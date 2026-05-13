Novo v Budimpešti: 8 novih krajev za odkrivanje maja

V prestolnici se je v zadnjem času odprlo veliko odličnih novih krajev, zato vas v maju čakajo najbolj vznemirljivi gastronomski lokali, da odkrijete njihovo okusno ponudbo!

JUNIJ Budimpešta

Veste, ko je ob 20. uri še svetlo in se vam preprosto ne ljubi domov, ampak želite še dlje uživati v poletju? Takšen občutek prinaša gastronomski salon, ki se je odprl poleg parka MOM, kjer vas vabi z okusno kavo, vikend brunchi in jedmi, ki jih navdihuje Bližnji vzhod. Koncept deljenja, ki je jedro menija, je očiten v jedeh, kot so karamelizirano korenje, hrustljavi lignji ali špinačni šakšuka, a JUNIJ je mislil tudi na tiste, za katere je sreča velik telečji dunajski sendvič ali sočen hamburger.

1123 Budimpešta, Alkotás utca 53.

Begi Coffee & Cake

Pult, poln domačih korejskih dobrot, sončne mize, svetlo modro vzdušje: Begi Coffee & Cake na ulici Andrássy ut je kraj, kjer lahko dan začnete z okusnim zajtrkom. Wijeva kuhinja, ki prihaja iz Kitajske, pripravlja lokalno pečene bagele, pite in puffine, pa tudi vrsto Instagram privlačnih dobrot, kot sta biskvitna torta v obliki medvedka v skodelici in borovničeva palačinka. Tudi osvežilne pijače pričajo o enaki pozornosti: zamrznjena čokoladna kocka latte ali jasminov kremni oblak taroja, ljubezen na prvi požirek!

1062 Budimpešta, Andrássy utca 54.

Bucikám

Wadkovász, obrtniška tehnika, sestavine brez dodatkov. Ekipa v Bucikámu v Óbudi je znana po tem, da ne sklepa kompromisov, še bolj pa po skrivnosti dobrega peciva. Lokalno pridelani kruh (vključno z zanimivostmi, kot sta prekajen sir ali štruca s papriko), drobljivi rogljički, babke, scones in kakavovi polži Békebeli čakajo na zahtevne stranke, in pravzaprav, ker prepoznavajo tržno nišo okoli Flórián tér, ponujajo tudi odlične pice iz divjega kislega testa, ki jih po želji lahko prelijemo z domačim čilijevim medom ali bivoljo mocarelo.

1035 Budimpešta, Raktár utca 8.

Za vas

Včasih si zaželimo ne le kave, ki jo lahko hitro srknemo in se nato posvetimo naslednji točki dnevnega reda, ampak tudi kraja, kjer se lahko čim dlje zadržimo ob osvežilni skodelici črne kave – in morda z nekaj dobrimi prijatelji. Andrássy út Za vas je prav tak kraj, s prvovrstnimi specialitetami kave, dekadentnimi sladicami in toplim, domačim vzdušjem, ki nas spravi v zadrego. So namreč kraji, kamor greš samo zaradi kave, in so kraji, ki jih težko zapustiš.

1062 Budimpešta, Andrássy út 56.

Banana Guys

Ideja za Banana Guys se je Gergőju in Attili porodila med potovanjem na Japonsko, to pomlad pa sta odprla prvo evropsko trgovino z zamrznjenimi bananami: tropsko sadje se najprej pomoči v Nutello, belgijsko mlečno čokolado ali belo čokolado, nato se doda izbrani preliv (od barvnih sladkornih posipov do drobtin Oreo in liofiliziranih malin, vse je na voljo za oko in usta), nato pride omaka in na koncu stepena smetana. Končni rezultat je nasitna, spektakularna, zasvojljiva okusna bomba, ki je v kombinaciji z mlečnim napitkom enakovredna obroku!

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky köz 3.

Popolare

Popolare, ki se nahaja v osrčju zabavne četrti, s svojim prepoznavnim dizajnom ponuja drzne okuse severne Italije v obliki zajtrkov, ki se lesketajo v sredozemskem soncu, in živahnih večernih pojedinah. Med jedmi iz pristnih italijanskih sestavin bi izpostavili jajčne vampe brez mesa, parmezansko omako, cacio e pepe in lazanjo, a tiramisu ali hrustljave pice ne smejo manjkati, prav tako pa tudi na soncu dozorela rdeča vina ali osvežilni Aperol.

1061 Budimpešta, Király utca 36.

Little Geisha Can Cook

Najnovejša enota Little Geisha Can Cook, znana iz ulice Baross utca, je pristala v Corvin-negyedu. Heni, ki od leta 1999 živi na Madžarskem, tokrat pod eno streho združuje japonske, korejske in tajske okuse: od sušija do bibimbap in pad thaia do tom yuma in mango lepljivega riža, na jedilniku najdete vse ikonične jedi azijske kuhinje. Vsaka jed je pripravljena iz najsvežjih sestavin, prostrana notranjost pa ima poseben matcha raj, kjer nas poleg spodbudnih čajnih specialitet čakajo tudi nešteto sladic.

1082 Budimpešta, Nagy Templom utca 17.

Mak Luo Claypot

Veriga restavracij Mak Luo Claypot s sedežem v Chengduju, ki ima več kot štiri desetletja dolgo zgodovino, je odprla svojo prvo evropsko enoto v središču Budimpešte, na vogalu Egyetem tér. Domače mojstrovine sečuanske kuhinje – kot so mapo tofu, ribja juha, riževi rezanci s česnom in rakovico – se postrežejo v tradicionalnih glinenih loncih, kar ne le okrepi okuse, ampak tudi dlje časa ohranja toploto jedi. Jedi so prijetno pikantne, porcije so obilne, naročanje pa poteka s kodo QR za kar najbolj prijetno gastronomsko izkušnjo.

1056 Budimpešta, Papnövelde utca 10.