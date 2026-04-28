Okusno potovanje v Óbudi: 10 odličnih gastropubov v enem najbolj raznolikih okrožij prestolnice

V Óbudi se vedno nekaj dogaja – in med najboljšimi programi se splača odkriti gastronomske favorite okrožja. Naj gre za bisere italijanske, japonske ali madžarske kuhinje, v tretjem okrožju vam bodo zagotovo pričarale odlične degustacijske izkušnje!

Evezős Sörkert

S prihodom pomladi se je Evezős Sörkert ponovno odprl in pozdravlja goste na enem najbolj priljubljenih krajev v rimskem delu, tik ob Donavi. Legendarni vrt je že desetletja prizorišče poletnih srečanj – v senci dreves najdejo svoj prostor tako družine, prijatelji kot kolesarji. Za najmlajše je na voljo otroški kotiček, ob vikendih pa živa glasba večere naredi še bolj posebne. Jedilnik je poln novosti, madžarske ulične hrane, sveže dobrote pa postrežejo na ogromni terasi. Sprostite se tukaj po sprehodu s psom ali izletu!

1031 Budimpešta, Római – 34. del.

Gléda Buda

Veter pomladne prenove je dosegel tudi Glédo: ikonična restavracija v Óbudi bo od aprila letos nadaljevala svojo zgodovino kot restavracija za zajtrk. Od torka do sobote lahko uživate v njihovih nebeških specialitetah za brunch: jedi iz poširanih jajc, polnjene žemljice, neustavljive sladice. Če iščete vrhunsko kosilo, ste še vedno na pravem mestu – našli ga boste na jedilniku tudi med tednom. Če Glédo obiščete zvečer, si lahko po posvetu privoščite zasebno večerjo: zdaj je čas, da odkrijete ta legendarni kraj!

1037 Budimpešta, Mikoviny utca 2-4.

Delavnica testenin Lashka

V Óbudi je kraj, kjer lahko najdete testenine iz neštetih narodov: Lashka si prizadeva predstaviti najboljše iz tega žanra. Najdete lahko vse od skutinih cmokov do japonskih gyoza, zjutraj pa celo pripravljajo okusne predjedi. Pult je obložen s svežimi testeninami, tako da lahko z njimi napolnite svoje košarice – če pa imate čas, se vsekakor usedite v nenavaden gastropub. Kuharjeva specialiteta je vedno odlična, seveda pa so vredne ogleda tudi glavne jedi na jedilniku – slani vaflji, lužice in drugi biseri. Ni zaman, da si ljubitelji testenin dajejo palec gor!

1037 Budimpešta, Folyondár utca 22-24.

Tartufo

Območje okoli Kolosyjevega trga je polno dobrih gastropubov in Tartufo ne sme biti izpuščen s seznama. Glavni cilj restavracije za brunch na ulici Szépvölgyi út je navdušiti goste z italijanskimi specialitetami poleg klasičnih zajtrkov in bistrojev. Na njihovem jedilniku se angleški kolaček odlično poda k prosciutto crudo, a tudi sendvič Croque, popečen s sirom, zaseda vidno mesto v ponudbi. In če si zaželite nekaj drugačnega, si oglejte tedensko ponudbo – glavno je, da obrok zaključite z eno od kombinacij tiramisuja!

1037 Budimpešta, Szépvölgyi út 15.

Japonska restavracija Sushi Sei

Ljubitelji sušija lahko na ulici Bécsi út najdejo pravo zanimivost: med potovanjem po okusih bodo skrbno pripravljeni sašimi, posebni suši zvitki, edinstvene tempure in okusne glavne jedi navdušile ljubitelje orientalske gastronomije s črnim pasom. V elegantnem okolju postrežejo z avtentičnimi dobrotami – v restavraciji Sushi Sei se vaša domišljija iz noči v noč dvigne na Japonsko. Najboljše pri vsem tem pa je, da se lahko udeležite celo različnih tematskih dogodkov: na gurmanski delavnici se lahko naučite trikov priprave sušija, pobarvate lutko Kokeshi ali se celo udeležite degustacije viskija. O aktualnih programih se lahko seznanite na njihovi spletni strani!

1036 Budimpešta, Bécsi út 58.

La Tarantella

Na ulici Pacsirtamező vas čaka vrsta italijanskih dobrot, zahvaljujoč restavraciji La Tarantella. Ekipa ni ničesar prepustila naključju: stil pice odraža Neapelj, kuhinja pa Apulijo, tako da se lahko nasitite najboljših okusov Sredozemlja. Panzerotto je v notranjosti prav tako kremast, kot bi pričakovali, medtem ko je njegova zunanjost pečena do zlato rjave barve – testenine pa so okrašene s svežo baziliko. Cannoli se postrežejo s pistacijami in kandiranimi češnjami, kar zadeva pico, pa je burrata stalnica – ostalo je presenečenje.

1034 Budimpešta, Pacsirtamező utca 34.

Zöld Kapu Vendéglő

V restavraciji Zöld Kapu Vendéglő točno vedo, kaj si želite spomladi: mirne jedi in senčen vrt, poln pelargonij. Kultna restavracija vam odpre svet budimskih pubov, saj med specialitetami so svinjska krača, pečena čebula in skutni cmoki, ki jih lahko poplaknete s kozarcem češkega piva ali pálinke. Ne komplicirajo preveč: natančno vedo, kakšen jedilnik se poda k vzdušju gostilne. Zato poskusite in se sami odločite, ali za popoldne ptičjega petja potrebujete več kot le okuse doma!

1034 Budimpešta, Szőlő utca 42.

Pekarna in čajnica Csillaghegyi Megálló

Topla postaja Csillaghegyi in stara tradicija sta v 3. okrožju oživili to priljubljeno pekarno. V Budimpešti so že na prelomu 19. in 20. stoletja obstajale trgovine, ki so prodajale mlečne napitke, brezalkoholne pijače in pecivo – poslanstvo podjetja Megálló je, da lepoto tega vrne v današnji hitri svet. Njihovi sendviči so pripravljeni na kraju samem, police so obložene z namazi, kremami in različnimi domačimi tortami, poleg tradicionalnih dobrot pa ponujajo tudi jedi brez dodatkov, moke, laktoze in sladkorja za tiste, ki so nanje občutljivi. Kot novost so na voljo tudi topli zajtrki – sendvič s šunko in čedarjem na žaru vas bo na primer zagotovo pustil brez besed.

1038 Budimpešta, Vasút sor 1.

Mamie Óbuda

Družina Artizán je po zaslugi Mamie že osvojila Óbudo. Očarljiva restavracija se je vpisala na lokalni gastronomski zemljevid z madžarskimi in francoskimi sladicami, tako kot v osrčju 5. okrožja. Ne glede na to, ali si želite rezino Eszterházy ali dobro limonino torto, boste tukaj vse našli: torte zaznamuje čista eleganca, vzdušje skandinavska filozofija življenja, in če ste žejni vira kofeina, vam bo pomagala kava novega vala. Tisti z očesom za podrobnosti lahko v ljubki slaščičarni odkrijejo celo majhne, retro značilnosti!

1037 Budimpešta, Bécsi út 314.

Harapó Mókus Vendéglő

Družinsko gostoljubje, odlične jedi in poseben izbor vin vas čakajo, ko vstopite v restavracijo Harapó Mókus. Gastropub na ulici Zápor je nagrajen lokal, a še pomembneje je, da prikliče okuse doma. Nimajo nič posebnega, ampak namesto tega ponujajo številne legendarne jedi: strapacska iz ovčje skute, újházyjska piščančja juha, svinjska rebrca, polnjena s sirom in kračo, telečja enolončnica, postrežena s cmoki, papriko iz soma in domačimi rezanci, če naštejemo le nekatere.

1032 Budimpešta, Zápor utca 69.