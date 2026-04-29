7 izjemnih knjig o življenjskem slogu in psihologiji za spomladansko prenovo

Spomladi se splača očistiti ne le naše domove, ampak tudi naše duše, da lahko najlepšo sezono začnemo z obnovljeno močjo in cvetenjem.

Joe Bagley: Kako osrečiti svoje rastline? – Strokovni nasveti za gojitelje rastlin

V tej navdihujoči knjigi Joe Bagley deli svoje znanje o skrbi za sobne rastline. Ta spektakularen vodnik o sreči sobnih rastlin je prava zakladnica vrtnarskega znanja, iz katerega lahko črpamo obilo idej za izbiro rastlin, ki najbolj ustrezajo našim domovom in življenjskemu slogu, ohranjanje zdravja naših hišnih ljubljenčkov ter kaj storiti s škodljivci in boleznimi. Naučimo se lahko, kako narediti naše rastline spektakularne, na primer s pomočjo visečih košar ali posebnih, personaliziranih florarijev. Večinoma vprašanje-odgovorni slog besedila omogoča enostavno navigacijo in iskanje odgovora na naše dileme, povezane z našimi sobnimi rastlinami.

István Joós: Zemljevid življenja

Kje ste v svojem življenju? Katera faza je tista, iz katere je težko iti naprej, in kateri preizkus čutite, da niste prepričani, da ga lahko opravite? Ste že kdaj izkusili, da postajanje moškim in žensko ni enkraten dogodek, temveč dolg, postopen proces, v katerem si sledijo evolucijski skoki in krizne faze? Za Življenjskim zemljevidom Istvána Joósa ne stojijo le njegove lastne izkušnje, temveč tudi dolgoletno delo pomočnika. Knjiga, ki se je rodila iz njegovih izkušenj, resnično ponuja zemljevid za življenje. Knjiga nam pomaga prepoznati, kje smo na svoji poti, katerim zakonom sledimo, in nam ponuja oporo, da to pot vidimo jasneje, da globlje razumemo sebe in svoja srečanja ter da oblikujemo svoje odnose brez kompromisov, a oborožene s potrebnim pogumom in znanjem.

Lisa Dee: Veselje in ravnovesje z ADHD – Vodnik za ženske za učinkovitejše življenje

Svetovalka za življenjski slog in trenerka Lisa Dee se je sama spopadala z resnimi telesnimi in duševnimi zdravstvenimi ter čustvenimi težavami. Pri enaintridesetih letih so ji diagnosticirali motnjo pomanjkanja pozornosti s hiperaktivnostjo. V tej knjigi Lisa ponuja strategije spoprijemanja, ki so omilile njene težave, povezane z ADHD, in so od takrat temelj njenega zdravega načina življenja. Na podlagi znanstvenega znanja in lastnih izkušenj vam pokaže, kako lahko ustvarite nove navade, ki nadomestijo stare rutine in vam lahko znatno poenostavijo vsakdanje življenje. Knjiga vam pomaga, da se opustite omejujočih pravil in idej, ki temeljijo na sramu, izberete hrano, ki podpira živčni sistem ADHD, obvladujete hormonska nihanja in menstrualni cikel ter vadite čuječo prisotnost.

Robert Jackman: Zdravljenje notranjega otroka

Večina ljudi nima pojma, koliko nepredelane čustvene bolečine nosi v sebi. Ne razumejo, zakaj so depresivni, frustrirani, tesnobni ali se počutijo žrtve in zakaj vedno znova sprejemajo iste samouničevalne, impulzivne odločitve. Ti občutki in odločitve pogosto izvirajo iz izgubljenega notranjega otroka, ki je obtičal v času in ki, ko je pod stresom, prevzame nadzor in se odzove kot ranljiv otrok. V knjigi Zdravljenje notranjega otroka psihoterapevt in mojster reikija Robert Jackman ponuja pomoč, ki vam bo pomagala odkriti in ozdraviti nepredelane rane vašega otroštva. Poglavje za poglavjem vas nežno vodi bližje rani, da lahko prepoznate, priznate in končno ozdravite svojo bolečino – in končno zaživite življenje, ki si ga želite.

Simon Akeroyd: 50 vrtnarskih idej – nasveti in napotki za vrtnarjenje na prostem in v zaprtih prostorih

Ne glede na to, ali je vaš vrt majhen ali velik, ali ste izkušen vrtnar ali začetnik, vam bo ta priročnik v pomoč. V njem boste našli veliko praktičnih nasvetov, z njegovo pomočjo pa bo gradnja vrta postala zabavno in produktivno preživljanje časa. Korak za korakom vam bomo pokazali, kako izdelati več enostavno izvedljivih vrtnih elementov, naučite pa se lahko tudi trikov polaganja travne preproge in skrivnosti gradnje japonskega vrta. Na barvitih parih strani vam bomo predstavili rastline, ki jih je enostavno negovati, da boste lahko izbrali, ali želite zelenjavni vrt ali spomladanski travnik ali pa bi si iz svojega stanovanja pričarali pragozd.

Máté Szász: Temne skrivnosti lepote

Vsi smo že slišali, da je naše sodobno okolje preplavljeno z milijoni spojin in onesnaževal, ki vsak dan ogrožajo naše zdravje. Vendar se morda še niso vsi soočili z dejstvom, da se je teh toksinov pravzaprav težko znebiti, ne zato, ker bi bilo tehnično nemogoče, ampak zato, ker so nam tako všeč, medtem pa začudeno zmajujemo z glavo nad dramatičnim porastom števila ljudi, ki trpijo zaradi prebavnih težav, avtoimunskih bolezni, težav s plodnostjo in raka po vsem svetu. Če želite sprejemati bolj zavestne odločitve, ko stojite pred neskončnimi policami lekarn, in če vam je vaše zdravje in zdravje vaših otrok pomembno, je prvi del serije Naši najljubši strupi obvezen za branje.

Ildikó Szigeti: Psihološki ovinek – Terapevtske napake

Glavna junakinja knjige je Hanna Bokros, šestdesetletna psihoterapevtka, ki se nahaja na robu profesionalne izgorelosti in jo spoznamo skozi njen odnos s strankami in njihove zgodbe. Nepričakovan preobrat se skriva tudi v osebnih zgodbah Hanne in njenih pacientov, pomemben motiv v vsakem poglavju pa je skrivnostnost in molk. Priča smo peklenskim igram, hkrati pa spoznavamo, kakšnih ekstremnih rešitev je človek sposoben, ko se za nekaj resnično bori. Avtorica se loteva tabuiziranih tem, kot so pedofilija, aseksualnost, homofobija znotraj družine, darovanje gamet, BDSM, samomor in poliamorija. Govori o posttravmatski stresni motnji, brezstičnem odnosu, avtizmu, raku, dvojčkih in fenomenu kulture odpovedi.