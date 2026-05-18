4 odlične veganske restavracije v Budimpešti, ki bodo vaše najljubše jedi dvignile na novo raven

Odpira se vrsta veganskih restavracij, ki obljubljajo brezkompromisne, gurmanske okusne izkušnje: zbrali smo najboljše, da boste lahko uživali v okusni poslastici, tudi če ste brez glutena, mlečnih izdelkov, sladkorja ali celo vegan!

Veganski bistroj Mogyoró

100 % rastlinske pustolovščine v središču mesta – seveda govorimo o Mogyoróju, citadeli jedi brez mesa. Jedi pripravlja nihče drug kot specialist za vegansko kuhinjo, RépaRetek Manufaktúra, v prijetnem bistroju pa lahko ljubitelji rastlinskih dobrot izbirajo med nenehno posodobljeno ponudbo. Med jedmi, ki hranijo telo in dušo, boste našli tudi možnost brez glutena, ob vnaprej napovedanih časih pa vas čaka neomejen veganski brunch v obliki samopostrežnega bifeja. Juhe, zelenjava, posebne glavne jedi in sladice, vse iz visokokakovostnih sezonskih sestavin: v lepem vremenu jih lahko uživate celo na terasi!

1078 Budimpešta, Hernád utca 36.

Naspolya Nassolda

Kdo je rekel, da prigrizki ne morejo biti zdravi? Naspolya Nassolda iz dneva v dan dokazuje, da gresta okusna prigrizka in zdravje z roko v roki – s pecivom z okusom suhega sadja, pitami, surovimi veganskimi prigrizki, super kakavom in vsemi vrstami zemeljskih dobrot, ki še nikoli niso slišale za gluten, mleko, jajca, dodan sladkor in umetna sladila. Na veliko veselje svojih gostov radi eksperimentirajo in uporabljajo sestavine na nove načine: poleg priljubljenih, dobro znanih receptov vedno pripravljajo nove stvari, kot je na primer torta “Bounty” brez oljnih semen.

1061 Budimpešta, Káldy Gyula utca 7.

Meat Again Grill & Wine

Ni prevara, ni potegavščina: na ulici Vásárhelyi Pál utca vas čakajo jedi brez glutena in laktoze, kot jih ni nikjer drugje v Újbudi! V restavraciji Meat Again Grill & Wine so resnično postavili visoke standarde: kot že ime pove, so v ospredje postavili meso na žaru na oglju, navdih pa so črpali tudi iz mediteranske kuhinje, da bi ustvarili najbolj okusne jedi brez glutena, na meniju pijač pa so tudi odlična vina. Vse je 100 % brez glutena in laktoze, ni navzkrižne kontaminacije, na voljo pa so celo dobrote, ki ne vsebujejo mleka ali jajc. Najboljše pri tem je, da niso mislili le na goste, občutljive na hrano – tukaj bodo našli, kar iščejo, tudi vsejedi.

1114 Budimpešta, Vásárhelyi Pál utca 2.

Restavracija brez glutena Tibidabo

Restavracija brez glutena Tibidabo ni le kraj »brez glutena«: njen raznolik meni klasičnih in popolnoma prenovljenih jedi odraža, da je lahko tudi gastronomija brez glutena izjemna. Na voljo so tudi številne možnosti brez mlečnih izdelkov in veganske možnosti, izkušnjo pa še dodatno obogatijo sladice, koktajli in brezalkoholni koktajli. Je idealna izbira za prijateljska druženja, družinske priložnosti ali celo podelitve diplom, saj bo tukaj vsak gost našel svojega favorita. Brezglutenska prehrana v Tibidabu ne pomeni odpovedi – ponujajo jedi, za katere lahko rečejo: »da!« tudi tisti, ki ne jedo glutena!

1123 Budimpešta, Alkotás utca 53.