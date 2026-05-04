5 prijetnih namestitev v osrčju kotline Káli za intimen spomladanski umik

Težko je najti boljšo lokacijo za poživljajoča spomladanska doživetja kot kotlina Káli: čas se tukaj upočasni in nekakšen izmuzljiv, idiličen mir prežema kotičke območja. Ko se sprehajamo skozi majhne vasi, se počutimo, kot da na vsakem vogalu naletimo na novo, pravljično namestitev – zdaj smo svoje najljubše zbrali v šopek.

Káli Panoráma Birtok, Káptalantóti

Eden najbolj očarljivih skrivališč v kotlini Káli je Káli Panoráma Birtok, kjer panorama, tišina in harmonija narave takoj upočasnijo čas. Skrita med vrstami vinogradov namestitev ponuja popolno zatočišče za tiste, ki iščejo resnično prijeten umik. Osupljivi sončni vzhodi, intimni večeri, mir v vsakem trenutku – to je kraj, kamor je preprosto lepo priti in od katerega se je težko posloviti. Poleg tega posestvo sprejema tudi goste s psi, tako da lahko skupaj uživate v družbi svojih štirinožnih prijateljev.

8283 Káptalantóti

Kapolcsi Sziklák, Vigántpetend

Za elegantne spomladanske počitnice izberite dizajnerske koče Kapolcsi Sziklák, kjer vam bo sprostitev v paru zagotovo nepozabna. Poleg tega lahko spomladi izbirate med tremi ekskluzivnimi paketi, tako da lahko preživite vikend skupaj v pravem provansalskem vzdušju. Leto vam prinaša tudi nekaj novosti: poleg zasebnega jacuzzija in infrardeče savne se poleti predvidoma odpreta tudi finska savna in kabina za čebeljo terapijo. Če želite svoj prosti čas preživeti bolj aktivno, vam ni treba skrbeti za prevoz kolesa: na voljo je brezplačna izposoja koles, tako da lahko osvojite smučišča na dveh kolesih.

8294 Vigántpetend, Csórompuszta

Vinska hiša MCS, Szentbékkálla

Vinska hiša MCS ponuja dve odlični, naravi prijazni namestitvi. Moderniziran apartma MCS, zgrajen v 20. stoletju, se nahaja na strani Öreghegyja. Na terasi približno sto kvadratnih metrov velikega štiriposteljnega štirizvezdičnega apartmaja lahko uživate v kotlini Káli ob srkanju vina, v bližini pa se lahko sprehodite po poti Kéktúra. Gostišče Kőtulipán pa vas pričakuje v miru in spokojnosti 2,5 hektarja velikega posestva, 800 metrov od vasi. V prav tako prenovljeni stiskalnici sta originalnemu kletnemu prostoru dodani tudi prostorna kuhinja z jedilnico in savna. Spalnica in dnevna soba odprtega tipa lahko sprejmeta skupno 2+2 osebi.

8281 Szentbékkálla, 1650/2 uri.

Gostilna Káli Art Inn, Köveskál

V gostilni Káli Art Inn se vseobsegajoča pozornost ne odraža le v prijaznosti osebja, temveč tudi v raznolikosti sob: izbirate lahko med 15 edinstvenimi sobami, vključno z dvoposteljnimi in štiriposteljnimi sobami, elegantnimi suitami, panoramskimi loftami in popolnoma opremljenimi apartmaji. Poleg sob se bo splačalo zadrževati tudi na ogromnem vrtu, kjer se lahko sprostite v dveh bazenih in savni, po želji pa si lahko privoščite tudi masažo. V restavraciji lahko poskusite jedi, pripravljene iz sestavin lokalnih pridelovalcev.

8274 Köveskál, Fő utca 8.

Restavracija in penzion Pajta Galéria, Salföld

Gostilna Pajta Galéria se nahaja v Salföldu in vas pričakuje z dvema prijetnima, avtentičnima apartmajema za osvežujoč umik ob Blatnem jezeru. Majhna hiša lahko sprejme šest oseb, velika hiša pa sedem, zato sta obe možnosti dobra izbira za skupine prijateljev in družine, lahko pa najamete tudi obe hiši skupaj. Domače, lokalne okuse kuhinje lahko poskusite tudi za rojstne dneve in bankete, saj prizorišče sprejema tudi manjše dogodke po predhodni prijavi – o tem se lahko pozanimate na telefonski številki in e-poštnem naslovu, ki sta navedena na spletni strani.

8256 Salföld, Petőfi utca 9.