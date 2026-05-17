Maja bo v Budimpešti potekal najbolj raznolik in brezplačen festival doživetij v državi.

29. in 30. maja se bo ponovno odprl Veliki športni festival, ki je zdaj prerasel v enega največjih in najbolj raznolikih športnih sejmov v državi.

Dva dni, ko so v središču pozornosti gibanje, radovednost in odkrivanje, otroci in starši pa lahko spoznajo svet športa in glasbe skozi resnične izkušnje. Posebnost dogodka je, da se na enem mestu lahko preizkusi več kot 100 športov, na odkritje pa čaka tudi 25 različnih glasbil.

Najdete lahko vse od klasičnih instrumentov do sodobnih glasbil, tako da se obiskovalci ne le gibljejo, ampak tudi razvijajo svojo ustvarjalnost. Mnogi ljudje imajo radi ta program prav zato, ker tukaj otroci niso le gledalci, temveč aktivni udeleženci.

Izbirajo lahko med športi z žogo, loparjem, borilnimi športi, vodo ali celo umetniškimi športi, tako da lahko vsakdo zlahka najde tisto, kar ga resnično zanima. Usposobljeni trenerji na športnih prizoriščih bodo pomagali pri prvih korakih, izkušeni inštruktorji v glasbeni sekciji pa bodo predstavili instrumente, da se bodo vsi lahko približali tem svetovom.

Med vikendom se lahko srečate z vrhunskimi športniki, olimpijci in prvaki, v mnogih primerih pa se z njimi celo gibljete in skupaj preizkusite osnove določenega športa. To lahko otrokom da poseben navdih in jim pomaga najti dejavnost, ki jim bo dolgoročno prinesla veselje.

Vikend je odlična priložnost za otroke, da igrivo raziskujejo lastne interese, bodisi kot prvi korak k novemu hobiju ali bodoči strasti. Vsi programi dogodka so brezplačni, vendar je obvezna prijava.