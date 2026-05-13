9 neverjetnih razstav v Budimpešti, ki jih maja ne smete zamuditi

Brez pretiravanja lahko rečemo, da mesto s toplejšim vremenom kar prekipeva od kulture – in nič tega ne more bolje dokazati kot številne razstave, ki jih lahko občudujete maja. Izberite: čakajo vas retrospektive, ljudska umetnost, urbane teme, pripovedovanje zgodb in celo fotografska razstava.

Chris Niedenthal. Essence // Poljski inštitut (do 29. maja 2026)

Fotografski festival v Budimpešti bo v ospredje postavil tudi delo svetovno znanega poljsko-britanskega fotoreporterja Chrisa Niedenthala. Naj gre za vsakdanje življenje ali pomembne zgodovinske dogodke, njegovi posnetki oživijo Poljsko v osemdesetih letih prejšnjega stoletja: zahvaljujoč Chrisu Niedenthalu, prvemu obisku papeža Janeza Pavla II., so bili dobro dokumentirani nastanek Solidarnosti, vojaško stanje, padec komunizma in demokratični prehod. Legendarni fotoreporter je leta 1986 za svoj portret Jánosa Kádárja, ki se je pojavil na naslovnici revije Time, osvojil nagrado World Press Photo Award – to je glavni identitetni element budimpeštanske razstave.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 15.

Filtrirana svetloba // Képező Galéria (do 18. junija 2026)

Naslovni motiv razstave Zsomborja Barakonyija, filtrirana svetloba, je osrednja metafora razstave. Na razstavljenih slikah, ki si jih je mogoče ogledati v Képező Galérii, je vir svetlobe le redko naravni pojav: namesto pravih sončnih žarkov kompozicije osvetljuje notranji sij iz globine, kot da bi mesto samo postalo prozorno in se prepustilo nečemu neizrekljivemu. Človeške figure, ki jih vidimo na slikah, sploh niso konkretni portreti, temveč nosilci napetosti želje, bližine in oddaljenosti, razstava pa postavlja vprašanje, ali je mogoče v mestnem hrupu ohraniti nekakšno nedotaknjeno, notranjo tišino.

1024 Budimpešta, Keleti Károly utca 13/A

Povzetek // HAB (do 28. junija 2026)

Na HAB je prvič predstavljen dialog med starinskimi preprogami in sodobnim slikarstvom: izjemna razstava prikazuje, kako se kolektivna izkušnja človeštva in želja po pripovedovanju zgodb oblikujeta v starinskih preprogah in sodobnih umetniških delih. Raznoliko znanje o različnih kulturah se plastovito prepleta v tkanih in poslikanih artefaktih, razstava pa skozi več tematskih enot preučuje vprašanja uporabe materialov, vzorcev in strukturnih sistemov. Razstava je povezana z mednarodnimi diskurzi, ki spodbujajo ponovni razmislek o umetnostnozgodovinskih pripovedih.

1062 Budimpešta, Andrássy út 112.

René Burri: Utopija // Műcsarnok (do 28. junija 2026)

Fotografski festival v Budimpešti letos praznuje 10. obletnico, otvoritvena razstava pa je bila ponovno izvedena v sodelovanju z Műcsarnokom. Razstava ponovno predstavlja svetovno znanega fotografa iz ekipe MAGNUM PHOTOS – na ogled so ikonični posnetki Renéja Burrija. Vsi ga poznajo po portretu Che Guevare, ki kadi cigare, in kot predan fotoreporter v času razcveta fotografskih revij je pokrival dogodke druge polovice 20. stoletja: razstava z naslovom Utopija pa na nov način gleda na Burrijev raznolik ustvarjalni opus, saj je izbor mogoče razumeti tudi kot poklon arhitekturi.

1146 Budimpešta, Dózsa György út 37.

Z istoimenskimi skulpturami (do 30. junija 2026)

Eden najpomembnejših madžarskih kiparjev historicizma, Alajos Strobl, se je rodil pred 170 leti, letos pa obeležujemo tudi 100. obletnico njegove smrti. Ob tej priložnosti brezplačna razstava predstavlja umetnikovo življenje in delo v prenovljenem okrožju palače gradu Buda. V bližini nekdanjega Strobljevega ateljeja, na Glorietti v Grajskem vrtu, si lahko ogledamo začetke njegove umetniške kariere, medtem ko je na Csikósovem dvorišču – blizu enega njegovih najbolj priljubljenih del, Matjaževega vodnjaka – poudarek na poznejših delih priznanega mojstra. Nenavadno razstavo si lahko zainteresirani ogledajo do konca junija.

1013 Budimpešta, Miklós tér 2–6.

Vasarely 120 // Muzej likovne umetnosti (do 16. avgusta 2026)

15. maja se bo v Muzeju likovne umetnosti odprla obsežna razstava ob 120. obletnici rojstva Victorja Vasarelyja. Vasarelyjev opus je sprožil eno najpomembnejših prelomnic v vizualnem mišljenju 20. stoletja in odigral odločilno vlogo pri razvoju povojne geometrijske abstrakcije in op-arta. Več kot 140 umetniških del, razstavljenih na razstavi, prihaja predvsem iz budimpeštanske zbirke, predstavljena pa so tudi dela iz fundacije Vasarely v Aix-en-Provence, jubilejno razstavo pa bodo obogatila tudi dela, posojena iz muzeja Vasarely v Pécsu in zasebnih zbirk.

1146 Budimpešta, Dózsa György út 41.

Črno ogledalo. Dolga senca prihodnosti (do 18. oktobra 2026)

Najnovejša začasna razstava v muzeju Ludwig obravnava dela skozi koncept distopije, pa tudi druga dela nekaterih umetnikov v zbirki. 90 del, predstavljenih v izboru, služi kot nekakšno črno ogledalo: v njih ne vidimo le svoje sedanjosti, temveč tudi bežen pogled v prihodnost, kar nam pomaga razumeti, kakšni potencialni prihodnosti se želimo izogniti. Različni deli razstave – Izpolnjene zgodbe, Lastni svetovi, Somrak ideologij, Brez(n)e) prihodnosti! in Metropola – ponujajo tematske poti za raziskovanje. Razstavo si lahko ogledate do 18. oktobra.

1095 Budimpešta, Komor Marcell utca 1.

Kot izvirska voda // Hiša tradicij (do 15. novembra 2026)

Kaj se zgodi, ko tradicija ni del preteklosti, temveč živa, nenehno spreminjajoča se zgodba? Madžarski državni ljudski ansambel že 75 let vedno znova odgovarja na to vprašanje – s plesom, glasbo in skupnostjo. Ob obletnici, 15. maja, bo v Hiši tradicije odprta razstava, ki bo oživila zgodbo o rojstvu madžarskega odrškega ljudskega plesa in razkrila, kako se je kmečka kultura iz navdiha preobrazila v sodoben, umetniški gledališki jezik. Lahko bomo pogledali v zakulisje, osebne zgodbe, ki stojijo za ikoničnimi deli, svetovnimi turnejami in nastopi, pa bodo imele posebno mesto.

1011 Budimpešta, Corvin Square 8.

Razstava Freddie // Hiša glasbe (do 28. februarja 2027)

Dolgo pričakovana razstava Freddie se je končno odprla v Hiši glasbe, ki madžarskim oboževalcem omogoča, da se seznanijo z rituali Freddieja Mercuryja pred in po nastopu, pa tudi z njegovo izjemno ustvarjalnostjo in natančnostjo, hkrati pa dobijo vpogled v vsakdanje življenje turnej in zakulisje najpomembnejših nastopov. Človeška plat Freddieja Mercuryja je oživljena skozi osebne zgodbe njegovih bližnjih prijateljev in kolegov, razstavo pa pripoveduje Peter Freestone, Freddiejev osebni asistent in tesen prijatelj, ki zdaj s pomočjo umetne inteligence govori v madžarščini. Razstava ima devet tematskih sob in na stotine originalnih predmetov. (x)