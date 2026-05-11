5 posebnih predstav v Budimpešti, ki jih maja ne smete zamuditi

Sezona kamnitega gledališča se počasi končuje, a ne obupajte: sezono 2025/26 lahko okronate z odličnimi predstavami, od katerih vsaka obljublja nepozabna doživetja. V programskih knjigah so vključene tako nove izdaje kot stare priljubljene: tukaj je pet posebnih predstav v Budimpešti, ki si jih lahko ogledate maja!

Narodno gledališče

Maj v Narodnem gledališču se začne z mednarodnim navdušenjem, ki mu sledijo domači uspehi. Predstave festivala MITEM zbližujejo mednarodno gledališko sceno s skupinami iz različnih delov sveta, z vznemirljivimi formalnimi jeziki in svežimi perspektivami. V drugi polovici meseca pridejo v ospredje madžarske produkcije in gostujoče igre, tako da se na odru izmenjujejo klasike, sodobne igre in eksperimentalne predstave. Medtem se bo skupina predstavila s Körhinto Puszanbanis, ki bo okrepila mednarodno prisotnost madžarskega gledališča – nagovarjala novo občinstvo in prinašala sveže impulze domov.

Csengedett, mylord? // Belvárosi Színház (2., 3., 12., 17. maj 2026)

Lord Meldrum, Lady Lavender… Zvonita mi znano, kajne? Kultna serija britanske televizije se tokrat seli z ekrana na oder, da se bomo lahko skupaj smejali londonski višji plasti dvajsetih let. Liki iz serije Csengedett, mylord? bodo v Belvárosi Színházu, zahvaljujoč produkciji Orlai, še naprej sledili svojim strastem – nekateri v smeri denarja, nekateri v smeri kril. Uživali bomo lahko v več kot barvitih prizorih z igro umetnikov, kot sta Piroska Molnár in József Gyabronka – poleg mojstrov hiše bo seveda za brezmejno sprostitev poskrbelo tudi osebje. Če ste zamudili majske predstave, bo gledališče junija znova začelo sezono!

Cukorbaba // Klebelsberg Kultúrkúria (6. maj 2026)

Samostojna predstava Annamárie Fodor z naslovom Cukorbaba bo oživila primadone preteklosti in sedanjosti. Med svojo glasbeno-gledališko predstavo bo prikazala podobe ženskih usod, hkrati pa razpravljala o zelo aktualnih vprašanjih – pa naj gre za lastništvo ženskega telesa, pričakovanja glede »cene ljubezni«, vlogo igralke ali žrtvovanje. Naslednjič bo 6. maja v Klebelsberg Kultúrkúrii predstavila misli Lujze Blaha, Hilde Gobbi, Éve Ruttkai, Irén Psote, Katalin Karádi, pa tudi izraze današnjih YouTuberjev in zvezdnic.

Vedno se mi nekaj zgodi // Akvárium Klub (10. maj 2026)

Éva Janikovszky se je rodila pred sto leti, njeno delo pa bosta 10. maja v Akváriumu dvakrat predstavila produkcija SICC in gledališče Budaörs Latinovits, s čimer bosta ustvarila most med starostmi. Mladi igralci približajo besedila legendarne pisateljice, začinjena z ironijo in humorjem, alfa generaciji, da lahko tudi oni začutijo: niso sami s svojimi skrbmi, in njihovi predhodniki so se nekoč počutili natanko tako kot oni. Mojstrovine Éve Janikovszky, združene z odlomki iz otroškega pesniškega natečaja Kulturne hiše Budaörs Jókai Mór, ustvarjajo priložnost za resnično osvobajajočo, nepozabno skupnostno izkušnjo.

Kotta Zűr // Madžarska državna opera (30. maj 2026)

Zelo uspešna družinska produkcija Madžarske filharmonije, OperaCinema, se je vrnila v prenovljeni obliki. Partitura je kriminalna komedija, ki jo spremlja Mozartova glasba – hkrati kino, gledališče in koncertna izkušnja z živo glasbo, polnim orkestrom, opernimi pevci, plesalci na prizoriščih operne hiše. Med zgodbo se vrstijo romantični zapleti, nepričakovana zavezništva in presenečenja glasbene zgodovine, priznani igralci – kot sta Zoltán Mucsi in Péter Scherer – pa se nam vračajo na prizore, 30. maja v Operi. Predstavo bo spremljal orkester Danubia z glasbo Mátéja Hámorija.