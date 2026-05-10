Briljantna razstava ponuja vpogled v Freddiejevo življenje v Budimpešti

Dvojna obletnica daje skupni razstavi Hiše glasbe in Sveta Freddieja pomen: ena največjih rock zvezd vseh časov bi letos dopolnila 80 let, medtem ko Queen na Madžarskem nastopa že natanko 40 let. Začasna razstava o Freddieju, ki se odpre maja, bo predstavila manj znani obraz legende. (x)

Dolgo pričakovana razstava o Freddieju v Hiši glasbe se bo končno odprla, tako da boste lahko od prvega maja tudi vi spoznali Freddiejeve rituale pred in po nastopu, pa tudi njegovo izjemno ustvarjalnost in natančnost, hkrati pa boste lahko pogledali v zakulisje vsakdanjega življenja turnej in najpomembnejših nastopov.

Ločeno poglavje je posvečeno budimpeštanskemu koncertu leta 1986, saj ta nastop ni imel le glasbenega, temveč tudi družbeni in kulturni pomen. Spregovorili bodo organizatorji koncerta, med njimi organizator koncerta László Hegedűs, producent György Mihály in frontman predskupine István Janicsák.

Človeško plat Freddieja Mercuryja oživijo osebne zgodbe njegovih bližnjih prijateljev in kolegov, s čimer se ustvari bolj intimen, niansiran portret svetovne zvezde. Razstavo pripoveduje Peter Freestone, Freddiejev osebni asistent in tesen prijatelj, ki govori s svojim glasom, vendar zdaj s pomočjo umetne inteligence v madžarščini.

Razstava predstavlja devet tematskih sob in na stotine originalnih predmetov, vključno s Freddiejevimi odrskimi oblačili, stojalom za mikrofon in kitaro, originalnimi besedili pesmi in risbami, starinami, ki jih je kupil med potovanji, in pohištvom iz Garden Lodge.

Do konca Freddiejeve razstave se bo pojavila kompleksna slika Mercuryjeve osebnosti in neprecenljivega glasbenega vpliva.