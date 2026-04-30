11 vznemirljivih novih filmov in TV-oddaj na Netflixu, ki jih ne smete zamuditi v aprilu 2026

Zbrali smo najbolj vznemirljive nove filme in TV-oddaje na Netflixu v aprilu 2026. Za vsakogar se najde nekaj.

Moj lasten glas

Kot edini slišeči član gluhe družine sramežljivi najstnik odkrije svoj talent za petje, zaradi česar se mora odločiti med dolžnostjo in iskanjem lastne poti.

Sostanovalci

Sramežljivi bruc Devon prosi kul dekle Celeste, da bi bila njegova sostanovalka, a njuno prijateljstvo se hitro spremeni v pasivno-agresivno vojno.

Ne jemljite si tega k srcu

Brezskrben britanski par povabi ameriško družino, da preživi nekaj dni z njimi v Devonu, kjer jih nenavadno vedenje gostiteljev postavi v zmedeno situacijo.

Nasmeh 2

Potem ko je bila priča šokantni tragediji, pop zvezdnico preganja zlovešče, nasmejano bitje, ki ogroža njeno povratniško turnejo – in njeno življenje.

Divji robot

Pripomoček, ki je obtičal na zapuščenem otoku, poskuša preživeti skupaj z lokalnimi živalmi in najde nov namen, ko sprejme zapuščeno gosko.

Vzpon Led Zeppelina

Ta dokumentarec pripoveduje zgodbo o nastanku skupine Led Zeppelin z lastnimi besedami ikonične skupine, vključno z novimi intervjuji, še nikoli videnimi posnetki in nastopi.

Apex Predator (premiera na Netflixu: 24. april 2026)

Žalujoča ženska se sama odpravi v avstralsko divjino, da bi preizkusila svoje meje, a postane žrtev zlovešče morilčeve bolne igre.

Kuhinja strasti

Da bi rešil restavracijo svoje matere, je ambiciozni kuhar Luka prisiljen sodelovati z nadarjenim novincem Dennisom. Edina težava je, da ga ne prenese.

Ronaldinho: Edinstveni

Ta serija spremlja življenje in kariero brazilske nogometne zvezde Ronaldinha, od odkritja njegovega talenta do njegovega vzpona v mednarodno športno ikono.

Nečisti (premiera: 21. april 2026)

Ko mlada mati, ki živi v odmaknjeni sekti, sreča skrivnostnega neznanca, njuno tvegano razmerje prebudi njune želje in razkrije temne skrivnosti.

Nenavadne stvari: Kronike iz leta 1985 (premiera: 25. april 2026)

Tel. Hawkins. 1985. Dobrodošli nazaj v mesto, polno skrivnosti, kjer se naši ljubljeni junaki soočajo z novimi skrivnostmi in nenavadnostmi.