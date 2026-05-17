9 gastro festivalov zgodnjega poletja v Budimpešti, kjer vas čaka odlično vzdušje in vrsta dobrot

Na začetku tega poletja lahko ponovno okusite najbolj kul gastro festivala maja in junija v Budimpešti. Na začetku sezone teras in piknikov vas čakajo kava, vino, palačinke in brezplačne dobrote!

Festival kave in čaja v Budimpešti // Park železniške zgodovine (8.–10. maj 2026)

Ljubitelji čaja in kave se morda nikoli ne strinjajo, katera pijača je boljša, a maja lahko zakopljejo bojno sekiro za tri dni. Med 8. in 10. majem ljubitelje obeh taborov v Parku železniške zgodovine čakajo pijače, oblikovalske znamke in navdihujoči programi.

GastroFolt 2026 // Moj mali vrt (9. maj 2026)

Letos vas prvič v Mojem malem vrtu čaka festival piknikov na prostem GastroFolt. 9. maja bo frenetično vzdušje zagotovljeno ne le zaradi neomejene degustacije vin, sproščenega zelenega okolja in glasbenih izvajalcev. Čim prej izkoristite znižane vstopnice, ki so na voljo v predprodaji!

Samo Mentes Spring Festival // MOM Sport (9.–10. maj 2026)

Najbolj priljubljen madžarski festival, ki je ozaveščen o zdravju, med 9. in 10. majem v MOM Sport pričakuje obiskovalce, ki se osredotočajo na posebno prehrano in so ozaveščeni o posebnostih. Tam lahko izbirate med hrano brez glutena, sladkorja, laktoze in vegansko hrano, našli pa boste tudi naravno kozmetiko in čistila.

Budai Palacsinta Piknik // Kőrösy József utca (15.–17. maj 2026)

S tem imenom vas skoraj ni treba prepričevati, zakaj se bo splačalo med 15. in 17. majem odpraviti v ALLEE, vendar vam bomo dali začetni zagon: na Budai Palacsinta Pikniku vas čakajo sladke in slane, polnjene in pečene, ameriške in babičine, pa tudi ocvrte in surove palačinke.

Festival vina in šampanjca v središču mesta // Szabadság tér (20.–25. maj 2026)

Izjemne vinarne in šampanjske kleti naše države se predstavljajo na 5. festivalu vina in šampanjca v središču mesta, ki bo potekal na Szabadság tér. Letos si ga lahko ogledate med podaljšanim vikendom binkošti, med 20. in 25. majem. Kot že vrsto let se dostojen začetek poletja praznuje z izjemnim vzdušjem v središču mesta, lokalnimi blagovnimi znamkami, mednarodnim proseccom, šampanjcem, cavo, drugimi blagovnimi znamkami šampanjca in veliko izbiro kakovostne ulične hrane. Zvečer 21. maja obiskovalce čaka obsežen in seveda brezplačen koncert Krisza Rudija.

1. festival piva na mostu Buda // Petőfijev most, rt mostu Buda (3.–7. junij 2026)

Upajmo, da boste priča začetku novega odličnega budimpeštanskega gastro festivala, če boste med 3. in 7. junijem obiskali rt mostu Buda na mostu Petőfi. Poleg lokalnih pivovarn vas bodo na bregu Donave čakali tudi tovornjaki s hrano – kdo točno bo prišel, pa zaenkrat ostaja presenečenje.

Vinski piknik Rosalia // Mestni park (4.–7. junij 2026)

Nobeno leto ne mine brez enega najbolj vzdušnih dogodkov v mestnem parku, vinskega piknika Rosalia. Festival, ki v zelenem pasu ob Trgu herojev združuje najsvežja vina države, ljubitelje vina pričakuje med 4. in 7. junijem. Prvi poletni dnevi bodo začinjeni ne le z gastronomskimi dobrotami, temveč tudi s koncerti in interaktivnimi programi, kot običajno. Ne pozabite na odejo za piknik doma, saj bo vaša sprostitev še bolj idilična!

Gurmanski festival // Millenáris (4.–7. junij 2026)

Gurmanski festival, ki velja za najljubši gastro festival gurmanov, bo potekal med 4. in 7. junijem, kjer boste lahko v Millenárisu okusili okuse in jedi madžarske podeželske gastronomije. Natančen program in jedilnik bosta razkrita kasneje – medtem si zagotovite znižane vstopnice!

Tržnica gina // Park Városháza (12.–13. junij 2026)

Letos bo tržnica gina na veliko veselje ljubiteljev pijač potekala na novi lokaciji, 12. in 13. junija. Poleg koktajlov, mešanih s tonikom, bodo v parku Városháza na voljo tudi najboljši madžarski in mednarodni rumi ter tekile, ta konec tedna pa se lahko udeležite tudi odličnih spremljevalnih programov.