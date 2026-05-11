9 osupljivih, svežih filmov, nagrajenih z oskarjem, na Netflixu in drugih platformah

Sestavili smo seznam filmov, nagrajenih z oskarjem leta 2026, ki so na voljo na madžarski storitvi pretakanja.

Orožje (HBO Max)

Vsi učenci v razredu, razen enega, izginejo iste noči ob 2:17 zjutraj. Učitelj in starš začneta preiskovati lastne brade. (18+)

Frankenstein (Netflix)

Oskarjevec Guillermo del Toro na novo predstavlja klasično zgodbo Mary Shelley o briljantnem znanstveniku in produktu njegovih groznih ambicij.

Ena bitka za drugo (HBO Max)

Izgoreli revolucionar se je prisiljen pregrupirati in se odpraviti iskat svojo hčer, ko se po 16 letih ponovno pojavi njegov stari sovražnik in ona izgine.

Hamnet (Amazon Prime)

Hamnet pripoveduje močno zgodbo o ljubezni in izgubi, ki je navdihnila Shakespearov zimzeleni mojstrovin Hamlet.

Grešniki (HBO Max)

Dvojčka poskušata pozabiti na težavna življenja, a doma ju čaka še večje zlo. (18+)

Lovci na demone K-popa (Netflix)

Ko je koncert superzvezdnic K-popa Rumi, Mire in Zoey razprodan, uporabita svoje skrivne moči, da zaščitita svoje oboževalce pred nadnaravnimi grožnjami.

Prazne sobe (Netflix)

Ganljiv kratki dokumentarec o novinarju in fotografu, ki ujameta sobe, ki so jih za seboj pustili otroci, ubiti v streljanju v šolah.

Pevci (Netflix)

V tem kratkem filmu improvizirano pevsko tekmovanje v pubu spremeni osamljen večer v prisrčen trenutek deljenja harmonije.

Avatar: Ogenj in pepel (kmalu na voljo na Disney+)

James Cameron popelje občinstvo nazaj na Pandoro na še eno poglobljeno pustolovščino skupaj z marincem Jakeom Sullyjem, vodjo Na’vijev, bojevnico Na’vijev Neytiri in njuno družino.