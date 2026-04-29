Največji evropski park železniških pustolovščin na prostem odpira sezono z brezplačnim vstopom

Madžarski železniški zgodovinski park bo kmalu ponovno odprl svoja vrata za javnost. Med “zimskimi sanjami” so sodelavci parka delali na tem, da bi v sezoni 2026 obiskovalce pričakala še lepša in vznemirljivejša lokacija.

Največji evropski park železniških pustolovščin na prostem ponuja uresničitev sanj tistim, ki so v otroštvu sanjali, da bi postali železniški potniki.

Tukaj imate priložnost, da se popeljete na voznikovem sedežu nostalgične dizelske lokomotive, preizkusite lahko ročno vožnjo, tj. vožnjo vozil, ki jih poganja človeška sila, odlična izkušnja pa je tudi vožnja z upravnim potniškim vagonom IVG 902 ali vagonom Csajka.

Obiskovalci si lahko podrobneje ogledajo različne tipe lokomotiv na brezplačnem dnevu odprtih vrat 18. aprila, brezplačno pa lahko preizkusijo tudi vrtljive ploščadi in novo spretnostno progo na igrišču.

Na dan otvoritve sta vožnja z vrtnim vlakom in drugi interaktivni programi na voljo proti plačilu.

Zgodovinski park madžarske železnice

1142 Budimpešta, Tatai út 95.