite nekaj dni tukaj v enem od prijetnih družinskih penzionov, kjer si lahko v idiličnem miru in odlični družbi napolnite baterije. Na kraju samem lahko posnamete tudi profesionalne fotografije, tako da boste zagotovo ujeli družinske praznike, rojstne dneve ali celo trenutke zaroke v nepozabnem okolju.

2610 Nőtincs, Diófa utca 41.

Ranč Mancs, Pécs

Ranč Manch v Pécsu nekoliko izstopa, saj tukaj ne najdete le alpak, ampak vse od lenivcev do lisic in nojev. No, ne ločeno, v ozkih kletkah: tukaj so vse živali dobre prijateljice med seboj, tako kot v Disneyjevi pravljici. Najboljše je, da se lahko po dogovoru ustavite tudi sredi živalske zabave, saj vse samo čakajo, da jih pobožate. Do izleta se splača spremljati Facebook stran kmetije, saj osel Kókusz, alpaka Callao in jelen Oszkár vedno kujejo kakšno novo nagajivost, ki jo je sredi vsakdanjega življenja resnično veselje poslušati, pripoveduje oskrbnica Rózsa Fejes.

7634 Pécs, Uzdóc utca 7.

Kmetija alpak Suri, Csabaszabadi

Težko boste našli kmetijo alpak v bolj slikovitem okolju kot park, ki se nahaja nedaleč od Békéscsabe: Kmetija alpak Suri se nahaja na 15 hektarjih nekdanjega graščine Beliczey, kjer si lahko ogledate celo grajsko poslopje. Po predhodnem dogovoru na kraju samem se lahko pridružite skoraj uro in pol dolgemu sprehodu z alpakami, kjer se lahko naučite veliko zanimivih stvari o svojih najljubših živalih. Po podatkih spletne strani bo park kmalu služil tudi kot nastanitev – medtem spremljajte dogajanje na tej temi na spletni strani!

5609 Csabaszabadi, Beliczey major

Kmetija alpak Noah, Kaposvár

Ni razdalje, ki ne bi bila sprejemljiva zaradi alpak – zato obiščite kmetijo Noah v Kaposvárju! Na kraju samem lahko ne le pobožate živali, ki jih lahko primerjamo s plišastimi figurami, ampak se lahko v njihovi družbi odpravite tudi na prijeten sprehod v mehkem naročju narave. Pravzaprav včasih pripravijo poseben program za najmlajše, zato park še posebej priporočamo družinam z majhnimi otroki, saj so se živali, ki živijo tukaj, zagotovo že navadile na otroški hrup. Najlažji način za dogovor o terminu je, da pokličete telefonsko številko ali e-poštni naslov, ki je naveden na Facebook strani.

7400 Kaposvár, Ősz utca 47.

Őrség Patakparti Alpaka Panzió és Farm, Kisrákos

V neskončnem zelenju Őrséga lahko srečate celo južnoameriške sesalce. Lahko celo prenočite na kmetiji alpak Kisrákos, tako da lahko več dni uživate v družbi živali: izbirate lahko med cenovno ugodnimi sobami in edinstveno vzdušnimi hišicami na drevesu, od katerih ima vsaka udobno posteljo, plazemski televizor in brezplačen brezžični internet, kar zagotavlja počitek po dnevu pohodništva. Poleg živali, ki dišijo po sladkorni peni, žuboreči potok Denke naredi posestvo popolno sliko.

9936 Kisrákos, Fő út 60.

+1 Feelmore Eger

Feelmore vas pričakuje s petimi lesenimi hišicami in neprimerljivim mirom na posestvu Merengő v Egerju. Med popolnoma opremljenimi nastanitvami boste našli majhne in velike, a vse imajo eno skupno stvar: štiri ljubke alpake, ki vas prijazno pozdravijo na dvorišču. To lokacijo priporočamo predvsem za romantičen pobeg v dvoje, vendar ne škodi, če ohranite otroško navdušenje nad pozdravljanjem alpak!

300 Eger, Újhomor utca