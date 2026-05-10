6 očarljivih vodenih sprehodov po Budimpešti za ljubitelje skrivnosti zakulisja v maju

Če želite, da bo ta maj resnično nepozaben, se potopite v skrivnosti prestolnice in spoznajte tkivo in zgodovino mesta med vznemirljivim vodenim sprehodom.

Po Radnótijevih stopinjah – sprehod po lokalni zgodovini

V torek, 5. maja, bo Kult13 organiziral sprehod po lokalni zgodovini, ki bo razkril življenje Miklósa Radnótija. Brezplačni vodeni sprehod bo udeležence vodil po ulicah Újlipótvárosa in v preteklost, saj bo obravnaval pomembna obdobja v pesnikovem življenju, vključno s tragedijo, ki jo je doživel ob rojstvu, njegovim odnosom z mladimi v Segedinu in poroko s Fanni. Ne bo pa ostal neodkrit tudi pesnikov zadnji dom, Jászai Mari tér.

Datum pohoda: 5. maj 2026

Tücsöktúra na hribu Látó

9. maja lahko tudi vi osvojite hribe Buda med vodenim pohodom, ki ga organizira Kult13. Skupaj z vodnikom GreenWalks Budapest lahko osvojite hrib Látó ob dnevu ptic in dreves. Pohod je priporočljiv za družine z majhnimi otroki, starimi od 4 do 10 let, dovolj časa pa bo tudi za piknik in pridobivanje novega znanja o naravi v igrivem okolju. Pohod, dolg 3,5–4 km, se začne ob 9.30 in traja približno do 12.30.

Datum pohoda: 9. maj 2026

Vse o Verižnem mostu

V nedeljo, 10. maja, se lahko naučite vse in še več o Verižnem mostu in njegovi zgodovini, ki je bil v zadnjih letih popolnoma prenovljen. Ko stojite na prvem stalnem mostu med Budimom in Pešto, se seveda postavlja vprašanje: kako so se ljudje premikali, preden je bil zgrajen Verižni most? Na srečo bo turistični vodnik Korzózz Velünk med drugim odgovoril na to vprašanje in udeležencem programa predstavil bogastvo vznemirljivih skrivnosti v zakulisju.

Datum ogleda: 10. maj 2026

Tematski sprehod po Botaničnem vrtu

Botanični vrt vas 10. maja vabi na resnično prijeten spomladanski sprehod, kjer boste poleg 250-letne zgodovine vrta imeli priložnost spoznati tudi redkosti rastlinske zbirke. Med rastlinami Botaničnega vrta lahko opazujete ne le avtohtone rastline, temveč tudi številne rastline iz daljnih dežel, v domišljiji pa se lahko sprehodite skozi borove gozdove svetovnih gora in suhe peščene sipine Sahare. Sprehod vodi Noémi Kiss, inženirka vrtnarstva.

Datum sprehoda: 10. maj 2026

Geniji in Zsiguli

16. maja se lahko podate na dvourno potovanje skozi čas, ki ga vodi ekipa Sétaműhely. Med vodenim sprehodom se lahko seznanite z več kot 200-letno zgodovino avenije Mestnega parka in okusite, kako je bilo, ko je bila to edina cesta, ki je povezovala mestno središče z Mestnim parkom. Vile s preloma stoletja in secesijske mojstrovine vam bodo razkrile svoje skrivnosti in vam pokazale, kje se nahaja stavba madžarskega »centra za usposabljanje genijev«.

Datum sprehoda: 16. maj 2026

Termalna palača

30. maja se od 10. ure dalje lahko podate na poseben sprehod po Mestnem parku, kjer bo tokrat ikonična kopališča prestolnice udeležencem razkrila svoje skrivnosti. 60-minutni ogled termalnega kopališča in bazena Széchenyi ponuja edinstveno priložnost za spoznavanje zgodovine termalne vode, ki bruha iz globin mestnega parka, arteškega vodnjaka Vilmosa Zsigmondyja in vznemirljive, včasih zavite zgodovine nastanka kopališča Széchenyi.

Datum ogleda: 30. maj 2026.