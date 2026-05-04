8 fascinantnih znamenitosti, ki jih je vredno odkriti spomladi v čudovitem mestu Donavskega ovinka

Vác, znan tudi kot vrata Donavskega ovinka, se nahaja v aglomeraciji prestolnice in je idealna destinacija, če načrtujete spomladanski izlet za konec tedna. Mesto je enostavno dostopno z javnim prevozom in je polno čudovitih znamenitosti, med katerimi lahko preprosto preživite dan, poln doživetij.

Baročni Glavni trg

Prijetna pešpot, obdana s trgovinami in kavarnami, vodi do prve znamenitosti mesta, baročnega Glavnega trga, ki skriva številne zaklade. Na trikotnem trgu, ki je nastal v srednjem veku, boste našli številne znamenitosti, ki čakajo na odkritje: ruševine nekdanje cerkve sv. Mihaela, cerkev Belih, stavbo mestne hiše in med drugim tudi Panonsko hišo. Zato si je vredno vzeti čas za sprehod po trgu, saj lahko brez pretiravanja rečemo, da boste v vsakem kotičku našli nekaj zanimivega. Če bi radi uživali v razgledu in vzdušju baročnega Glavnega trga, je dobra novica, da je na voljo veliko gostinskih obratov, ki bodo poskrbeli za popolno sprostitev.

2600 Vác, Március 15. tér

Razstava Memento Mori

Od glavnega trga se ne bomo oddaljili daleč, le nekaj korakov stran, tokrat pa pot vodi pod zemljo. Ko vstopimo skozi ena od obokanih vrat glavnega trga, bomo v zavetju nekdanje vinske kleti našli razstavo Memento Mori. Ta edinstvena razstava na svetu obeležuje ljudi, pokopane v kripti, izkopani leta 1994 med obnovo cerkve Belih. Krste v izkopani kripti so vsebovale naravno mumificirana telesa. Poleg zgodovine mumij iz Váca stalna razstava ponuja spektakularen vpogled v takratne pogrebne običaje.

2600 Vác, Március 15. tér 19.

Katedrala Marijinega vnebovzetja

Temeljski kamen katedrale Marijinega vnebovzetja, ki je impresivna tako znotraj kot zunaj, ki se nahaja na Schuszter Konstantin tér, je bil položen 24. maja 1762. Za njeno gradnjo se je odločil škof Károly Eszterházy, njena lokacija pa je bila namenjena temu, da bi soseskam, v katerih so takrat živeli Madžari in Nemci, sporočila, da želi cerkev služiti vsem prebivalcem mesta. Katedrala, ki se ponaša s 5 zvonovi, je bila zgrajena po načrtih Izidorja Canevaleja in je bila posvečena v čast Marijinega vnebovzetja in svetega Mihaela leta 1772. Če ste si stavbo ogledali od zunaj, se splača občudovati glavni oltar in fresko v kupoli Franza Antona Maulbertscha, nato pa si z razgledne točke stolpa ogledati mesto.

2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 11.

Sprehajališče ob Donavi

Pred, po ali med številnimi znamenitostmi si v Vácu vzemite čas za sprehod ob nabrežju Donave. Sprehajališče ob Donavi, ki je oddaljeno le nekaj minut hoje, je obdano z romantičnimi tlakovanimi ulicami. Za sprostitev in uživanje ob Donavi so na voljo senčne klopi, na dolgi promenadi pa se izmenjujejo vile in prijetne kavarne. Tisti, ki prihajajo z otroki, lahko uživajo na igrišču in majhni ali veliki zeleni površini, ki ponuja odlično priložnost za najmlajše člane družine, da se igrajo in žogajo med ogledovanjem znamenitosti, le na dosegu roke od Donave.

2600 Vác, József Attila sétány 7.

Slavolok zmage

Kratek sprehod od glavnega trga vas čaka osupljiva, a še bolj zanimiva atrakcija. Slavolok, spomenik povsem drugačnega sloga in velikosti od okoliških stavb, je bil zgrajen leta 1764 ob obisku Marije Terezije in njene družine v Vácu. Kamnita vrata so posebna tudi zato, ker so edini slavolok v državi, njihovo gradnjo pa je začel Kristóf Migazzi. Po legendi je bila 20 metrov visoka znamenitost dokončana v samo 5 mesecih, ko je Marija Terezija izvedela zanjo, namesto da bi šla pod njo v kočiji, izstopila iz kočije in si jo od blizu ogledala peš. Vendar je imela legenda srečen konec, saj je, potem ko se je prepričala, da stoji na trdnih temeljih, zapustila mesto pod slavolokom.

2600 Vác, Köztársaság út 65.

Kipi Kolodka v Vácu

Iskanje kipov Kolodka je vedno zabavno, v Vácu pa vas čakajo trije drobni bronasti kipi. Od prejšnje znamenitosti, slavoloka, se vam ni treba daleč oddaljiti, saj boste na višjem podstavku našli miniaturni kip Marije Terezije. Če se sprehodite proti glavnemu trgu, pred hišo Pannónia, se nahaja tudi Kolodkovo delo, ki se imenuje Csúzli in se nanaša na Ferenca Sajdika in njegovo delo. Tretja mini skulptura se nahaja ob železniški postaji, ki je prav tako ni vredno iskati na tleh. Nedaleč od vhoda delo z naslovom Kokoš moje mame obeležuje obisk Sándorja Petőfija v Vácu in rojstvo pesmi, ki jo mnogi poznajo.

Zbirka Sajdik Ferenc

Zbirka Sajdik Ferenc, ki se nahaja v Hiši Pannónia, ponuja odlično zabavo v središču mesta ne glede na starost. Grafikova tematsko sestavljena dela in karikature niso le samosvoje, duhovite, ampak tudi nostalgične. Zahvaljujoč bogati razstavi se lahko seznanimo s celotnim življenjem in delom ustvarjalca Artúrja Gombóca, Pom Poma, Velikega Ho-Ho-Horgásza in njegovih kolegov umetnikov, in če je kaj gotovo, bo pogled na grafike zagotovo prinesel nasmeh in tih smeh.

2600 Vác, Köztársaság út 19.

Hétkápolna

Malo dlje od središča mesta, a še vedno v hoje oddaljenosti, je vredna ogleda tudi Hétkápolna. V gaju so očarljive poti, ribnik, poln divjih rac, in kapela, ki zagotavljajo vzdušje blizu narave. Cerkev v Hétkápolni je bila zgrajena v 18. stoletju. Zgrajena je bila v začetku 19. stoletja, izvirom za njo pa so pripisovali zdravilne moči. Ob cerkvi, ki bo kmalu postala romarsko središče, so postaje, ki simbolizirajo sedem veselja in sedem žalosti Device Marije. Vsako leto, na nedeljo po Marijinem dnevu, 12. septembra, poteka romanje, maša pa se odvija pri zunanjem oltarju.

2600 Vác, Derecske dűlő 2.