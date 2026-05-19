5 odličnih programov v Budimpešti, ki bodo všeč celotni družini

Počitnice so počasi, a vztrajno tu, poletje se bliža: ni nič boljšega kot popestriti družinski čas z veselimi doživetji! Ne glede na to, ali praznujete dan otroka ali pa se v vikend skrivaj podajate na nenavadne dogodivščine, lahko v Budimpešti maja in junija izbirate med odličnimi družinam prijaznimi programi.

Medvedek Pu in potepanje // Gledališče Kolibri (več terminov)

Medvedek Pu in potepanje – ne bi si mogli predstavljati lepšega programa za mlade in stare. Posebna pustolovščina se začne v gledališču Kolibri, kjer otroci zaradi interaktivnega družinskega programa niso le gledalci, temveč pravi raziskovalci. Spremljajo Medvedka Puja in njegove prijatelje, ko se sprehajajo po skritih prostorih gledališča, medtem ko jih skozi njihovo nenavadno pustolovščino spremljajo igrive naloge, vznemirljiva srečanja in vzdušje Stomesečne pagonije. Čudovit program temelji na domišljiji, skupnih izkušnjah in odkrivanju – popolna izbira za vso družino spomladi in zgodaj poleti.

1061 Budimpešta, Jókai tér 10.

Palača čudes

V Palači čudes gresta igra in odkrivanje spomladi z roko v roki – ni bolj vznemirljivega notranjega programa za vso družino. Zahvaljujoč številnim instalacijam, ki jih lahko med obiskom preizkusite eno za drugo, se lahko mladi in stari skupaj smejijo, eksperimentirajo in spoznavajo delovanje sveta skozi nepozabna doživetja. Tukaj vam ni dovoljeno samo gledati – pravzaprav je zelo priporočljivo, da vse temeljito raziščete in doživite. Če iščete lahkotno, a pomenljivo sprostitev, ki očara vse starosti, ste v Palači čudes prišli na pravo mesto!

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Fatamorgana // Veliki cirkus v Budimpešti (več terminov)

Pravljične figure in mitski prizori oživijo na odru Velikega cirkusa v Budimpešti med celovečerno predstavo velikih razsežnosti. Kot skupna produkcija s Kazanskim državnim cirkusom Mirage popelje občinstvo v svet madžarske in srednjeazijske prazgodovine, ki je morda znan tudi iz dela Jánosa Aranyja Zgodba o čudežnem jelenu. Nenavadne figure mitološkega sveta, simbolni prizori in vizualni svet, ki spominja na fantazijske filme, zagotavljajo, da se domišljija lahko vznese – dih jemajoče koreografije in neponovljiva orodja cirkuške umetnosti obljubljajo resnično izjemno doživetje.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 12/a

Šala o violi // Francoski inštitut (16. maj 2026)

Ali veste, na katerem drevesu raste viola? Ne, ni »polomljena violina« – je instrument, ki orkestru daje temno, žametno globino in hrbtenico njegovega zvoka. Čeprav so v glasbenih krogih predmet večine šal, bodo violisti orkestra Danubia 16. maja odložili svojo samoironijo in dokazali, da so pravzaprav najbolj kul obrazi v orkestru. Med nepozabnim dopoldnevom bodo pokazali, da je viola resnično sposobna virtuoznega petja, grmenja in navduševanja vseh, zato je čas, da pozabimo na šale – dirigent bo Máté Hámori, prizorišče pa bo Avditorij Francoskega inštituta.

1011 Budimpešta, Fő utca 17.

Generali Gyerek Sziget // Hajógyári-sziget (19.–21. junij 2026)

To poletje bo Hajógyári-sziget poln otrok, saj se začenja praznovanje za najmlajše in Generali Gyerek Sziget odpira svoja vrata. Med 19. in 21. junijem lahko družine uživajo v vznemirljivih, brezplačnih programih: lutkovnem gledališču, napihljivem gradu, klovnih, koncertih, plesu, ročnih delih, tekmovanjih, športnih programih in številnih pustolovskih doživetjih, živalski vrt in igrišče z rastlinami pa ponujata vpogled v svet narave. Poseben, obvodni festival, kjer se lahko sprostite ob igri – ne zaman ga imenujejo otroški raj.

1033 Budimpešta, Óbudai Hajógyári-sziget