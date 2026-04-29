Budapeštanski gastropubi, ki jih morate to pomlad obiskati in ki bodo vaši najljubši

Težko je najti boljšo destinacijo od Budimpešte, če hrepenite po nebeških okusih in čudovitem vzdušju – in naslednja dva ikonična gastropuba ne smeta manjkati na nobenem od vaših seznamov želja letos.

Potovanje okusov čez Donavo: Spoon the Boat

V osrčju Budimpešte, nad Donavo, je kraj, ki resnično zaseda vidno mesto na seznamih želja tako domačinov kot turistov. Spoon the Boat je veliko več kot le restavracija: terasa s posebnim vzdušjem, kjer panorama reke in mestne luči ustvarjajo prizorišče večerje.

Bistrojska kuhinja, navdihnjena z madžarskimi in mednarodnimi okusi, ter budimpeštanske sladice – vključno z domiselno poimenovanima »Dunakavics« in »2-es tram« – skupaj dopolnjujejo gastronomsko izkušnjo nad vodo.

Zvečer osvetljeni Verižni most in Buda grad še dodatno okrepita vzdušje, medtem ko se gostje lahko sprostijo le na dosegu roke od valov. Tukaj se mestni vrvež in prefinjena gostoljubnost združita, da naredita vsako priložnost nepozabno – pa naj gre za srečanje s prijatelji ali večer, preživet v samoti.

Spoon the Boat je nepozabna postaja za vse, ki želijo doživeti nepozaben razgled na prestolnico v nežnem objemu Donave: harmonija panorame in okusov bo obiskovalce zagotovo vedno znova vzljubila v Budimpešto.

1052 Budimpešta, Vigadó tér, pomol 3

Za kavarniško vzdušje: Centrál Grand Cafe & Bar

Centrál Grand Cafe & Bar ni naključje ena najbolj znanih kavarn v Budimpešti: tukaj lahko gostje poleg kave uživajo v pristni budimpeštanski izkušnji.

Vzdušje Centrála je samo po sebi posebno: prostoren, eleganten prostor velike kavarne, lestenci, ogledala in marmorne mize prikličejo v spomin klasični svet s preloma stoletja, ki ga je danes mogoče doživeti le na redkih mestih. Hkrati je moderno in živahno – kraj, kjer je dobro upočasniti in preprosto biti prisoten.

Izjemno tudi z gastronomskega vidika – gostje lahko uživajo v celodnevni ponudbi bruncha, bogati izbiri jajc Benedikt, jedeh, navdihnjenih z madžarsko in mednarodno kuhinjo, ter posebni izbiri kapučina. Tukaj resnično ni »slabega časa«, saj so jutro, opoldne in večer enako dobra doživetja.

Živa glasba, ki subtilno spremlja obrok in pogovore, naredi vzdušje še bolj posebno, v lepem vremenu pa goste čaka tudi terasa restavracije Centrál, da lahko še bolj od blizu doživijo vzdušje mestnega središča. Ni zaman, da pravijo, da ima Central mesto na vsakem gastronomskem seznamu želja – ne le kavarna, ampak tudi mestna izkušnja, ki bi jo moral vsakdo doživeti vsaj enkrat.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.