5 prijetnih penzionov, kjer vas čaka neokrnjen podeželski mir

Morda obstaja le ena stvar, ki si jo lahko predstavljamo, da bolj boža dušo kot bujna narava na sončen konec tedna: in to je podeželska idila. Na srečo gresta oboje z roko v roki v 5 spodnjih penzionih – ne glede na to, katero namestitev izberete, lahko računate na nemoteno tišino, neprimerljivo udobje in rustikalni sijaj.

Gostišča Bagolyvölgyi, Balatonhenye

Življenjski slog v kotlini Káli, prefinjen mir in neprimerljiva panorama vas čakajo na enem mestu na posestvu penzionov Bagolyvölgyi, ki ljubiteljem Blatnega višavja, zahtevnim parom in družinam ponuja ekskluzivno zatočišče na slikovitih pobočjih Balatonhenyeja, na strani Fekete-hegyja. Gostišča združujejo bližino narave z vrhunskim udobjem: zasebni jacuzzi, savna in žar zagotavljajo nemoteno sprostitev. Prostorni prostori so idealni za skupine do petih oseb, zaradi česar je namestitev primerna tako za prijateljska druženja kot za družinsko rekreacijo. Štirizvezdična hiša Tulkó je odlična izbira za tiste, ki iščejo tišino, intimnost in nedotaknjeno harmonijo Blatnega višavja.8275 Balatonhenye

Koča Črni bor, Szentendre

V neposredni bližini Budimpešte, na meji med Szentendrejem in Leányfalujem, se skriva Koča Črni bor, kjer si lahko napolnite baterije v posebnem, starodavnem okolju z drevesi. Njeni sodobni, a hkrati naravni penzioni so odlična izbira za tiste, ki poleg sprostitve dajejo velik poudarek tudi raziskovanju. Zahvaljujoč storitvi električnih koles lahko na dveh kolesih raziščete breg Donave, Szentendre, Višegrad in regijo Pilis, aktivno pustolovščino pa kronajo ptičje petje, urejen mediteranski vrt in panoramski sončni vzhod. Koča, ki se nahaja v senci dveh ogromnih črnih borovcev, čaka 2-4 osebe s panoramsko zasebno teraso, finsko savno in masažno kadjo – škoda bi bilo zamuditi!

2000 Szentendre, Irtás utca 34.

Hazai Provence, Kapolcs

V Blatnem gorovju se lahko počutimo, kot da smo pravkar padli v Francijo: to je nihče drug kot Hazai Provence, ki v Kapolcs vabi tiste, ki se želijo sprostiti. Štirizvezdična namestitev ima vse, kar potrebujete za polnjenje baterij: 11 butičnih sob prikliče edinstveno provansalsko podeželje, gostom je na voljo zasebno wellness območje, gurmane pa bo navdušila lastna restavracija Hazai Provence, Bisztró 84. Tukaj romantiko južne Francije dopolnjuje podeželska arhitektura naše države in starinsko pohištvo – posebno vzdušje bo kmalu obarvano s pogledom na cvetoča polja sivke.

8294 Kapolcs, Kossuth utca 84.

Gostišča Alsópetényi, Alsópetény

V očarljivi vasici Alsópetény lahko v mirnih ulicah najdete prave male zaklade. Gostišča Alsópetényi ob vznožju hribovja Cserhát ponujajo pravo zatočišče, če želite pobegniti vrvežu prestolnice – a se pri tem ne odpraviti predaleč, da bi si napolnili baterije. Ne glede na to, ali iščete majhno, romantično gostišče ali namestitev, primerno za večje skupine, ste na pravem mestu: vsaka enota odraža značaj hiš regije Nógrád. Gostišča, ki so bila prerojena iz starih vaških stavb, obljubljajo nepozaben čas v sodobnem, udobnem okolju – vsako v dosegu roke zgodovinskega okolja gradu.

2617 Alsópetény

Casa Christa, Balatonszőlős

Casa Christa, toskanska skrinjica draguljev v Balatonszőlősu, na več kot 55 tisoč kvadratnih metrih prikliče Italijo. Njene edinstvene stiskalnice za vino, sproščujoči bazeni za potapljanje, savne in bujno rastlinje nam nudijo resnično posebna doživetja. Osupljivo panoramo Blatnega višavja lahko občudujemo tudi s terase restavracije posestva, medtem ko uživamo v sezonskih kulinaričnih stvaritvah nagrajenih, priznanih kuharjev. V elegantno prenovljenih stiskalnicah so dobrodošli celo psi – le izberimo si, kam se bomo odpravili na skupno raziskovalno turo!

8233 Balatonszőlős, Izabella út