Razburljive pustolovščine z ladjo poživijo spomladansko sprostitev v Budimpešti in okolici

Mnogi se spomladi in poleti odpravijo na izlete, a danes ni pomembno le kam gremo, temveč tudi, kako tja pridemo.

Turistični trendi vse bolj dajejo prednost bolj sproščenim, na doživetja usmerjenim potovanjem, kjer poudarek ni na naglici, temveč na veselju do odkrivanja. Ne glede na to, ali gre za domači oddih ali potovanje v tujino, vse več ljudi išče priložnosti, pri katerih že samo potovanje pomeni sprostitev.

Danes je manj privlačno preprosto hiteti skozi znamenitosti, ki jih morate videti. Veliko bolj razburljivo je bolje spoznati vzdušje kraja: lokalne običaje, ljudi, okuse ali celo tiste manj znane točke, zaradi katerih je določena destinacija resnično posebna. Zato ni čudno, da v ospredje prihajajo destinacije, kjer sta hkrati prisotna odkrivanje kulture in upočasnitev.

Bližina vode vam seveda pomaga, da se odmaknete od vsakdanjega tempa in da potovanju povsem drugačen ritem. Na izletu z ladjo se potovanje samo spremeni v doživetje: med potovanjem imate čas za razgledovanje, klepet ali preprosto občudovanje pokrajine v tišini. Dober primer tega je načrtovan izlet z ladjo hop-on iz Budimpešte v Višegrad, ki ga izvaja MAHART – PassNave, ki vam omogoča obisk več lokacij z eno samo vozovnico.

Bistvo sistema je preprostost in svoboda: čez dan se lahko vkrcate in izkrcate v katerem koli pristanišču, tako da si lahko vsakdo načrtuje program v svojem tempu. To še posebej dobro deluje v Donavskem ovinku ali celo v Budimpešti, kjer pogled z vode pokaže povsem drugačen obraz.

Takšen program je lahko zanimiv ne le za turiste, ampak vam lahko ponudi tudi novo izkušnjo, če območje že dobro poznate, saj so tudi znani kraji videti povsem drugače, ko jih vidite z vode, ne z obale.

