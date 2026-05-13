Michael Jacksonova Budimpešta: 7+1 krajev, ki ohranjajo spomin na kralja popa v prestolnici

Letos mineva 30 let, odkar je Michael Jackson med budimpeštanskim delom svoje turneje HIStory imel razprodan koncert na stadionu Népstadione. Vendar pa se priljubljenost kralja popa od leta 1996 ni zmanjšala – poglejmo si prizorišča, ki jih je legenda obiskala v naši ljubljeni prestolnici!

Predsedniški luksuz v središču mesta

Michael Jackson je madžarsko prestolnico obiskal trikrat: leta 1994 je prišel snemat glasbeni videospot, leta 1996 pa je sem dvakrat pripotoval na koncert septembra. Obiski superzvezdnika na Madžarskem so imeli eno skupno stvar: predsedniški apartma v devetem nadstropju hotela Kempinski v središču mesta. Čeprav je bil Jacko samotarski tip – po besedah osebja je po številnih programih posebej zahteval mir in tišino – je pogosto pozdravljal čakajočo množico z okna. Po besedah ljudi, ki so tam delali, se je Michael zavedal, da je svetovna zvezda, vendar tega s svojim vedenjem ni kazal. Njegova edina nenavadnost je bila, da se je tako bal okužbe, da je vedno nosil masko – čeprav se kdo ne bi strinjal s tem v krogu toliko ljudi.

Nenavaden spomenik

Oboževalci med njegovim bivanjem v Budimpešti niso le kampirali pred hotelom Kempinski, ampak so od takrat ohranjali spomin na Jacksona: po pevčevi smrti leta 2009 so mu na Erzsébetovem trgu nasproti hotela posvetili spominsko drevo, ki je še vedno prekrito z lepimi fotografijami, risbami in sporočili. Mnogi menijo, da je drevo najnenavadnejša struktura v Budimpešti, vendar si nihče ni upal pokazati s prstom na oboževalce in ga razstaviti, zato je mogoče, da ta edinstvena znamenitost stoji že več kot 15 let. Pevčevi občudovalci se še vedno zbirajo na romarskem mestu na Jacksonov rojstni dan in obletnico njegove smrti.

Snemanje glasbenega spota na najlepših lokacijah v mestu

Kralj popa je bil znan po svojih ekstravagantnih glasbenih spotih, tisti, ki je bil posnet v Budimpešti za napovednik albuma HIStory, pa ni izjema. Verjetno smo pristranski, ko rečemo, da se je Jackson v promociji prekosil: Jacko, ki rad nosi vojaške uniforme, se upodablja kot vodja (pop) vojske, medtem ko se zaradi vizualnih učinkov vrsta njegovih privržencev razteza v neskončnost. Oboževalci so že navdušeni, zdaj pa prihaja prava stvar: več metrov visok kip Mihaela na Trgu herojev.

Poleg vrat Mestnega parka sta kot snemalna mesta služila tudi manj vidna Budimska trdnjava in Verižni most, ki sta za nekaj dni ohromila promet v mestu – a pevcu je treba oprostiti, da je poskušal odvrniti pozornost od sebe z več dvojniki, ki so v okolici delili avtograme. Poleg madžarskega vidika je imel posnetek globalni vpliv na pop kulturo, s čimer je kralj popa po vsem svetu obudil zanimanje za Budimpešto.

Obisk otroških bolnišnic

Zvezdniki na turneji se običajno prepustijo ekskluzivnim programom, ki jih pripravljajo njihovi gostitelji, a Michael Jackson je bil tudi v tem pogledu posebna oseba: vztrajal je pri obisku malih stanovalcev otroških bolnišnic. Tako je s svojo novo ženo Liso Marie Presley obiskal otroški bolnišnici Heim Pál in Bethesda – prav v slednji je spoznal takrat štiriletnega Bélo Farkasa. Deček je potreboval nujno presaditev jeter, zvezdnik pa je z veseljem plačal zdravstvene stroške, ki so znašali približno 50 milijonov forintov. Dve leti po uspešni operaciji si je zdaj zdravi deček lahko ogledal legendarni koncert iz VIP lože s svojimi rejniki.

Ogled parlamenta

Michael Jackson je parlament obiskal med svojim drugim obiskom Madžarske julija 1996. Jackson je prestolnico obiskal le na kratko med predkoncertno ekskurzijo, a si je kljub zelo natrpanemu urniku našel čas, da je občudoval stavbo parlamenta od znotraj in od zunaj, kjer ga je takratni minister za kulturo Bálint Magyar popeljal na ogled. Slavni je z zanimanjem prisluhnil zgodovini parlamenta in si po ogledu sejne dvorane ni le sedel na enega od ministrskih stolov, temveč je stal tudi na govorniškem odru. Ob koncu ogleda so kot spominek sprejeli tudi slikanico o stavbi.

Koncert na stadionu Népstadionu

50.000 srečnežev si je ogledalo prvi – in žal zadnji – nastop kralja popa v Budimpešti 10. septembra 1996. Prvih nekaj minut koncerta je bilo v živo predvajanih po radiu, vendar novinarjem ni bil dovoljen vstop, kar je povzročilo precejšen razburjenje med mediji. Gotovo pa je, da je Jackson na oder stadiona Népstadiona vdrl z raketo, nato pa so sledili laserski šov, letenje nad občinstvom, znani plesni gibi in seveda madžarska zastava. Če gre verjeti takratnim poročilom, so vstopnico za 4900 forintov kupili tudi tisti, ki niso bili pevčevi oboževalci – zaman, tega večera res ni bilo vredno zamuditi!

Zabava v restavraciji Casino Vigadó

Morda mislite, da se je svetovna zvezda po koncertu odpravil naravnost na naslednjo postajo turneje, vendar to ni res. Dan po nastopu je obiskal Budimski grad in restavracijo Casino Vigadó, kjer je pojedina seveda spremljala ciganska glasba. Jackson se ni bal premikati meja žanrov in domnevno mu je bila ciganska glasba tako všeč, da je za spomin na obisk prosil za violino, ki jo je preizkusil za nekaj brenkanj. Čeprav stavba takrat znane restavracije v prvotni obliki ni več vidna, bi vas moral sprehod po trgu Vigadó spomniti na kralja popa.

