10 nepozabnih znamenitosti in doživetij v bližini narave v Gödöllőu za čudovit spomladanski izlet

Gödöllő je pravi šaljivdžija za prebivalce prestolnice: zaradi bližine in lahke dostopnosti je odlična enodnevna destinacija, lahko pa tukaj preživite celo podaljšan vikend, saj mesto skriva toliko znamenitosti in doživetij v bližini narave. Ne glede na to, koliko dni boste prišli, bo vaš spomladanski oddih zagotovo pomenljiv!

Trg Szabadság

Ko izstopite iz HÉV-ja, se boste takoj znašli na glavnem trgu, ki ponuja impresiven vpogled v obzorje patiniranega mesta: lepo vzdrževan, zelen trg Szabadság je leta 2012 celo osvojil naziv najlepšega glavnega trga na Madžarskem. To ni presenetljivo, saj ima trg toliko znamenitosti, da bi jih bilo dovolj za celo mesto: med drugim lahko opazite secesijsko stavbo nekdanje občinske dvorane, čudovito reformirano cerkev, mestno hišo in ob njej Gong svetovnega miru, Pelikanov vodnjak, ob sobotah pa si lahko ogledate celo tržnico.

Mestni muzej Gödöllő

Na trgu Szabadság se nahaja tudi Mestni muzej Gödöllő, ki si zasluži ločen odstavek ne le zaradi svojih razstav, temveč tudi zaradi posebne stavbe. Muzej se nahaja v dvorcu Hamvay, katerega zgodovina sega v leto 1661, zaradi česar je ena najstarejših stavb v mestu. Prvotno enonadstropna stavba v baročnem slogu je v 18. stoletju dobila še eno nadstropje, ko jo je Antal I. Grassalkovich preuredil v gostišče. Stalna razstava muzeja, ki si jo lahko ogledate med tednom, vam ponuja vpogled v zakulisje mesta.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Hiša umetnosti

Glavnega trga vam ni treba zapustiti daleč, saj se boste po zavijanju na Szabadság út takoj znašli pred ikonično stavbo Hiše umetnosti. Prizorišče pokriva vse veje umetnosti, od literarnih večerov do glasbenih in plesnih dogodkov ter gledaliških predstav, zato si, če ste tudi ljubitelj kulture, splača ogledati trenutne programe!

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

Kraljevi grad Gödöllő

Ob pogledu na pravljični kraljevi grad Gödöllő ni čudno, da je simbol mesta ujel tudi srce Sisi, saj je baročni grad eden najveličastnejših gradov ne le v okolici, ampak na vsej Madžarski. Družina Grassalkovich ga je leta 1867 dobila v lasti kot kronansko darilo Francu Jožefu in kraljici Elizabeti, skupaj z ogromnim parkom v versajskem slogu, ki mu pripada. V gradu si lahko ogledate več zanimivih razstav, ki prikazujejo obdobje Grassalkovicha in Sisino vsakdanje življenje. Vrata grajske kapele so nekajkrat letno odprta za javnost.

2100 Gödöllő, grad Grassalkovich

Eko galerija umetnosti

Izjemno umetniško doživetje boste doživeli, če obiščete Eko galerijo umetnosti v Körbástyi ob gradu, kjer skoraj 70 madžarskih umetnikov dokazuje, da je mogoče umetniško vrednost ustvariti iz katerega koli materiala. Razstava predstavlja predmete, izdelane v celoti iz odpadkov: na brezplačni razstavi, ki si jo lahko ogledate od srede do nedelje, se lahko čudite stenski uri iz kolesarske prestave, mizi iz motornega kolesa ali sliki iz kamenčkov. V trgovini lahko kupite dodatke, izdelane iz recikliranih materialov, s čimer ne podpirate le madžarskih oblikovalcev, temveč s svojo izbiro podpirate tudi življenje brez odpadkov.

2100 Gödöllő, grad Grassalkovich

Bazilika Marijinega vnebovzetja

Morda vas ne preseneča, da je tudi kapelo na hribu Máriabesnyő zgradila družina Grassalkovich. V cerkvi sta dve Marijini oltarji: po legendi so med izkopavanji v zemlji našli Marijin kip iz 12. in 13. stoletja. Relikvija je seveda privabila na tisoče romarjev, zato je bilo treba kapelo razširiti s spodnjo in zgornjo cerkvijo – prva se odpira na družinsko kripto Grassalkovich, v drugi pa je meter visok kip Marije iz Loreta. Grof Pál Teleki je pokopan na pokopališču nedaleč od svetišča, ki je leta 2008 dobilo status manjše bazilike.

2100 Gödöllő, Kapucinusok tere 1.

Park Erzsébet

Park Erzsébet je seveda tudi poklon ljubljeni madžarski kraljici: njegova gradnja se je začela po Sisini smrti, a je bil odprt šele tri leta pozneje. Zanimivo je, da se tukaj nahaja 48.000 od 3 milijonov (!) madžarskih dreves, posajenih v spomin na Sisi. Lipe vas spremljajo na obeh straneh atmosferskega sprehajališča do bronastega kipa kraljice v polni višini. Spomenik Sziklahalom, ki se nahaja za delom Józsefa Róny, je bil prav tako ustvarjen v spomin na kraljico Elizabeto. Spomladi ni boljšega programa kot sprehod pod ogromnimi drevesi tega čudovitega parka!

2100 Gödöllő, Erzsébet királyné hársfasor

Arboretum Gödöllő

Na 137 hektarjih površine arboretuma Gödöllő lahko vsakdo najde nekaj, kar išče v doživetju blizu narave: gozd je kot nalašč za obilen, poglobljen izlet, pa tudi za družinsko raziskovanje. Z majhnimi otroki raziščite čarobno pravljično pot Matere Zemlje s sedmimi postajami, kjer lahko s prejeto QR kodo po rožnati poti odprete skrivnostne skrinje. Tudi vaš štirinožni prijatelj lahko pride z vami v park, vendar upoštevajte, da je Arboretum naravni rezervat, zato je nabiranje gob, cvetja in drugega sadja strogo prepovedano!

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

Botanični vrt MATE

Če iščete lahkotno sprostitev v bližini narave, ni vredno raziskati le arboretuma Gödöllő, saj tudi 4,5 hektarja velik botanični vrt, ki pripada Madžarski univerzi za kmetijske vede, skriva številne zaklade. Prvi agrobotanični vrt v naši državi vas vsak delavnik pričakuje z več kot petnajstimi tematskimi zbirkami, na njegovem ozemlju pa si lahko ogledate tudi dve atmosferski, umetno ustvarjeni jezeri. V območju varstva narave lokalnega pomena lahko najdete tudi zaščitene rastlinske vrste, kot sta ilirski žafran ali peščena perunika, ki je bila izbrana za letošnjo divjo rožo.

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Hribovje Gödöllő

Če bi se radi odpravili na bolj naporen izlet, bi lahko bil dobra izbira kratek pohod po pobočjih hribovja Gödöllő. Vodnjak Pap Miksa v dolini potoka Aranyos je priljubljena pohodniška točka za tiste, ki imajo raje lažji gozdni sprehod, medtem ko razgledna točka Szent László v Mogyoródu in najvišji vrh v okolici, 344 metrov visok hrib Margita, privabljata turiste zaradi čudovite panorame. Poleg teh lahko izbirate med številnimi pohodniškimi potmi, vključno s krajšimi in daljšimi razdaljami, tako da boste zagotovo našli takšno, ki ustreza vaši telesni pripravljenosti in željam – nobena od njih nima večje višinske razlike.