Znano svetišče ohranja čudovito legendo in spomin na grofa, le streljaj od Budimpešte

Mnogi ne vedo, da se le streljaj od Gödöllőja nahaja eno najbolj znanih Marijinih romarskih krajev na Madžarskem, ki obiskovalcem ponuja nepozabne spomine.

V Máriabesnyőju je nekoč vrvelo življenje, dokler naselje ni v turškem obdobju postopoma propadlo in se izselilo. Vendar pa je 18. stoletje prineslo pomembno prelomnico v njegovi zgodovini: naselje je prišlo v last Antala Grassalkovicha, nato pa je pod ruševinami cerkve, ki je že videla boljše čase, delavec čudežno naletel na majhen Marijin kip, ki je kraj razglasil za svetišče.

Po legendi je grof takrat dal zaobljubo: da bo dal zgraditi cerkev v čast Devici Mariji. Iz Loreta je dal prinesti Marijin kip iz libanonske cedre, ki ga je še danes mogoče videti za glavnim oltarjem.

Po tem je v legendarno svetišče prišlo toliko romarjev, da je bilo čez nekaj časa treba cerkev razširiti. Tako je bila dograjena zgornja cerkev, ki je še danes posebnost Máriabesnyőja.

Bazilika in svetišče Marijinega vnebovzetja v Máriabesnyőju je v 20. stoletju dobila status bazilike in je še vedno pomembno versko središče za katoliške vernike.

Zunanjost trenutno obnavljajo, notranjost pa si je še vedno mogoče ogledati, park s sprehajalnimi potmi okoli njega pa pomaga k umiritvi.