Glasbena fontana na Margaretinem otoku oživi naše najljubše pesmi

Kot vsako leto so se tudi letos na Margaretinem otoku ob prihodu lepega vremena slišale čudovite melodije, na veselje mladih in starih.

Od 1. maja do konca oktobra smo lahko priča in slišimo posebnemu plesu vode in glasbe na Margaretinem otoku, če se med sprehodom sprehodimo mimo znane Glasbene fontane.

Med brezplačnim programom se vsako uro med 10. in 22. uro začnejo različni glasbeni bloki, ki v harmoniji z vijuganjem vodnih curkov ponujajo nepozabna doživetja. Zvečer predstavo dopolnjujejo svetlobne predstave in kratki filmi, projicirani na vodno paro – ni čudno, da jo toliko ljudi izbere za lokacijo za fotografiranje!

Med melodijami bo vsakdo našel svojo najljubšo: letos bo otroški glasbeni blok vključeval pesmi Mickeyja Mousea, Ledenega kralja in Vuka, med pestro predstavo pa bomo lahko ujeli uspešnice Michaela Bubléja, Julija Fábiána, Coldplaya, Eda Sheerana, Wellhello in seveda mojstrovine velikih mojstrov klasične glasbe, če naštejemo le nekaj izvajalcev.

Glasbena fontana se nahaja na južnem vhodu na Margaretin otok, nedaleč od glasbenega paviljona, in čaka vse, ki bi radi doživeli nepozabna doživetja v mehkem naročju narave, a hkrati v središču mesta – in posneli veličastne posnetke.