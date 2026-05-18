Sončne poslastice: 5 teras v Budimpešti z nebeškimi sladicami

Sladki sladoledni kupi, pecivo s sadnim nadevom in sladice, o katerih smo sanjali: skupaj s sončnimi žarki so v Budimpešto prispele tudi najbolj posebne slaščice! Sladice spremlja senčna terasa – pokažemo vam, katere bodo letos velike priljubljene.

Spoon The Boat

Terasa Spoon The Boat nad Donavo nam ponuja ikonično panoramo Budimpešte, izbor sladic pa govori sam zase: vaniljevo-jagodni choux, kokosov veganski brownie, rezina Schwarzwalda – katerih okusi vas bodo popeljali vse do izvira Donave – in budimpeštanska sladica “Tram 2” pripovedujejo zgodbo. Poleg klasičnih, tropskih in Spoon sladolednih kupov ledeni latte in ledeni matcha nudita osvežitev, vznemirljivi koktajli – Spoonstar Martini, Paloma Rosa, Coral Whisper in Danube Mist – pa s svojimi značilnimi, svežimi okusi dvignejo izkušnjo na terasi na novo raven.

1052 Budimpešta, Vigadó tér, 3-as kikopot

Kavarna in restavracija Városliget

Terasa kavarne in restavracije Városliget je pravi sončni raj, kjer zelenje dreves v parku in svež zrak skupaj ustvarjata sproščeno vzdušje. Na sladici so tudi ptičje mleko, veganska sirova torta s svežimi jagodami in mango-pasijonka choux au craquelin – slednji se na krožniku kar lesketa! Klasične in sadne različice sladoleda s sorbetom zagotavljajo osvežilne trenutke, pomlad pa se pojavi celo v kozarcih: kremasta ledena latte s pistacijami, Városliget Spritz, Maracuja Spritz in koktajl Liget Lagoon očarajo oko s svojimi živahnimi barvami.

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 6.

Édes Mackó

Kaj je najboljše, kar se lahko zgodi s kaminsko torto, pečeno na oglju? To je, da jo pojeste na sončni terasi! V Édes Mackó je vključeno vse: s tradicionalno kaminsko torto v roki se lahko kopamo v Kürtős Brunchu ali med peko fondueja – v slednjem primeru lahko sladico narežemo svežo, toplo in jo potopimo v različne prelive. Ne moremo oditi, ne da bi omenili edinstven Kürtősbon, saj je njegovo testo napolnjeno z različnimi kremami. Za osvežilno izkušnjo priporočamo Kürtős Fagyi, za gurmane pa Kürtős Guba – te bodo popolne v sončnem popoldnevu.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14–16.

VAJ

Spomladi so sadne torte v VAJ v središču pozornosti, tokrat pa njihova nova ponudba slavi jagodičevje. Na primer, tu je jagodno-rabarbarina torta, jagodno-bazilikova panna cotta ali robidni brownie z domačo marmelado … Nobenemu se ne morete upreti! Poleg sezonskih dobrot seveda ponudbo VAJ krepijo tudi stalni favoriti: baskovska sirova torta, torta Črni gozd, mehki hlebci in sveže pečeno listnato pecivo, ki ga lahko srkate tudi ob rahlo praženi posebni kavi, domačem ledenem čaju, limonadi ali celo kombuči na sončni terasi.

1085 Budimpešta, József körút 30-32. | 1051 Budimpešta, Sas utca 2. | 1025 Budimpešta, Törökvész út 93/A (Pozdravljen Buda)

Dobay Cukrászda

Terasasti Dobay Cukrászdak ponuja sladko sprostitev na treh lokacijah: v Horváthovem vrtu cvetje in park s starodavnimi drevesi obdajata pokrito teraso, ki je odprta na vse strani, tako da lahko sladico uživamo v resnično romantičnem vzdušju. Na ogromni terasi slaščičarne Halásztelek se ob toplih zajtrkih, okusnih kavah in prijetnih pogovorih ponuja razgled na neobaročni grad Malonyai in več kot hektar velik starodavni park. V BudaPartu pa lahko iz modernega prostora s steklenimi stenami stopimo na sončno teraso in uživamo v bližini Donave, medtem ko uživamo v dobrotah – katera koli od njih je odlična izbira, če iščemo posebno doživetje.

1016 Budimpešta, Krisztina körút 38. | 1117 Budimpešta, Gardska ulica 1. | 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc ulica 68.