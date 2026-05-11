V središču Budimpešte smo našli restavracijo, ki je videti kot iz pravljice, polno vrtnic.

V 7. okrožju je kraj, kjer se lahko v trenutku znajdete med rožnatimi oblaki z živahnih ulic. Zahvaljujoč čudoviti notranji opremi in nebeškim jedem Vintage Garden smo se med obiskom resnično počutili kot Alica v čudežni deželi.

V središču Erzsébetvárosa, v objemu gastropubov, lahko najdete restavracijo, ki je videti kot iz pravljice: Vintage Garden, ki se nahaja na ulici Dob, že od daleč pritegne pozornost s svojimi cvetličnimi venci, ki uokvirjajo vhod.

Vendar je to šele začetek v primerjavi s tem, kar vas čaka, ko vstopite skozi vrata, kjer se vse, od stene vrtnic do velikanskih cvetov človeške velikosti, lesketa v tisočih odtenkih pastelnih barv.

Dekor in jedilnik se spreminjata glede na letni čas, a neprimerljivo vzdušje Vintage Gardena odmeva povsod. Jedilnica ni edini kraj, kjer so vrtnice v središču pozornosti, saj pijače in sladice pogosto prikličejo v spomin najbolj romantično rožo – k tem se bomo vrnili kasneje.

Počasen začetek dneva

V idealnem svetu bi lahko v lokalu preživeli cel dan, saj imajo ločene menije za zajtrk, kosilo in večerjo, ki so prilagojeni tudi meniju pijač. Enotno, premišljeno podobo restavracije dobro ponazarjajo tudi užitne rože, ki se nam s krožnikov smehljajo.

Meni za zajtrk in pozni zajtrk seveda vključuje različice jajc Benedikt, ki so všeč množici, tisti s sladkim okusom pa bodo zagotovo navdušeni nad ameriškimi palačinkami in francoskim toastom. Ne glede na to, kateri tabor podpirate, poskusite matcho z vrtnico ali roza chai latte, ki ju še nismo imeli priložnosti okusiti.

Popotovanje po mediteranskih okusih

Brusketa s česnom in olivnim oljem, polna citronke, marinirane marmelade iz rdeče čebule, prekajenih račjih prsi in malinovega kaviarja, je popoln prehod med menijema za zajtrk in kosilo, obenem pa služi kot prava bomba okusov za glavne jedi.

»Mojito« z mariniranim ostrižem v belem rumu in limeti, ki sledi predjedi, je prava poletna osvežitev, zvesta svoji tekoči različici, in s svojimi naravnimi okusi je lahko odlična izbira za tiste, ki iščejo lažjo jed.

Medaljon iz fileja z lecsójem je varna izbira za tiste, ki imajo radi tradicionalne recepte, a zahvaljujoč kisli smetani s koprom, ki jo postrežemo kot prilogo, vsebuje vznemirljivo novost.

Če se odpravljate na posebne gastronomske dogodivščine, izberite ocvrto hobotnico, ki vas bo skupaj z pečeno mlado zelenjavo takoj popeljala v sredozemsko deželo.

Sončni zahod s terase

Ta del prestolnice je nedvomno najbolj živahen v poznih urah, zato se večerja in spremljajoče pijače splačajo uživati na terasi restavracije.

Koktajl se odlično poda k sendvičem s chipotlejem in pastramijem: ljubitelji sladkih pijač lahko izbirajo med znanimi recepti, vendar priporočamo, da poskusite hišne značilne pijače, saj vas bosta rožnata RoseMary na osnovi gina in kisla Batida di Maracuja zagotovo navdušila.

Na srečo lahko sladice, ki so na voljo od kosila zvečer, uživate tudi v njih – zato se splača izbrati med elegantnimi monosladicami in rezinami tort, kjer bodo ljubitelji mlečnih in sadnih okusov našli nekaj sladkega, v nekaterih primerih pa je dobrodošla celo znana vrtnica.

Čeprav je Vintage Garden prav tako znan po bogati dekoraciji in edinstvenih fotografskih točkah kot po kulinariki, se splača oboje doživeti v živo, saj boste imeli neprimerljivo, posebno izkušnjo, o kateri boste še dolgo govorili.

Vintage Garden

1074 Budimpešta, Dob utca 21.