4 naravi prijazne namestitve, ki zagotavljajo spomladansko sprostitev

Ko se narava vrača v življenje, postaja vse bolj mamljivo pobegniti iz mesta in preživeti nekaj dni v cvetlični pokrajini. Predstavljamo vam štiri posebne namestitve, ki zagotavljajo sprostitev.

Hiške na drevesih Noszvaj

Hiške na drevesih so bile ene prvih na Madžarskem, ki so odprle svoje namestitve v krošnjah dreves v čudovitem Noszvaju, ugnezdenem v gorovju Bükk. To je idealna destinacija spomladi, saj zeleni gozd, prijetno vreme in cvetoča pokrajina zagotavljajo popolno kuliso za sproščujoč oddih. V čarobnih nastanitvah lahko izbirate med tremi različnimi, modernimi hiškami na drevesih, od katerih je vsaka opremljena s panoramskim jacuzzijem in je zasnovana izključno za intimne pare. Poleg tega je na voljo tudi možnost vznemirljivih doživetij, pa naj bo to vinska večerja, jadralno padalstvo ali lov.

3325 Noszvaj, Tósétány utca 20-22.

Koča Črni bor

Koča Črni bor se nahaja na meji med Szentendrejem in Leányfalujem, v starodavnem drevesnem okolju, za tiste, ki bi radi pobegnili od mestnega vrveža. Ime je dobila po dveh ogromnih črnih borovcih, ki varujeta vrt, katerih vonj po smoli in senca dajeta posebno vzdušje. Čista koča, obložena s surovim borovim lesom, je v popolni harmoniji z naravo, njena lokacija pa je idealno izhodišče za sprehode ob Donavi, oglede Piliša ali pobeg v Szentendre. Po izpolnjenem dnevu vas čakata osamljena terasa in čudovita okolica. Zdaj lahko s kodo kupona FUNZINE10 dobite 10 % popust na rezervacijo.

2000 Szentendre, Irtás utca 34.

Taviv Ház

Najnovejša, posebna namestitev Hello Wood Resorts se je odprla med mirnimi griči Etyeka, na robu zasebnega ribnika. Hiša, ki se zliva s terenom, se skoraj neopazno zlije s pokrajino, kot da bi bila vedno del narave. Zavestna skritost služi spoštovanju okolja in ustvarjanju popolne zasebne sfere. Obala, tišina in zadržana prisotnost stavbe skupaj ponujajo umik, kjer poleg upočasnitve v središču pozornosti stoji tudi intenzivno, pozorno doživljanje trenutka. Med storitvami Taviv House so zasebna finska savna, uporaba poletne kuhinje, košara za zajtrk in možnost naročila večerje. Posebna, odmaknjena namestitev je namenjena predvsem parom, prijateljem, skupinam 4 oseb in družinam, ki si želijo romantičnega in odmaknjenega bivanja.

2091 Etyek

Casa Christa

Kapljica Toskane v Balatonszőlősu: Casa Christa je vredna obiska že samo zaradi mediteranskega vzdušja. Hiše za stiskanje, savne in bazeni za potop, mandljevci, ki cvetijo na vrtu, in panorama Blatnega višavja, ki se lesketa v svežih spomladanskih barvah, se vam bodo eno za drugim prikradle v srce. V restavraciji Casa Christa lahko uživate v sezonskih kulinaričnih kreacijah nagrajenih, priznanih kuharjev, ki temeljijo na svežih spomladanskih sestavinah. Okusni prigrizki bodo še posebej dobri po prijetnem spomladanskem pohodu, kolesarjenju ali celo jahanju.

8233 Balatonszőlős, Izabella út