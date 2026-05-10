5 očarljivih mini gozdov Miyawaki v Budimpešti, ki ustvarjajo zelene otoke na nepričakovanih mestih

Tako majhen, tako uporaben: to ni nič drugega kot gozd Miyawaki, ki iz površine velikosti dlani ustvari zeleni otok v središču mesta. Bistvo metode je, da se na površini velikosti majhnega stanovanja izjemno gosto posadijo sadike avtohtonih rastlin, ki nato tekmujejo med seboj, da hitro poženejo. Inovativni koncept japonskega botanika Akire Miyawakija je zdaj osvojil ves svet – in Budimpešta ni izjema.

Tabán

Prvi gozd Miyawaki v naši državi je bil leta 2021 posajen ob vznožju gradu Buda, v Tabánu, v sodelovanju s FŐKERT. Majhen gozd, katerega avtohtone rastline vsaka vzbujajo asociacijo listnatega gozda osrednjih gora, je od takrat večkrat zrasel in služi kot zgled za druge zelene pobude. Obiščite nas, če se boste spomladi sprehodili po prvem okrožju!

Népliget

Mini gozd Népliget se razprostira le na 50 kvadratnih metrih in je bil poleti 2023 zasajen v neizkoriščenem delu mesta. Na majhnem območju je bilo posajenih skupno 200 avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst – kot so drobnolistna lipa, divja jablana in progasta kozja zoba –, da bi tekmovale med seboj in ustvarile svež pridih barve v območju.

Trg Zsigmond

Tudi 2. okrožje ni leno in se je leta 2022 med prvimi vključilo v ozelenitev: gozd Miyawaki na trgu Zsigmond ponuja osvežitev za oči na le 13 kvadratnih metrih z 52 sadikami. V gostem rastlinju so dom našli tudi poljski javor, cvetoči jesen, divja jablana, evropski brest, navadni javor in progasta kozja zoba – ki bi živeli na tem območju, če ne bi bilo človeškega vpliva.

Ulica Andor

Sredi ograjenega območja 11. okrožja so našli tri mini gozdove, po zaslugi FŐKERT pa je bil ustvarjen celo hotel za žuželke. Spomladi 2022 je bilo na treh mestih v močno onesnaženem zelenem pasu posajenih 240 sadik, kar je ljubiteljem narave v tem območju prineslo veliko veselje.

Ulica Székely Elek

Najnovejši gozd Miyawaki v Rákospaloti se zdi v primerjavi z drugimi skoraj ogromen, saj zeleni otok na ulici Székely Elek pokriva 100 kvadratnih metrov. Ustvarjen je bil lanskega novembra, da bi po temeljiti pripravi tal povečali biotsko raznovrstnost in očistili zrak. Med 17 različnimi vrstami dreves in grmovnic so celo nekatere z užitnimi plodovi, poleg gozda 15. okrožja pa tabla obvešča o prednostih ekološkega sistema.

15. okrožje gozd Miyawaki

Gozd Miyawaki na Székely Elek út bo zasajen leta 2025. | Foto: FŐKERT (Facebook)