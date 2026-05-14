9 senzacionalnih festivalov in programov v Budimpešti, ki prinašajo kulturo v toplejše dni

Poleg mesta v vse toplejših mesecih cveti tudi umetnost: fantastični družinski dnevi, glasba, ples, tradicionalna in skupnostna doživetja prinašajo nepozabne trenutke v živahno prestolnico. Zato se prepustite temu kulturnemu vrtincu!

XXXV. Floralia // Muzej Aquincum (9.–10. maj 2026)

Med 9. in 10. majem bo zacvetel vrt ruševin Muzeja Aquincum in zgodovina bo resnično oživela. Na praznik boginje Flore se bodo poklonili tudi rimski državljani, junaški legionarji in predstavniki barbarskih ljudstev – kot vedno, Floralia letos obljublja nepozabno doživetje. Med spomladanskim festivalom gredo z roko v roki znanost, glasba in ples, zgodovina in gastronomija, starodavne tradicije pa nam približajo Toge iz Rima.

Živjo, Margit! // Margitnegyed (14.–17. maj 2026)

Živjo, Margit! Festival se bo v Margit-negyed vrnil med 14. in 17. majem: v programe bodo vključene lokalne galerije, gledališča, ustvarjalne delavnice in skupnostni prostori, tako da bodo obiskovalci lahko odkrili živahno kulturno življenje območja. Na voljo bodo gledališki vikend, glasbenica Margit, literarni sprehodi, delavnice, piknik Mechwart, Pöttöm Margit in Mozdulj Margit. Letos je osrednja tema trajnost, ki vključuje tedne trajnostne mode na tržnici Fény.

Muzejski majski festival // Madžarski narodni muzej (16.–17. maj 2026)

Če je pomlad, je prvi maj – muzeji to dobro vedo. Madžarski narodni muzej bo letos že 29. zapored gostil Muzejski majski festival: med 16. in 17. majem bodo raznoliki programi, interaktivne predstavitve, vodeni ogledi, razprave in družinski programi poskrbeli za smiselno sprostitev. Muzej bo postal živahen skupnostni prostor, sodelujoče institucije pa bodo pokazale, kako nas lahko ti izjemni kraji povezujejo.

Festival jazza in vina // Vodni stolp Margaretovega otoka (22.–25. maj 2026)

Madžarsko združenje za jazz in gledališče Margaretovega otoka že tretjič organizirata Festival jazza in vina. Na dvorišču Vodnega stolpa bodo med 22. in 25. majem potekali najbolj vznemirljivi koncerti in najboljša vina: čez dan bodo nastopali mladi talenti, zvečer pa bodo v središču pozornosti svetovne zvezde. Prispeli bodo Kurt Elling, Mario Biondi in številna druga velika imena, na področju vin pa bo v festivalskih dneh zastopanih kar šest vinskih regij.

Festival plesnih pesmi Csinibaba // Budapeštanski park (28. maj 2026)

Sedaj je tradicija, da gledališka skupina Katona József spomladi v budipeštanskem parku priredi divjo retro zabavo. Tretji festival plesnih pesmi Csinibaba nosi naslov Leta sistemskih sprememb in bo predstavil legendarne melodije obdobja od 80. do sredine 90. let – v družbi gostov, ki so se vrnili, in novih gostov. 28. maja bodo tiste, ki bodo plesali, pričakali futuristični, rahlo znanstvenofantastični seti, prenovljena zvočna kulisa, retro vzdušje in številna presenečenja.

Donavski karneval (12.–19. junij 2026)

Že tri desetletja edinstven mednarodni vrtinec vsako leto navdušuje občinstvo v prestolnici: Donavski karneval bo letos potekal med 12. in 19. junijem v središču Budimpešte. Dogodek ne predstavlja le bogate ljudske glasbene in plesne dediščine naše države, temveč tudi ljudske plesne tradicije, ohranjene v različnih delih sveta – na šestih pomembnih prizoriščih lahko uživate v nastopih profesionalnih in amaterskih plesalcev ter tujih gostujočih izvajalcev.

Secesijska kavalkada // Muzej lokalne zgodovine (13. junij 2026)

13. junija bo bogata secesijska dediščina Kőbánye postavljena v središče pozornosti na dvorišču Muzeja lokalne zgodovine na ulici Füzér. Organizatorji se pripravljajo na nenavadno secesijsko kavalkado z obilico umetnosti, glasbe in iger: na voljo bo ustvarjalni kotiček, vrt z mehurčki, slikanje s kano, kotiček za spletanje las, najmlajši pa bodo deležni celo napihljivega gradu. Udeležba v pisanih družinskih programih je brezplačna – v 10. okrožju so dobrodošli tako mladi kot stari!

JazzFest Budapest // Park Városháza (27. junij 2026)

Najboljši predstavniki svetovne jazz scene se bodo zbrali v Budimpešti, da bi ljubiteljem tega žanra podarili nepozabna doživetja za več kot teden dni. Peti JazzFest se bo začel 27. junija in bo kot edini madžarski vrhunski jazz festival ponovno predstavil največje talente ter nagovoril tako jazzovske strokovnjake kot ljubitelje. Koncerti bodo potekali v parku Mestne hiše, letošnja častna gostja pa bo nihče drug kot Južna Koreja!

Csík Zenekar Feszt // Budapest Park (5. julij 2026)

Budimpeštanski park bo 5. julija napolnil živahen ljudski festival, zahvaljujoč Csík Zenekarju. Zabava se bo začela popoldne: prihajajo Balázs Szabó Band, Besh o droM, Szalonna in Banda, zvečer pa bo Csík Zenekar izvedel velik koncert s Francisko Törőcsik, Misi Mező, Miklós H. Vecsei in številnimi drugimi izvajalci. Med koncertoma in po 22. uri bosta za odlično vzdušje poskrbela glasba skupine Tarsoly in plesna dvorana.