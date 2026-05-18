Nobelova nagrajena literatura se seli v stene razkošne budimpeštanske kavarne

Centrál Grand Café, ki se nahaja v osrčju mestnega središča, začenja z izjemnim kulturnim programom, ki gradi na dveh Nobelovih nagrajencih, ustvarjalcih madžarske književnosti, Imréju Kertészu in Lászlóju Krasznahorkaiju. Seveda prenova zgodovinske kavarne ne more ostati brez gastronomskih dobrot, primernih za to priložnost.

Literarni pomen Centrál Grand Café ne potrebuje posebne predstavitve: čudovita kavarna je del budimpeštanskega kulturnega življenja že od leta 1887, generacija Zahoda pa je v njeni zgodovini odigrala odločilno vlogo.

Kjer kultura ni okras

Po mnenju Centrál Grand Café tradicije ne bi smeli ohranjati, temveč jo uporabljati, zato bo prizorišče v povezavi z dnevom poezije v sodelovanju s skupino Eventrend priklicalo okolje, kjer se je rodila madžarska književnost: kavarniški prostor pogovorov, debat in navdihov.

In celo mladi, ki so morda manj predani leposlovju, so vključeni v vse to kot del programa družbene odgovornosti, kjer se lahko učenci seznanijo z opusom naših pisateljev, dobitnikov Nobelove nagrade, v 45-minutnih brezplačnih tečajih izkušenj. Zoltán Kőrösy in Gábor Nagy, ustanovna solastnika skupine Eventrend, sta poudarila, da ima skupina podjetij v mislih družbeno odgovornost, zato sta se odločila, da bosta učencem ponudila brezplačne posebne tečaje, ki jim bodo leposlovje približali in ga bolj spoznali.

Srednješolske skupine se lahko poglobijo v svet Lászla Krasznahorkaija in Imreja Kertésza v stenah zgodovinske kavarne v predstavitvi radijskega voditelja Zsolta Lukácsa. Serija programov, ki se bo začela septembra 2026, bo potekala v prvem nadstropju kavarne vsak drugi torek zjutraj med šolskimi tedni, ob dveh urah.

Cilj seveda ni nadomestiti izobraževanja, temveč ga okrepiti v prostoru, kjer se literatura vrača v svoje naravno okolje, tako da lahko študenti spoznajo oba avtorja skozi izkušnjo in ne prek obveznega učnega načrta, zaradi česar je izkušnja sprejemanja veliko bolj osebna in trajna.

Največje število ljudi v skupini je 30, v primeru manjših razredov pa jih je mogoče tudi združiti. V okviru interaktivne predstavitve vse udeležence pričakajo sveže pečeni domači kolački in mineralna voda – seveda brezplačno.

Vendar se ura doživetij s predstavitvijo ne konča: študenti si lahko ogledajo tudi mizo z opusi, postavljeno v čast obeh pisateljev, za katero včasih med svojimi obiski sedi tudi sam Krasznahorkai.

Vzporedno bo Centrál nadaljeval enega svojih najuspešnejših programov, literarni festival Centrál: programa bosta potekala vzporedno, vendar bosta v prostoru potekala ločeno.

Okusi, ki bi si zaslužili Nobelovo nagrado

Tema Nobelove nagrade je seveda prisotna tudi v gastronomiji. Nove sladice kavarne so presenetljivo podobne tortam, ki so jih postregli na večerjah ob podelitvi nagrad: mascarpone z divjo malino je poklon Lászlóju Krasznahorkaiju, vanilijeva hruška pa Imreju Kertészu.

Slaščičarska ekipa pod vodstvom slaščičarske mojstrice Judit Takács je prav tako pozorna na to, da so sladicam dala zanimiv preobrat tako v okusu kot videzu. Čeprav ne želimo pokvariti presenečenja, lahko vseeno razkrijemo, da tako posebne postrežbe še nismo doživeli, ne le na Madžarskem, ampak po vsem svetu.

Poleg tega prenovljeni jedilnik vključuje tudi sodobne interpretacije klasičnih madžarskih jedi, od treh različic golaža do menija šakšuka, ki so vse na voljo tudi v veganskih različicah.

Za vegetarijanske goste je enako dobra izbira pečen kozji sir z zelenim jabolkom in bulgurjem iz rdeče pese, medtem ko mesojedcem priporočamo lososov zrezek z rožmarinovo-grenivkino kremo na vratu.

Vsekakor poskusite kolekcijo crème brûlée, kjer lahko poleg znane sladice doživite tudi okuse vanilije v obliki palačink in kave.

Z več kot tremi desetletji izkušenj je skupina Eventrend leta 2021 napovedala prevzem najstarejše budimpeštanske kavarne in s tem prevzela upravljanje druge literarne kavarne v prestolnici.

Njihov cilj je obnoviti zgodovinske kavarne s preloma stoletja in Budimpešto ponovno spremeniti v prestolnico ikoničnih kavarn. Pomembna faza tega je serija programov, ki temeljijo na družbeni odgovornosti in se začnejo septembra, prijave za katere so se že začele na spletni strani Centrál Grand Café.

Central Grand Café

1052 Budimpešta, Károlyijeva ulica 9.