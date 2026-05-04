6 senzacionalnih programov ob Blatnem jezeru za podaljšani vikend 1. maja

Ne moremo si predstavljati boljše destinacije za podaljšani vikend 1. maja kot je Blatno jezero: čakajo vas fantastična doživetja, majska praznovanja in celo občudovali boste spomladanski obraz madžarskega morja.

Podaljšan vikend v hotelu Bonvital Wellness & Gastro

Na podaljšani vikend 1. maja v Hévízu gresta sprostitev in peneči program z roko v roki v hotelu Bonvital Wellness & Gastro. Dogodek z naslovom “Veseli mirni časi” v bližini prikliče vzdušje prejšnjega stoletja z glasbo, gastronomijo, kostumi iz tistega obdobja in kulturnimi doživetji. Hotel ponuja polpenzion, neomejeno uporabo wellnessa in savn, zabavo z živo skupino 1. in 2. maja, celo podaljšan odpiralni čas wellnessa pa zagotavlja, da si boste lahko napolnili baterije. Ponudba velja od 37.400 HUF, gostje lahko s seboj pripeljejo tudi svoje pse, tako da bo sprostitev popolna za vse družinske člane.

8380 Hévíz, Rákóczi út 16-18.

Festival Kecskeköröm, Tihany

V Tihanyju je prvi maj sinonim za festival Kecskeköröm, katerega tradicija se je rodila ob legendi, ki obdaja naselje. Letos lahko na obali Belső-tója pričakujete še več odličnih programov kot kdaj koli prej: na voljo bo kuharsko tekmovanje, kjer se bodo preizkusili najboljši okusi madžarske kuhinje, lutkovno gledališče za najmlajše, tekmovanje v lepoti psov, šahovsko tekmovanje, ročna dela, tržnica piškotov, sprostitvena cona in obilo aktivnih, športnih programov. Tudi priljubljeni tihanski gastropubi se pripravljajo na praznik s posebno ponudbo!

Gyárkert Majális, Veszprém

Družine v kulturnem parku Gyárkert 1. maja čaka pisan, brezplačen program. Najmlajši lahko navijajo za svoje najljubše na dveh lutkovnih predstavah, nasmeh na obraz pa jim bodo pričarali tudi vrtiljak, napihljivi grad in napihljivi grad. V LEGO igralnici lahko na ustvarjalnih tekmovanjih dokažejo, da na podeželju ni večjega mojstra gradnje od njih, in če jim ne manjka poguma, lahko poskusijo tudi z bungee jumpingom. Zagotovo se bo družina še dolgo spominjala Veszprémskega majálisa!

Majális na Déliparti Piac, Szántódpuszta

Med Zamárdijem in Szántódom, na Szántódpusztai Majorság, leži priljubljena tržnica južne obale, ki se čez dolgi vikend spremeni v Majális. Nenavaden spomladanski festival bo trajal tri dni: vsak dan lahko napolnite svoje košare s svežimi, domačimi pridelki in dobrotami pridelovalcev, lahko pa se udeležite tudi razstave majskih drogov, delavnic, izdelate darilo za materinski dan in odkrijete živalski vrt. Obljublja odlično skupnostno doživetje z nepozabnimi gastronomskimi dogodivščinami!

Piknik na plaži, Balatonalmádi

Prinesite odeje in naj se začne živahno vznemirjenje na prostem: 1. maja bo v Balatonalmádiju spet potekal Piknik na plaži! Letos mestni majski festival obljublja brezskrbno in brezoblačno sprostitev v gozdičku Szent Erzsébet, okoli Glasbenega paviljona: organizatorji še niso objavili podrobnega programa, a zagotovo tokrat ne bo manjkalo dobrega vzdušja, piva, klobas in nepozabnih družabnih doživetij.

Prvi maj v muzeju na prostem Panorama Placc, Tagyon-hegy

Novo odprti muzej na prostem Panorama Placc pozdravlja sončne žarke s prvim majem na pobočjih Tagyon-hegyja, ki se dviga nad Zánko. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je to eden najbolj posebnih krajev v Blatnem višavju, program vikenda pa je nepogrešljiv: mletje mineralov, lokostrelstvo, ustvarjalne dejavnosti in razstavljavci obrti bodo 1. in 2. maja poskrbeli za smiselno sprostitev. Mladi in stari lahko na večpostajalni pustolovski progi opravljajo različne spretnostne naloge – na koncu pa bodo predstavljeni kot Zmajski vitez ali Vilinska princesa.