Čarobno lepa regija Južne Transdanubije vas čaka z množico nepozabnih znamenitosti.

gozahodni del države ima vse, kar potrebujete za smiselno potovanje, saj se tukaj prepletajo zgodovina, gastronomija, kultura in prostočasne dejavnosti. Priporoča csodasmagyarorszag.hu. (x)

Sredozemski občutek življenja v Pécsu

Na tlakovanih pešpotih v središču mesta Pécs lahko na vsakem koraku naletite na spomenike. Raziščite versko središče mesta, Katedralni trg in zgodnjekrščanske grobnice v centru za obiskovalce Cella Septichora, nato pa vstopite v stoletno obzidje katedrale, s katerega stolpa lahko uživate v fantastični panorami.

Nato se sprehodite po čudovitem vrtu Barbican in v senci mandljevcev poiščite kip Janusa Pannonija.

Kjer se srečata zgodovina in umetnost

Čar mesta se odraža tudi v stavbah, ki obujajo spomine na turško okupacijo. Najbolj znana med njimi je mošeja Gázi Kászim Paša, ki je bila sčasoma preurejena v krščansko cerkev, a vredno si je ogledati tudi mošejo Jakováli Hassán Paša, ki je najbolje ohranjen islamski arhitekturni spomenik v naši državi.

Ljubitelji likovne umetnosti se ne smejo bati, saj se na ulici Káptalan, ki jo domačini imenujejo »ulica muzejev«, med drugim nahajajo Galerija renesančnega kamna, Muzej Zsolnay in Muzej Vasarely.

Četrt Zsolnay, mestni dragulj

Javni kipi in strehe četrti Zsolnay, ki je bila razglašena za Hungaricum, že od daleč pritegnejo pozornost.

Tudi razstava o družinski dediščini je vredna nakupa vstopnice: kosi iz zbirke Gyugyi so se vrnili domov naravnost iz Amerike, ogledate pa si lahko tudi delo, ocenjeno na dve milijardi forintov. Razstava razkriva, kaj je eozinska glazura, zaradi katere je bil Zsolnay svetovno znan.

Po stopinjah legendarnih vinskih regij in skrite gastronomske vasi

Zgodovina najjužnejše vinske regije v državi, ki se razprostira na 2100 hektarjih, sega v 18. stoletje. Vinsko regijo Villány lahko najbolje spoznate na razstavi 300 let stare stiskalnice, kjer na stotine predmetov prikazuje umetnost vinarstva.

V Villánykövesdu boste našli eno najzanimivejših kleti v regiji, podzemno »vinsko katedralo«, ki jo lahko obiščete po predhodnem dogovoru.

Če ste ljubitelj lažjih vin, je regija, ki se razteza od Somogyja do Tolne, prava izbira za vas, saj belo vino tukaj igra izjemno vlogo. Med obiskom območja se splača raziskati hiše z verandami v Óbányi, skriti v dolini Öreg-patak, ali v Mecseknádasdu, ki ga poimenujejo kraljestvo vin in vas bo navdušil s svojimi vrstami kleti, razporejenimi v vojaškem redu, ruševinami gradu Réka in gotsko cerkvijo.

Če postanete lačni, se odpravite proti Palkonyi, na pobočju katere vas čaka vrsta kleti s 53 stiskalnicami z jedmi iz lokalnih sestavin iz majhnih in velikih družinskih vinarn in restavracij.

Zgodovinsko potovanje skozi čas

Grad Siklós, zgrajen v 13. stoletju, je eden najbolje ohranjenih zgodovinskih spomenikov na Madžarskem, kjer si danes lahko med drugim ogledate razstavo orožja, grajski zapor, muzej vina in otroško igrišče.

Bližnje svetišče Máriagyűd je eno najbolj priljubljenih romarskih krajev v državi, saj se je po zapisih tu leta 1687 prikazala Devica Marija. Ob lepem vremenu se lahko sprehodite celo po bližnji naravni poti Csodabogyó.

Raj za pohodnike

Regija Nyugat-Mecsek je bila verjetno ustvarjena za pohodništvo, saj se gorovje ponaša z več vrhovi, ki presegajo 500 metrov. Jama Abaligeti je zaradi svojih zdravilnih učinkov priljubljena destinacija za tiste, ki trpijo zaradi bolezni dihal, a je tudi sama po sebi impresivna izkušnja.

Ne zamudite jame Tettyei Méstufa in hriba Jakab, znanega po skalnih formacijah, pavlinskem samostanu in razglednih točkah.

Po drugi strani pa je vzhodni Mecsek znan po podeželskem turizmu, zato pohodnike čaka množica tradicionalnih programov in muzejev – med obiskom ne pozabite obiskati benediktinskega samostanskega gradu v Pécsváradu!

Kjer je voda kralj

Po vsem tem aktivnem programu ne škodi, če si vzamete nekaj časa za sprostitev – in ne boste zamudili regije Južna Transdanubija. Pod hribi in nadstreški teče blagodejna zdravilna voda, zato ni čudno, da kopališča, ki se z njo napajajo, očarajo vsakogar.

Po legendi je dragoceno zdravilno vodo Harkányja ustvaril hudič, a na to boste v bazenih in toboganih 13,5 hektarjev velikega zdravilnega in plažnega kopališča težko pomislili.

V bližini gradu Siklós se lahko potopite v bazene skoraj 5000 kvadratnih metrov velikega termalnega kopališča v edinstvenem okolju, sprostite pa se lahko tudi v savnah in solni jami. In če iščete naravno kopališče v zgodnjem vročinskem valu, je dobro vedeti, da je voda v jezerih Orfű in Pécs primerna tudi za kopanje.