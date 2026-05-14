Stoletne stavbe Budimpešte bodo maja v seriji brezplačnih programov razkrile svoje skrivnosti

V okviru serije dogodkov Budapest100 lahko pokukate za skrivnostne stavbe prestolnice, ki so običajno skrite pred radovednimi očmi.

Vrata stoletnih stavb Budimpešte se bodo znova odprla, saj bo med 9. in 10. majem ponovno potekal vikend odprtih vrat. Priljubljenost dogodka dobro dokazuje dejstvo, da bo letos festival stavbne zgodovine potekal že 16. zapored, kjer si boste lahko z nove perspektive ogledali ustanove prestolnice, zgrajene med letoma 1916 in 1926, ki običajno niso odprte za obiskovalce.

V okviru dvodnevnega dogodka bo svoja vrata obiskovalcem odprlo 41 stanovanjskih stavb in ustanov, od stanovanjskih blokov v središču mesta do primestnih vil, cerkva in kinodvoran do vrtcev.

Nekateri programi brezplačnega dogodka zahtevajo predhodno prijavo zaradi omejenega števila sedežev, zato se, če ne želite zamuditi vodenega ogleda, čim prej prijavite, kar lahko storite s klikom tukaj na spletni strani dogodka.