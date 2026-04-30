Posebno križarjenje za odkrivanje skritih zakladov Male Donave, le streljaj od Budimpešte

S prihodom resnično sončnega vremena lahko končno osvojite vode v neposredni bližini prestolnice, saj se bodo skrivnosti donavskega divjega sveta kmalu znova razkrile na posebnem križarjenju.

Za ljubitelje vode imamo odlično novico, saj bo letos križarjenje po Mali Donavi, ki je bilo v prejšnjih letih zelo priljubljeno, potekalo sedemkrat. Na ladjo se lahko vkrcate že 3. maja, izbirate pa lahko med datumi do sredine septembra – vendar se, kot so navedli organizatorji, časi odhodov lahko spremenijo glede na morebitno vzdrževanje zapornic in vodostaj.

Enoinpolurni program odpluje iz pristanišča Szigetszentmiklós trikrat na dan, divje živali in kopališča Male Donave pa lahko občudujete vse do mrtvic Szigethalm. Od kapitana čolna se lahko naučite tudi veliko zanimivosti o raznoliki favni in flori donavskega rokava, zato bo vodni izlet še posebej zabaven tudi z radovednimi majhnimi otroki.

Svoje mesto v programu si je vredno zagotoviti čim prej, saj cena 5000 forintov velja le ob predhodni prijavi. Glede na veliko zanimanje je vedno obvezna predhodna prijava, ki jo lahko opravite na e-poštnih naslovih, navedenih na dogodku.

Ladja bo odplula, če se prijavi najmanj 27 oseb, rezervirate pa lahko tudi v skupinah z več kot 10 osebami, zato je program lahko odlična izbira za manjše team building aktivnosti ali skupine prijateljev.

Več informacij o programu najdete s klikom tukaj, na dogodku na Facebooku.