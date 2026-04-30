13+1 čudovitih otroških knjig in očarljiva brskalica za najmlajše za pomlad

V naši ponudbi ponujamo šopek čudovitih otroških knjig, zgodb, ki jih ne boste odložili, in očarljivih brskalic. Brez izjeme bodo vse to pomlad vredne postavljanja na polico.

Najljubše spomladanske knjige za najmlajše

Axel Scheffler: Pipp in Polli – Velika knjiga čustev

Spoznajte svoja čustva s Pippom in Polli! Odkrijte, kdaj sta srečna, žalostna, jezna, in nam povejte, kdaj se počutite navdušeni, prestrašeni, pogumni! Pogovorite se o svojih občutkih! Poglejte slike in poimenujte čustva! Pokukajte za majhne zavihke! (Priporočeno za starost 2-5 let)

Benas Berantas: Dió é Vacak

Dió, drzna veverica, in Vacak, plašna mala vrana, sta najboljša prijatelja. Redko poslušata starše, a med svojimi smešnimi in včasih strašljivimi dogodivščinami srečata vedno več gozdnih prebivalcev – in vedno postaneta malo modrejša. (Priporočeno za starost 3-5 let)

Doris Rübel: Kaj počnemo spomladi? – Kaj? Zakaj? Kako? Mini serija

Iz tega zvezka otroške serije knjig Ravensburger se lahko malčki med drugim naučijo, kaj naredi pomlad tako lepo, kako se pripravljamo na veliko noč, kaj se lahko igramo na prostem, kaj živali počnejo spomladi. Spoznajmo svet, korak za korakom – skupaj, vsak dan. (Priporočeno za starost 3-7 let)

Réka Borda: Dani in žuželke – Avágy a szállás MRRFFFH aventurád

Katere supermoči imajo žuželke? Kaj je puranji pire? In kdo je ukradel Nenavadni lonček?! Pridružite se Dani in njenim pomočnikom, dvema junaškima piflarjema, ko sledijo nenavadni skrivnosti na dvorišču vrtca. Dani se končno sooči z dejstvom, da je kul biti najbolj kul, in celo spozna nove prijatelje. Z eno besedo: MRRFFFH! (Priporočeno za starost 3–7 let)

Judith Allert – Anne-Kathrin Behl: Pustolovščina na spomladanskem travniku

Na živahnem travniku se trije dobri prijatelji: Lili, mala miška, Kalle, gnojni hrošč in Pepe, kuščar, pojavijo iz svojega zimskega skrivališča. Zelo so veseli, da se spet vidijo. Toda med prvim spomladanskim zajtrkom naletijo na nekaj ogromnega, pisanega in nenavadno oblikovanega kot krogla. Lahko bi bilo le jajce! Toda kakšna žival se bo iz njega izlegla? Eno je gotovo: ugotoviti morajo, komu jajce pripada. Morda ga kdo resnično pogreša! Zato prvič v življenju zapustijo znani majhen kotiček travnika in se odpravijo na pustolovsko iskanje. V knjigi boste našli zanimive informacije o travniku in njegovih prebivalcih! (Priporočeno za starost 4-7 let)

Priporočeno za predšolske otroke za pomlad

Matthäus Bär: Kapibare na begu

Tri kapibare – Emi, Trisztán in Raul – imajo v živalskem vrtu precej dolgočasen vsakdan. Nekega dne pa se pojavi vprašanje: kaj se lahko skriva na drugi strani ograje? Jim bo uspelo odkriti morje obilja in svet okoli sebe? Med nočnimi izleti spoznavajo sosednje živali in se vpletajo v vznemirljive dogodivščine. (Od 6. leta starosti)

Attila Bodor: Deček, ki ni nikoli izpustil kapljice – József Béres

V tej knjigi oživi pustolovsko življenje Józsefa Béresa, izumitelja Béresove kapljice. Vidimo ga lahko kot majhnega dečka, mladega vojaka, raziskovalca, očeta in končno slavnega izumitelja. Kakšen pa je nered, ki ga povzroči, ko zmeša malinov sirup s paradižnikovim sokom, ali zakaj so miši, ki tečejo po skladišču, pomembne, boste izvedeli le, če boste vztrajni in preberete to knjigo od prve do zadnje strani. (Od 6. leta starosti)

Michael Engler: Midva – Leto v gozdu

Zajec in ježek sta dobra prijatelja, skupaj preživita celo leto. Vsak letni čas doživita nove dogodivščine: igrata se skakanja po potoku, se odpravita na odpravo opazovanja kitov ali iščeta skrivnostne namige. Ko pride zima, ježek zaspi, drugi dobri prijatelji pa se stisnejo k njemu in skupaj čakajo na novo leto. (Priporočeno za starost 6–8 let)

Annamária Megyeri (ilustratorka): Tavaszolás – Odlična pomladna zgodba in igra

Če je pomlad, potem obnova! Rože, trava, vrt, ptice! In pomladne počitnice, velika noč in prvi april ter materinski dan! Tavaszolás ni le bogata zbirka zgodb, temveč tudi obsežna igra: rime, uganke, otroške igre, vrtnarjenje, ideje za ustvarjanje in kuhanje, igrive naloge samospoznavanja, ki vodijo do zavestne prisotnosti v enem zvezku. (Priporočeno za starost 6-10 let)

Anna T. Szabó, Krisztina Tóth, Dániel Varró: Abecedno pisanje

Ste že slišali za xinxija? In za kastrira? Ali so te živali resnične? No, povedala vam bom: to je eden izmed njih. V tem zvezku je 44 živalskih pesmi, po ena za vsako črko madžarske abecede. Napisali so jih fantastični avtorji: Anna T. Szabó, Krisztina Tóth in Dániel Varró; vsaka od pesmi je humorna ali osupljiva ali celo živalsko človeška. S to veselo skupino živali je celo učenje abecede otročja igra. (Priporočeno za starost 6-10 let)

Jane Burnard, Tracey Turner: Dan in noč

Vas zanima, kako pride do sončnega mrka? Ali zakaj meduze svetijo v temi? V tej barviti, dvostranski knjigi – ena polovica prikazuje dnevni svet, druga polovica nočni svet – lahko najdete veliko zanimivih dejstev o naši Zemlji, živem svetu, in celo izveste, kako različne kulture praznujejo praznike, povezane s Soncem, Luno in zvezdami skozi vse leto! (Priporočeno za starost 6–12 let)

Nancy Castaldo: Hranilni vrt

Kdo si ne bi želel, da bi bil njegov otrok okoljsko ozaveščen? Ta barvito ilustrirana slikanica, priporočena za starost sedem let in več, na jasen, otrokom prijazen način prikazuje razliko med majhno družinsko kmetijo in veliko proizvodnjo. Zakaj sta pomembna kmetovanje in prehrana brez kemikalij, kakšna je srečna živinoreja in zakaj je dobro nakupovati na kmečki tržnici in kuhati s svežimi sestavinami. (starost 7 let in več)

Várfalvy Emőke: Naj živi tvoja lastna džungla!

Ábel začne septembra novo šolo. Da mu po novem šolskem letu ne bi bilo treba ves dan sedeti v beli majici, prinese svojo najljubšo majico, ki so mu jo starši podarili na počitnicah na Medvedjem jezeru. Z vrat učilnice ga prijazno gleda glava rjavega medveda. Seveda ni prava. Narejena je iz papirja, pod njo pa je napis: “4/A, razredničarka: Patakiné Medve Enikő”. (Priporočeno za starost 7-9 let)

+1 Branje za najstnike

Anna Somfai: Še ena skodelica kave – Poletje v Walesu

Lili je navdušena nad glasbo. Živi z mamo in dvema bratoma in sestrama ter ima fantastično prijateljico Rozi, ki jo prepriča, da se prijavi v študentski tabor, ki obnavlja katedrale in potuje z vlakom po Evropi. V zadnjem trenutku pa je Rozi prisiljena ostati doma in Lili sama prispe v majhno obalno mesto v Južnem Walesu, da bi se udeležila tabora, ki ga organizira lokalna župnija. Integracija je težja od pričakovane, a deklica kmalu najde prijatelja v osebi Paole iz Španije in Dylana iz Walesa. (Od 15. leta starosti)