Bakony skriva neverjeten naravni zaklad, mnogi ljudje tega sploh ne vedo

Popolna destinacija, če želite na Madžarskem videti nekaj neverjetnega.

Mnogi se zavedajo, da je Bakony eden najlepših krajev v naši državi, a le redki vedo, da se tam skriva neverjeten naravni zaklad, ki velja za edinstvenega v vsej Evropi – in to ni nihče drug kot Úrkúti-őskarszt.

Promotions.hu piše, da je najdišče, skrito v divjini Bakony, pravzaprav zapuščen rudnik mangana, kjer je jurska kraška površina postala vidna med rudarskimi dejavnostmi. Resnično izjemno je, saj je redko, da so tropske kraške oblike ostale tako nedotaknjene, saj so bile na večini krajev običajno uničene ali skrite.

Úrkúti-őskarszt je 10 milijonov let dolgo geološko potovanje skozi čas, saj rdečkaste skalne stene in posebne kamnite oblike oživljajo geološko preteklost.

Zahvaljujoč dobro zasnovani naravni poti, ki se nahaja ob nacionalni modri poti, je območje enostavno raziskati in ne traja dolgo, saj traja približno 30 minut z udobnim tempom, zaradi česar je idealno za kratek in privlačen pobeg.