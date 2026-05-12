4 vrtni prostori v Budimpešti, kjer vas letos čakajo fantastične gastronomske dogodivščine

Ogromne terase, osvežilne pijače in harmonija, ki je ne morete doživeti nikjer drugje v prestolnici: za vas smo zbrali tiste gastronomske kraje, kjer lahko najdete ne le dobrote, temveč tudi neprimerljiv mir. Tukaj so štirje vrtni prostori v Budimpešti, ki gurmane čakajo kot zelena oaza!

Pavilon Bar

Ob vznožju Petőfijevega mostu, pod krošnjami Nehrujeve banke, bo Pavilon Bar ponovno odprl svoja vrata 1. maja: senčna, lesena terasa bo letos obogatena s še več rastlinami, tako da tiste, ki se želijo umakniti mestnemu hrupu in se sprostiti, čaka prava zelena oaza. Tukaj je poskrbljeno za brezskrbno sprostitev: široka izbira kraft piv, odlični koktajli in sadne limonade vas bodo zvabili k nazdravljanju na obali Donave in dolgim, poletnim večernim pogovorom. Ob vikendih bodo za odlično vzdušje poskrbeli tudi DJ-ji, tako da bomo lahko uživali v čudovitem sončnem zahodu na plaži ob prijetni elektronski glasbi.

1093 Budimpešta, Nehrujev del

Stifler Garden

V osrčju Zuglója, v Stifler Gardenu, se počutimo, kot da je mestni hrup za trenutek utihnil. Sončna, prostorna terasa, bujne rastline in domače vzdušje zagotavljajo, da se lahko umaknemo vrvežu vsakdanjega življenja – in dobrotam, ki nas vabijo, da se podamo na gastronomsko pustolovščino. Na jedilniku je vse od hrustljavih piščančjih krilc do domačih hamburgerjev in svežih, vznemirljivih vegetarijanskih možnosti. Zaradi bližine Arene je dobra izbira pred ali po koncertih – notranje prostore pa je mogoče najeti tudi za zasebne dogodke, tako za prijateljske kot poslovne priložnosti.

1143 Budimpešta, Stefánia út 1.

VakVarjú Beach Bistro

Na obali Buda, ob jezu Kopaszi, na bregovih Donave, VakVarjú Beach Bistro ponuja zeleno zatočišče z mirom narave in posebnim vzdušjem. Goste čakata spektakularna kulinarika in skrbno sestavljen jedilnik, ki temelji na madžarskih sestavinah: med sedenjem na prijetni terasi nežen vetrič prinaša vonj po sveže ocvrtem osliču in jedeh z žara, sveže točeno ledeno pivo, barviti koktajli in sveže limonade pa poskrbijo tudi za pristno vzdušje na plaži. Sproščeno okolje, kjer za trenutek pozabimo na mestni vrvež – ekipa komaj čaka, da letos spet odkrije VakVarjú Beach Bistro!

1117 Budimpešta, Kopaszi-gát 2.

Este11

V neposredni bližini jezera Feneketlen, pod senčnimi drevesi, se skriva vrtni del Este11, ki bo 1. maja letos začel svojo peto sezono. Drevesa so okrašena z atmosferskimi lučmi, vzdušje je sproščeno, zato je Este11 primeren tako za mirno popoldansko srečanje kot za večerni ples. V baru lahko naročimo klasične in značilne osvežilne pijače, če pa si zaželimo kaj prigrizniti, bo ekipa Digó Pizza potešila našo lakoto. Kot da to ne bi bilo dovolj, nas bodo z daljšanjem dni in toplejšimi nočmi pod kostanje vabili tudi glasbeni programi, budimpeštanski underground DJ-ji in gastronomski dogodki.

1113 Budimpešta, Villányi út 14.